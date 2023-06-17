Умер экс-губернатор Тамбовской области Олег Бетин
Экс-губернатор Тамбовской области Олег Бетин умер на 73-м году жизни
© Фото : администрация Тамбовской областиБывший губернатор Тамбовской области Олег Бетин
© Фото : администрация Тамбовской области
Бывший губернатор Тамбовской области Олег Бетин. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 17 июн — РИА Новости. Бывший губернатор Тамбовской области Олег Бетин умер на 73-м году жизни, сообщил в Telegram-канале нынешний глава региона Максим Егоров.
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"Ушел из жизни человек и профессионал Олег Иванович Бетин. Это огромная, невосполнимая утрата для нашей Тамбовской земли, служению которой он посвятил всю свою жизнь", — написал он.
По словам Егорова, Бетин возглавлял Тамбовскую область в непростое для региона и страны время. Он отметил также, что коллеги, которые работали с Бетиным, считали его патриотом Тамбовщины и примером служения интересам своих земляков.
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"Вспоминаю, как Олегу Ивановичу вручали награду "Почетный гражданин Тамбовской области": все присутствующие в зале одновременно встали. Олег Иванович тогда был невероятно тронут", — добавил Егоров.
Олег Бетин возглавлял Тамбовскую область с 1999 до 2015 года. Затем он ушел в отставку по собственному желанию и передал должность Александру Никитину.