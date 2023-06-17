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Суд отправил под домашний арест мужа актрисы Бабушкиной
Суд отправил под домашний арест мужа актрисы Бабушкиной - РИА Новости, 17.06.2023
Суд отправил под домашний арест мужа актрисы Бабушкиной
Замоскворецкий районный суд столицы отправил под домашний арест супруга актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гацунаева, которого обвиняют в незаконном обороте... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T17:21
2023-06-17T17:21
2023-06-17T17:52
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Замоскворецкий районный суд столицы отправил под домашний арест супруга актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гацунаева, которого обвиняют в незаконном обороте наркотиков и нападении на полицейского, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о заключении под стражу и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста", — сказал собеседник агентства.По данным следствия, 16 июня на улице Коровий Вал в Москве сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого был 45-летний мужчина. Во время осмотра в салоне нашли сверток с наркотиками. После этого мужчина, "не желая быть привлеченным к уголовной ответственности", напал на сотрудника ДПС. В Следственном комитете уточнили, что он укусил полицейского, обнаружившего наркотики.Гацунаева обвиняют по двум статьям: "Незаконный оборот наркотиков" и "Применение насилия в отношении представителя власти".Кристина Бабушкина известна по ролям в сериалах "Беспринципные", "13 клиническая" и фильме "Легкий способ бросить курить". По информации портала "Кинопоиск", раньше она была замужем за актером Станиславом Дужниковым (известен по сериалу "Воронины").
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд отправил под домашний арест мужа актрисы Бабушкиной
Замоскворецкий суд отправил под домашний арест мужа актрисы Бабушкиной Андрея Гацунаева