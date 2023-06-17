https://ria.ru/20230617/blogery-1878900043.html

Захарова предложила юридически оформить блогерство как профессию

Захарова предложила юридически оформить блогерство как профессию - РИА Новости, 17.06.2023

Захарова предложила юридически оформить блогерство как профессию

Занятие блогерством стоило бы юридически оформить как профессию, чтобы оно подчинялось профессиональным и этическим нормам, считает официальный представитель... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T16:40

2023-06-17T16:40

2023-06-17T16:40

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общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Занятие блогерством стоило бы юридически оформить как профессию, чтобы оно подчинялось профессиональным и этическим нормам, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Нужно ли юридически оформлять блогерство в качестве профессии? Я считаю, что решать нужно профессиональному сообществу, безусловно, то есть самим блогерам, журналистам... Но со своего угла я могу сказать да, потому что это уже сфера, это субкультура, это заработок, это большие а) деньги, б) большое влияние. Соответственно, элементы культуры, ответственности, этики должны быть. Журналистика этим все обладает", - заявила Захарова, выступая на сессии ПМЭФ "Новые инфлюэнсеры России и борьба с фейками".Она подчеркнула, что, по ее мнению, блогерство также "должно иметь некие этические рамки". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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общество, россия, мария захарова, пмэф 2023