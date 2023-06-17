https://ria.ru/20230617/artustanovki-1878832147.html

Минобороны сообщило об отправке артустановок с базы в Омской области на СВО

Минобороны сообщило об отправке артустановок с базы в Омской области на СВО - РИА Новости, 17.06.2023

Минобороны сообщило об отправке артустановок с базы в Омской области на СВО

Свыше 4 тысяч отремонтированных и обслуженных артиллерийских установок направили в зону спецоперации с базы в Омской области, которую проинспектировал министр... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T07:45

2023-06-17T07:45

2023-06-17T07:45

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

омская область

сергей шойгу

николай паршин

военная академия материально-технического обеспечения имени хрулева

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Свыше 4 тысяч отремонтированных и обслуженных артиллерийских установок направили в зону спецоперации с базы в Омской области, которую проинспектировал министр обороны России Сергей Шойгу, в ближайшее время оттуда на фронт отправят еще более 700 артсистем, сообщили в Минобороны России. "Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России генерал-лейтенант Николай Паршин доложил министру обороны РФ, что к настоящему времени на данной базе резерва уже подготовлено и отправлено в зону спецоперации более 4 тысяч различных артиллерийских установок. В ближайшее время планируется дополнительно направить еще свыше 700 единиц артиллерийского вооружения", - сообщили в ведомстве. Также министру доложили, что на арсеналах и базах резерва существенную помощь в техобслуживании вооружений в качестве войсковой стажировки оказывают курсанты Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева.

https://ria.ru/20230617/tanki-1878830904.html

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безопасность, россия, омская область, сергей шойгу, николай паршин, военная академия материально-технического обеспечения имени хрулева