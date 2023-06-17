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ВС России поразили радиолокатор наведения украинской установки С-300 - РИА Новости, 17.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:06 17.06.2023
https://ria.ru/20230617/artilleriya-1878877119.html
ВС России поразили радиолокатор наведения украинской установки С-300
ВС России поразили радиолокатор наведения украинской установки С-300 - РИА Новости, 17.06.2023
ВС России поразили радиолокатор наведения украинской установки С-300
Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили за сутки две РЛС обнаружения целей П-18 и радиолокатор... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T14:06
2023-06-17T14:06
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
херсонская область
зрк с-300
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили за сутки две РЛС обнаружения целей П-18 и радиолокатор наведения украинской С-300, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "В районах населенных пунктов Новопавловка Донецкой народной республики и Томарино Херсонской области поражены две радиолокационных станции обнаружения воздушных целей П-18. В районе населенного пункта Дачное Донецкой народной республики поражен радиолокатор обнаружения и наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, в районе Ямполя в ДНР был поражен командно-наблюдательный пункт батальона 95-й десантно-штурмовой бригады. Отмечается, что в целом оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах.
https://ria.ru/20230617/drg-1878872892.html
россия
донецкая народная республика
херсонская область
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россия, донецкая народная республика, херсонская область , зрк с-300, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , ЗРК С-300, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили радиолокатор наведения украинской установки С-300

ВС России поразили радиолокатор наведения украинской С-300 и две РЛС для целей П-18

© РИА Новости / Алексей МайшевАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия поразили за сутки две РЛС обнаружения целей П-18 и радиолокатор наведения украинской С-300, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"В районах населенных пунктов Новопавловка Донецкой народной республики и Томарино Херсонской области поражены две радиолокационных станции обнаружения воздушных целей П-18. В районе населенного пункта Дачное Донецкой народной республики поражен радиолокатор обнаружения и наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, в районе Ямполя в ДНР был поражен командно-наблюдательный пункт батальона 95-й десантно-штурмовой бригады.
Отмечается, что в целом оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьЗРК С-300БезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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