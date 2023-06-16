https://ria.ru/20230616/znamenitosti-1878752004.html

На мужа актрисы Бабушкиной завели уголовное дело

На мужа актрисы Бабушкиной завели уголовное дело - РИА Новости, 16.06.2023

На мужа актрисы Бабушкиной завели уголовное дело

Московские следователи возбудили уголовное дело против мужчины, "применившего насилие" к сотруднику ДПС, который нашел у него в машине наркотики, сообщили... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T18:31

2023-06-16T18:31

2023-06-16T18:31

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Московские следователи возбудили уголовное дело против мужчины, "применившего насилие" к сотруднику ДПС, который нашел у него в машине наркотики, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ. В свою очередь источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что речь идет о супруге актрисы Кристины Бабушкиной, Андрее Гацунаеве, который, предположительно, укусил полицейского. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств)", — рассказали в ГСУСК. По данным следствия, 16 июня на улице Коровий Вал в Москве сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого был 45-летний мужчина. В ходе осмотра в салоне нашли сверток с наркотиками. После этого мужчина, "не желая быть привлеченным к уголовной ответственности", "применил насилие" в отношении сотрудника ДПС, заявляет следствие. "В настоящее время с мужчиной проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", — добавили в СК. В пресс-службе московской прокуратуры сообщили, что Замоскворецкая межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.Ранее СМИ писали, что Бабушкину и ее супруга задержали в центре столицы, а затем доставили в отделение.

https://ria.ru/20230616/teatr-1878616304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, москва