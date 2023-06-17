Рейтинг@Mail.ru
"И у него в руках ядерное оружие". Медведев высмеял поведение Байдена - РИА Новости, 17.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:41 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/biden-1878919293.html
"И у него в руках ядерное оружие". Медведев высмеял поведение Байдена
"И у него в руках ядерное оружие". Медведев высмеял поведение Байдена - РИА Новости, 17.06.2023
"И у него в руках ядерное оружие". Медведев высмеял поведение Байдена
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале выразил сожаление, что в руках президента США Джо Байдена ядерное оружие, которое размещено в... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T19:41
2023-06-17T19:41
в мире
европа
германия
джо байден
дмитрий медведев
бельгия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850452348_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0efa75903c36df818020e46070dbd76d.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале выразил сожаление, что в руках президента США Джо Байдена ядерное оружие, которое размещено в Европе, Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции. "Американское ядерное оружие размещено на просторах Европы, в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции ... Беда, конечно. У этого человека в руках это самое ядерное оружие", - написал Медведев. По его словам, это не тактическое ядерное оружие, а авиационный боезапас.
европа
германия
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850452348_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_6f83225f2ff01184465724d26e9f0915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, германия, джо байден, дмитрий медведев, бельгия
В мире, Европа, Германия, Джо Байден, Дмитрий Медведев, Бельгия
"И у него в руках ядерное оружие". Медведев высмеял поведение Байдена

Медведев после выступления Байдена выразил сожаление, что у него в руках ядерное оружие

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале выразил сожаление, что в руках президента США Джо Байдена ядерное оружие, которое размещено в Европе, Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции.
"Американское ядерное оружие размещено на просторах Европы, в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции ... Беда, конечно. У этого человека в руках это самое ядерное оружие", - написал Медведев.
По его словам, это не тактическое ядерное оружие, а авиационный боезапас.
 
В миреЕвропаГерманияДжо БайденДмитрий МедведевБельгия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала