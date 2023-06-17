https://ria.ru/20230617/are-1878903392.html

Суд отправил под домашний арест мужа актрисы Бабушкиной

Суд отправил под домашний арест мужа актрисы Бабушкиной - РИА Новости, 17.06.2023

Суд отправил под домашний арест мужа актрисы Бабушкиной

Замоскворецкий районный суд столицы отправил под домашний арест супруга актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гацунаева, которого обвиняют в незаконном обороте... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T17:21

2023-06-17T17:21

2023-06-17T17:52

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Замоскворецкий районный суд столицы отправил под домашний арест супруга актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гацунаева, которого обвиняют в незаконном обороте наркотиков и нападении на полицейского, сообщили РИА Новости в суде. "Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о заключении под стражу и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста", — сказал собеседник агентства.По данным следствия, 16 июня на улице Коровий Вал в Москве сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого был 45-летний мужчина. Во время осмотра в салоне нашли сверток с наркотиками. После этого мужчина, "не желая быть привлеченным к уголовной ответственности", напал на сотрудника ДПС. В Следственном комитете уточнили, что он укусил полицейского, обнаружившего наркотики.Гацунаева обвиняют по двум статьям: "Незаконный оборот наркотиков" и "Применение насилия в отношении представителя власти".Кристина Бабушкина известна по ролям в сериалах "Беспринципные", "13 клиническая" и фильме "Легкий способ бросить курить". По информации портала "Кинопоиск", раньше она была замужем за актером Станиславом Дужниковым (известен по сериалу "Воронины").

https://ria.ru/20230607/blinovskiy-1876686198.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)