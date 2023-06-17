Рейтинг@Mail.ru
Умер экс-губернатор Тамбовской области Олег Бетин - РИА Новости, 17.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 17.06.2023 (обновлено: 13:58 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/betin-1878863279.html
Умер экс-губернатор Тамбовской области Олег Бетин
Умер экс-губернатор Тамбовской области Олег Бетин - РИА Новости, 17.06.2023
Умер экс-губернатор Тамбовской области Олег Бетин
Бывший губернатор Тамбовской области Олег Бетин умер на 73-м году жизни, сообщил в Telegram-канале нынешний глава региона Максим Егоров. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T12:50
2023-06-17T13:58
общество
олег бетин
максим егоров
тамбовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98152/20/981522022_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_19d01751cd6ec41c65f44d755a0c6fb4.jpg
ВОРОНЕЖ, 17 июн — РИА Новости. Бывший губернатор Тамбовской области Олег Бетин умер на 73-м году жизни, сообщил в Telegram-канале нынешний глава региона Максим Егоров.&quot;Ушел из жизни человек и профессионал Олег Иванович Бетин. Это огромная, невосполнимая утрата для нашей Тамбовской земли, служению которой он посвятил всю свою жизнь&quot;, — написал он.По словам Егорова, Бетин возглавлял Тамбовскую область в непростое для региона и страны время. Он отметил также, что коллеги, которые работали с Бетиным, считали его патриотом Тамбовщины и примером служения интересам своих земляков. &quot;Вспоминаю, как Олегу Ивановичу вручали награду &quot;Почетный гражданин Тамбовской области&quot;: все присутствующие в зале одновременно встали. Олег Иванович тогда был невероятно тронут&quot;, — добавил Егоров.Олег Бетин возглавлял Тамбовскую область с 1999 до 2015 года. Затем он ушел в отставку по собственному желанию и передал должность Александру Никитину.
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98152/20/981522022_198:0:2865:2000_1920x0_80_0_0_0055b15f28fd0e9b68c4f629efc05a33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, олег бетин, максим егоров, тамбовская область
Общество, Олег Бетин, Максим Егоров, Тамбовская область
Умер экс-губернатор Тамбовской области Олег Бетин

Экс-губернатор Тамбовской области Олег Бетин умер на 73-м году жизни

© Фото : администрация Тамбовской областиБывший губернатор Тамбовской области Олег Бетин
Бывший губернатор Тамбовской области Олег Бетин - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© Фото : администрация Тамбовской области
Бывший губернатор Тамбовской области Олег Бетин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 17 июн — РИА Новости. Бывший губернатор Тамбовской области Олег Бетин умер на 73-м году жизни, сообщил в Telegram-канале нынешний глава региона Максим Егоров.
«

"Ушел из жизни человек и профессионал Олег Иванович Бетин. Это огромная, невосполнимая утрата для нашей Тамбовской земли, служению которой он посвятил всю свою жизнь", — написал он.

По словам Егорова, Бетин возглавлял Тамбовскую область в непростое для региона и страны время. Он отметил также, что коллеги, которые работали с Бетиным, считали его патриотом Тамбовщины и примером служения интересам своих земляков.
«

"Вспоминаю, как Олегу Ивановичу вручали награду "Почетный гражданин Тамбовской области": все присутствующие в зале одновременно встали. Олег Иванович тогда был невероятно тронут", — добавил Егоров.

Олег Бетин возглавлял Тамбовскую область с 1999 до 2015 года. Затем он ушел в отставку по собственному желанию и передал должность Александру Никитину.
 
ОбществоОлег БетинМаксим ЕгоровТамбовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала