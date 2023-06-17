https://ria.ru/20230617/bogomolov-1878843067.html

Богомолов рассказал, почему больше не будет ставить балет

Богомолов рассказал, почему больше не будет ставить балет - РИА Новости, 17.06.2023

Богомолов рассказал, почему больше не будет ставить балет

Режиссер Константин Богомолов заявил, что больше не планирует ставить балет, но продолжит постановку опер с разными театрами. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T09:37

2023-06-17T09:37

2023-06-17T13:30

пмэф-2023

константин богомолов

пермский театр оперы и балета

новости культуры

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов заявил, что больше не планирует ставить балет, но продолжит постановку опер с разными театрами. "Нет. Это не моя история. Мне было интересно зайти на эту территорию. Я испытал удовольствие, была прекрасная команда, но все-таки я не испытываю того интереса к этому искусству, того кайфа от работы, который я испытываю в работе в драматическом театре... Опера интересней", - ответил режиссер на вопрос о возможности новых постановок балета в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. Он отметил, что, возможно, не ограничится постановкой только в Пермском театре. Богомолов поставил балет "Ромео и Джульетта" в московском Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко в 2021 году. Премьера оперы "Кармен" состоялась в апреле 2021 года в Пермском театре оперы и балета, а спустя два года на сцене была представлена новая версия оперы Вагнера "Летучий голландец". За спектакль "Кармен" Богомолов был номинирован на премию "Золотая маска". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230617/bogomolov-1878823105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

константин богомолов, пермский театр оперы и балета, новости культуры, россия