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Власти рассказали об уровне воды на затопленных территориях после ЧП с ГЭС - РИА Новости, 16.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:24 16.06.2023 (обновлено: 10:45 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/zatoplenie-1878545945.html
Власти рассказали об уровне воды на затопленных территориях после ЧП с ГЭС
Власти рассказали об уровне воды на затопленных территориях после ЧП с ГЭС - РИА Новости, 16.06.2023
Власти рассказали об уровне воды на затопленных территориях после ЧП с ГЭС
Уровень воды на Днепре после разрушения ГЭС в Новой Каховке остаётся без изменений – 5 метров, в Алёшках и Голой Пристани показатель опустился до 0 и 0,1 метра, РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T10:24
2023-06-16T10:45
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
разрушение каховской гэс
каховская гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Уровень воды на Днепре после разрушения ГЭС в Новой Каховке остаётся без изменений – 5 метров, в Алёшках и Голой Пристани показатель опустился до 0 и 0,1 метра, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.Ранее он уже отмечал, что в районе Новой Каховки из-за близости водохранилища уровень воды держится на Днепре на отметке 5 метров."Уровень воды в Новокаховском городском округе остаётся без изменений – 5 метров, а в Алёшкинском и Голопристанском муниципальных округах опустился до 0 и 0,1 метра соответственно", - указал Сальдо. От затопления освободилось уже 3 тысячи жилых домов, добавил он. В Новой Каховке ведутся аварийно-восстановительные работы, лабораторные подразделения Роспотребнадзора продолжают контроль за объектами окружающей среды на соответствие санитарно-химических показателей.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
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происшествия, новая каховка, разрушение каховской гэс, каховская гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Разрушение Каховской ГЭС, Каховская ГЭС
Власти рассказали об уровне воды на затопленных территориях после ЧП с ГЭС

Уровень воды после атаки на ГЭС в Новой Каховке остался без изменений, на отметке 5 метров

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЗатопленное село Корсунка в Херсонской области
Затопленное село Корсунка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Затопленное село Корсунка в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Уровень воды на Днепре после разрушения ГЭС в Новой Каховке остаётся без изменений – 5 метров, в Алёшках и Голой Пристани показатель опустился до 0 и 0,1 метра, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Ранее он уже отмечал, что в районе Новой Каховки из-за близости водохранилища уровень воды держится на Днепре на отметке 5 метров.
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить
6 июня, 15:45
"Уровень воды в Новокаховском городском округе остаётся без изменений – 5 метров, а в Алёшкинском и Голопристанском муниципальных округах опустился до 0 и 0,1 метра соответственно", - указал Сальдо. От затопления освободилось уже 3 тысячи жилых домов, добавил он. В Новой Каховке ведутся аварийно-восстановительные работы, лабораторные подразделения Роспотребнадзора продолжают контроль за объектами окружающей среды на соответствие санитарно-химических показателей.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНовая КаховкаРазрушение Каховской ГЭСКаховская ГЭС
 
 
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