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На мужа актрисы Бабушкиной завели уголовное дело - РИА Новости, 16.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:31 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/znamenitosti-1878752004.html
На мужа актрисы Бабушкиной завели уголовное дело
На мужа актрисы Бабушкиной завели уголовное дело - РИА Новости, 16.06.2023
На мужа актрисы Бабушкиной завели уголовное дело
Московские следователи возбудили уголовное дело против мужчины, "применившего насилие" к сотруднику ДПС, который нашел у него в машине наркотики, сообщили... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T18:31
2023-06-16T18:31
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Московские следователи возбудили уголовное дело против мужчины, "применившего насилие" к сотруднику ДПС, который нашел у него в машине наркотики, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ. В свою очередь источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что речь идет о супруге актрисы Кристины Бабушкиной, Андрее Гацунаеве, который, предположительно, укусил полицейского. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств)", — рассказали в ГСУСК. По данным следствия, 16 июня на улице Коровий Вал в Москве сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого был 45-летний мужчина. В ходе осмотра в салоне нашли сверток с наркотиками. После этого мужчина, "не желая быть привлеченным к уголовной ответственности", "применил насилие" в отношении сотрудника ДПС, заявляет следствие. "В настоящее время с мужчиной проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", — добавили в СК. В пресс-службе московской прокуратуры сообщили, что Замоскворецкая межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.Ранее СМИ писали, что Бабушкину и ее супруга задержали в центре столицы, а затем доставили в отделение.
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новости культуры, знаменитости, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, москва
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Москва
На мужа актрисы Бабушкиной завели уголовное дело

На мужа актрисы Бабушкиной Андрея Гацунаева завели уголовное дело

© Фото : МХТ им. А. П. Чехова / Екатерина ЦветковаКристина Бабушкина
Кристина Бабушкина - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : МХТ им. А. П. Чехова / Екатерина Цветкова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Московские следователи возбудили уголовное дело против мужчины, "применившего насилие" к сотруднику ДПС, который нашел у него в машине наркотики, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ.
В свою очередь источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что речь идет о супруге актрисы Кристины Бабушкиной, Андрее Гацунаеве, который, предположительно, укусил полицейского.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств)", — рассказали в ГСУСК.
По данным следствия, 16 июня на улице Коровий Вал в Москве сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого был 45-летний мужчина. В ходе осмотра в салоне нашли сверток с наркотиками.
После этого мужчина, "не желая быть привлеченным к уголовной ответственности", "применил насилие" в отношении сотрудника ДПС, заявляет следствие.
«
"В настоящее время с мужчиной проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", — добавили в СК.
В пресс-службе московской прокуратуры сообщили, что Замоскворецкая межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.
Ранее СМИ писали, что Бабушкину и ее супруга задержали в центре столицы, а затем доставили в отделение.
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