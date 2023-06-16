https://ria.ru/20230616/zelenskiy-1878500573.html

Зеленский не верит в способность Трампа остановить конфликт на Украине

Зеленский не верит в способность Трампа остановить конфликт на Украине - РИА Новости, 16.06.2023

Зеленский не верит в способность Трампа остановить конфликт на Украине

Владимир Зеленский заявил в интервью телекомпании NBC, что не верит обещаниям экс-президента США Дональда Трампа за 24 часа урегулировать конфликт на Украине в... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T02:54

2023-06-16T02:54

2023-06-16T02:54

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ВАШИНГТОН, 16 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в интервью телекомпании NBC, что не верит обещаниям экс-президента США Дональда Трампа за 24 часа урегулировать конфликт на Украине в случае возвращения в Белый дом. Трамп на митингах повторяет, что после победы на выборах 2024 года он не станет дожидаться инаугурации, чтобы созвониться с Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным и договориться с ними о восстановлении мира. "Почему он не сделал это раньше? Он был президентом, когда здесь шла война", - цитирует телеканал Зеленского, который, по-видимому, имел ввиду боевые действия в Донбассе, которые шли с 2014 года. "Я думаю, он не мог сделать этого. Я думаю, что нет сегодня людей в мире, которые могли бы просто переговорить с Путиным и остановить войну", - добавил он. Зеленский признал, что американские политики, высказывающиеся на сокращение военной помощи, представляют "большой риск для Украины", но он, по сообщению телеканала, верит, что этого не произойдет. Комментируя антивоенные позиции кандидатов-республиканцев Трампа и Рона Десантиса, Зеленский пригрозил американцам непосредственным втягиванием в войну против России, если та победит Украину. "Они готовы начать войну, послать своих детей? Они готовы умереть? Если Россия займет Украину, то двинется на страны Балтии, на Польшу, на любую страну НАТО, и в этом конкретном случае США придется выбирать между тем, чтобы распустить НАТО или сражаться", - сказал Зеленский. Он также призвал западные страны без бюрократических проволочек передать украинцам самолеты F-16, без которых они "теряют время, теряют людей, теряют преимущество". "Россия контролирует небо... Украина хочет быть в состоянии конкурировать в небе. Дайте нам это сегодня", - цитирует NBC Зеленского.

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877990551.html

https://ria.ru/20230610/tramp-1877448657.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, f-16