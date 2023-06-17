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Минобороны сообщило об отправке артустановок с базы в Омской области на СВО - РИА Новости, 17.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:45 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/artustanovki-1878832147.html
Минобороны сообщило об отправке артустановок с базы в Омской области на СВО
Минобороны сообщило об отправке артустановок с базы в Омской области на СВО - РИА Новости, 17.06.2023
Минобороны сообщило об отправке артустановок с базы в Омской области на СВО
Свыше 4 тысяч отремонтированных и обслуженных артиллерийских установок направили в зону спецоперации с базы в Омской области, которую проинспектировал министр... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T07:45
2023-06-17T07:45
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
омская область
сергей шойгу
николай паршин
военная академия материально-технического обеспечения имени хрулева
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Свыше 4 тысяч отремонтированных и обслуженных артиллерийских установок направили в зону спецоперации с базы в Омской области, которую проинспектировал министр обороны России Сергей Шойгу, в ближайшее время оттуда на фронт отправят еще более 700 артсистем, сообщили в Минобороны России. "Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России генерал-лейтенант Николай Паршин доложил министру обороны РФ, что к настоящему времени на данной базе резерва уже подготовлено и отправлено в зону спецоперации более 4 тысяч различных артиллерийских установок. В ближайшее время планируется дополнительно направить еще свыше 700 единиц артиллерийского вооружения", - сообщили в ведомстве. Также министру доложили, что на арсеналах и базах резерва существенную помощь в техобслуживании вооружений в качестве войсковой стажировки оказывают курсанты Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева.
https://ria.ru/20230617/tanki-1878830904.html
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безопасность, россия, омская область, сергей шойгу, николай паршин, военная академия материально-технического обеспечения имени хрулева
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Омская область, Сергей Шойгу, Николай Паршин, Военная академия материально-технического обеспечения имени Хрулева
Минобороны сообщило об отправке артустановок с базы в Омской области на СВО

Минобороны: более четрыех тысяч артустановок отправили в зону СВО с базы в Омской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на Запорожском направлении производят боевую стрельбу из самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С"
Военнослужащие ВС РФ на Запорожском направлении производят боевую стрельбу из самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ на Запорожском направлении производят боевую стрельбу из самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Свыше 4 тысяч отремонтированных и обслуженных артиллерийских установок направили в зону спецоперации с базы в Омской области, которую проинспектировал министр обороны России Сергей Шойгу, в ближайшее время оттуда на фронт отправят еще более 700 артсистем, сообщили в Минобороны России.
"Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России генерал-лейтенант Николай Паршин доложил министру обороны РФ, что к настоящему времени на данной базе резерва уже подготовлено и отправлено в зону спецоперации более 4 тысяч различных артиллерийских установок. В ближайшее время планируется дополнительно направить еще свыше 700 единиц артиллерийского вооружения", - сообщили в ведомстве.
Также министру доложили, что на арсеналах и базах резерва существенную помощь в техобслуживании вооружений в качестве войсковой стажировки оказывают курсанты Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании руководящего состава Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
Шойгу обратил внимание на повышение защиты экипажей танков
07:36
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияОмская областьСергей ШойгуНиколай ПаршинВоенная академия материально-технического обеспечения имени Хрулева
 
 
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