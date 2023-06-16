https://ria.ru/20230616/zhivotnovodcheskiy_kompleks-1878717631.html
Животноводческий комплекс для молодняка построят в Липецкой области
Животноводческий комплекс для молодняка построят в Липецкой области - РИА Новости, 16.06.2023
Животноводческий комплекс для молодняка построят в Липецкой области
Около миллиарда рублей инвестирует компания ООО "КолоСС" в строительство площадки "Рогожино – III" для выращивания молодняка крупного рогатого скота молочных... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:56
2023-06-16T16:56
2023-06-16T16:56
липецкая область
игорь артамонов
пмэф 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872442567_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_cfc8646962dd56642eb4f0b08c6d5457.jpg
ЛИПЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Около миллиарда рублей инвестирует компания ООО "КолоСС" в строительство площадки "Рогожино – III" для выращивания молодняка крупного рогатого скота молочных пород на территории Липецкой области, сообщил на ПМЭФ-2023 губернатор Игорь Артамонов.Соответствующее соглашение о партнерстве глава региона подписал с гендиректором ООО "КолоСС" Эдуардом Кирьяновым. Мощность комплекса будет рассчитана на содержание более 4,3 тысячи телят. На предприятии будет создано 35 рабочих мест.По мнению Артамонова, готовность предпринимателей вкладывать большие средства в развитие производства говорит о перспективности и инвестиционной привлекательности Липецкой области."Молочное животноводство – отрасль, требующая грамотного управления, больших знаний и ответственности. Мы готовы оказывать предпринимателям всестороннюю поддержку, чтобы их проекты заработали и приносили пользу региону", – заверил Артамонов.Он отметил, что основными видами деятельности компании является растениеводство и молочное животноводство. Производственные объекты, в том числе пять молочно-товарных ферм расположены в Липецком, Задонском, Елецком, Долгоруковском и Хлевенском районах. В конце 2022 года предприятие получило статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. Сегодня поголовье крупного рогатого скота компании "КолоСС" составляет более 15 тысяч голов, из них дойного стада – около семи тысяч. Молоко поступает на собственный завод по переработке молока, который выпускает широкий ассортимент продукции под брендом "Счастливое детство".ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230616/soglashenie-1878530829.html
https://ria.ru/20230615/molochnaya_produktsiya-1878404822.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872442567_91:35:1182:853_1920x0_80_0_0_9bc1e072484be43779797053aa3a3bda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, пмэф 2023
Липецкая область, Игорь Артамонов, ПМЭФ 2023
ЛИПЕЦК, 16 июн – РИА Новости. Около миллиарда рублей инвестирует компания ООО "КолоСС" в строительство площадки "Рогожино – III" для выращивания молодняка крупного рогатого скота молочных пород на территории Липецкой области, сообщил на ПМЭФ-2023 губернатор Игорь Артамонов.
Соответствующее соглашение о партнерстве глава региона подписал с гендиректором ООО "КолоСС" Эдуардом Кирьяновым. Мощность комплекса будет рассчитана на содержание более 4,3 тысячи телят. На предприятии будет создано 35 рабочих мест.
Липецкая область и "Газпром нефть" расширяют взаимодействие
По мнению Артамонова, готовность предпринимателей вкладывать большие средства в развитие производства говорит о перспективности и инвестиционной привлекательности Липецкой области.
"Молочное животноводство – отрасль, требующая грамотного управления, больших знаний и ответственности. Мы готовы оказывать предпринимателям всестороннюю поддержку, чтобы их проекты заработали и приносили пользу региону", – заверил Артамонов
.
Он отметил, что основными видами деятельности компании является растениеводство и молочное животноводство. Производственные объекты, в том числе пять молочно-товарных ферм расположены в Липецком, Задонском, Елецком, Долгоруковском и Хлевенском районах. В конце 2022 года предприятие получило статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. Сегодня поголовье крупного рогатого скота компании "КолоСС" составляет более 15 тысяч голов, из них дойного стада – около семи тысяч. Молоко поступает на собственный завод по переработке молока, который выпускает широкий ассортимент продукции под брендом "Счастливое детство".
Липецкая область намерена нарастить производство молочной продукции
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.