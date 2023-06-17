https://ria.ru/20230617/artustanovki-1878832147.html
Минобороны сообщило об отправке артустановок с базы в Омской области на СВО
Минобороны сообщило об отправке артустановок с базы в Омской области на СВО - РИА Новости, 17.06.2023
Минобороны сообщило об отправке артустановок с базы в Омской области на СВО
Свыше 4 тысяч отремонтированных и обслуженных артиллерийских установок направили в зону спецоперации с базы в Омской области, которую проинспектировал министр... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T07:45
2023-06-17T07:45
2023-06-17T07:45
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
омская область
сергей шойгу
николай паршин
военная академия материально-технического обеспечения имени хрулева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876240201_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93589e3ecc321f40daf6f06835b6c8f8.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Свыше 4 тысяч отремонтированных и обслуженных артиллерийских установок направили в зону спецоперации с базы в Омской области, которую проинспектировал министр обороны России Сергей Шойгу, в ближайшее время оттуда на фронт отправят еще более 700 артсистем, сообщили в Минобороны России. "Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России генерал-лейтенант Николай Паршин доложил министру обороны РФ, что к настоящему времени на данной базе резерва уже подготовлено и отправлено в зону спецоперации более 4 тысяч различных артиллерийских установок. В ближайшее время планируется дополнительно направить еще свыше 700 единиц артиллерийского вооружения", - сообщили в ведомстве. Также министру доложили, что на арсеналах и базах резерва существенную помощь в техобслуживании вооружений в качестве войсковой стажировки оказывают курсанты Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева.
https://ria.ru/20230617/tanki-1878830904.html
россия
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876240201_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_d791ca19cc8c7dc8981ed62c084916b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, омская область, сергей шойгу, николай паршин, военная академия материально-технического обеспечения имени хрулева
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Омская область, Сергей Шойгу, Николай Паршин, Военная академия материально-технического обеспечения имени Хрулева
Минобороны сообщило об отправке артустановок с базы в Омской области на СВО
Минобороны: более четрыех тысяч артустановок отправили в зону СВО с базы в Омской области