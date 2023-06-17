https://ria.ru/20230617/artilleriya-1878877119.html

ВС России поразили радиолокатор наведения украинской установки С-300

ВС России поразили радиолокатор наведения украинской установки С-300 - РИА Новости, 17.06.2023

ВС России поразили радиолокатор наведения украинской установки С-300

Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили за сутки две РЛС обнаружения целей П-18 и радиолокатор... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T14:06

2023-06-17T14:06

2023-06-17T14:06

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

херсонская область

зрк с-300

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили за сутки две РЛС обнаружения целей П-18 и радиолокатор наведения украинской С-300, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "В районах населенных пунктов Новопавловка Донецкой народной республики и Томарино Херсонской области поражены две радиолокационных станции обнаружения воздушных целей П-18. В районе населенного пункта Дачное Донецкой народной республики поражен радиолокатор обнаружения и наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, в районе Ямполя в ДНР был поражен командно-наблюдательный пункт батальона 95-й десантно-штурмовой бригады. Отмечается, что в целом оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах.

https://ria.ru/20230617/drg-1878872892.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, херсонская область , зрк с-300, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)