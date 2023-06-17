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"И у него в руках ядерное оружие". Медведев высмеял поведение Байдена

"И у него в руках ядерное оружие". Медведев высмеял поведение Байдена - РИА Новости, 17.06.2023

"И у него в руках ядерное оружие". Медведев высмеял поведение Байдена

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале выразил сожаление, что в руках президента США Джо Байдена ядерное оружие, которое размещено в... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T19:41

2023-06-17T19:41

2023-06-17T19:41

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джо байден

дмитрий медведев

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале выразил сожаление, что в руках президента США Джо Байдена ядерное оружие, которое размещено в Европе, Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции. "Американское ядерное оружие размещено на просторах Европы, в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции ... Беда, конечно. У этого человека в руках это самое ядерное оружие", - написал Медведев. По его словам, это не тактическое ядерное оружие, а авиационный боезапас.

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в мире, европа, германия, джо байден, дмитрий медведев, бельгия