https://ria.ru/20230617/betin-1878863279.html

Умер экс-губернатор Тамбовской области Олег Бетин

Умер экс-губернатор Тамбовской области Олег Бетин - РИА Новости, 17.06.2023

Умер экс-губернатор Тамбовской области Олег Бетин

Бывший губернатор Тамбовской области Олег Бетин умер на 73-м году жизни, сообщил в Telegram-канале нынешний глава региона Максим Егоров. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T12:50

2023-06-17T12:50

2023-06-17T13:58

общество

олег бетин

максим егоров

тамбовская область

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ВОРОНЕЖ, 17 июн — РИА Новости. Бывший губернатор Тамбовской области Олег Бетин умер на 73-м году жизни, сообщил в Telegram-канале нынешний глава региона Максим Егоров."Ушел из жизни человек и профессионал Олег Иванович Бетин. Это огромная, невосполнимая утрата для нашей Тамбовской земли, служению которой он посвятил всю свою жизнь", — написал он.По словам Егорова, Бетин возглавлял Тамбовскую область в непростое для региона и страны время. Он отметил также, что коллеги, которые работали с Бетиным, считали его патриотом Тамбовщины и примером служения интересам своих земляков. "Вспоминаю, как Олегу Ивановичу вручали награду "Почетный гражданин Тамбовской области": все присутствующие в зале одновременно встали. Олег Иванович тогда был невероятно тронут", — добавил Егоров.Олег Бетин возглавлял Тамбовскую область с 1999 до 2015 года. Затем он ушел в отставку по собственному желанию и передал должность Александру Никитину.

тамбовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, олег бетин, максим егоров, тамбовская область