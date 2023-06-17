Богомолов рассказал, почему больше не будет ставить балет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов заявил, что больше не планирует ставить балет, но продолжит постановку опер с разными театрами. "Нет. Это не моя история. Мне было интересно зайти на эту территорию. Я испытал удовольствие, была прекрасная команда, но все-таки я не испытываю того интереса к этому искусству, того кайфа от работы, который я испытываю в работе в драматическом театре... Опера интересней", - ответил режиссер на вопрос о возможности новых постановок балета в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. Он отметил, что, возможно, не ограничится постановкой только в Пермском театре. Богомолов поставил балет "Ромео и Джульетта" в московском Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко в 2021 году. Премьера оперы "Кармен" состоялась в апреле 2021 года в Пермском театре оперы и балета, а спустя два года на сцене была представлена новая версия оперы Вагнера "Летучий голландец". За спектакль "Кармен" Богомолов был номинирован на премию "Золотая маска". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов заявил, что больше не планирует ставить балет, но продолжит постановку опер с разными театрами.
"Нет. Это не моя история. Мне было интересно зайти на эту территорию. Я испытал удовольствие, была прекрасная команда, но все-таки я не испытываю того интереса к этому искусству, того кайфа от работы, который я испытываю в работе в драматическом театре... Опера интересней", - ответил режиссер на вопрос о возможности новых постановок балета в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
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Он отметил, что, возможно, не ограничится постановкой только в Пермском театре.
Богомолов поставил балет "Ромео и Джульетта" в московском Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко в 2021 году.
Премьера оперы "Кармен" состоялась в апреле 2021 года в Пермском театре оперы и балета, а спустя два года на сцене была представлена новая версия оперы Вагнера "Летучий голландец". За спектакль "Кармен" Богомолов был номинирован на премию "Золотая маска".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".
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