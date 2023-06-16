https://ria.ru/20230616/zatoplenie-1878545945.html

Власти рассказали об уровне воды на затопленных территориях после ЧП с ГЭС

Власти рассказали об уровне воды на затопленных территориях после ЧП с ГЭС - РИА Новости, 16.06.2023

Власти рассказали об уровне воды на затопленных территориях после ЧП с ГЭС

Уровень воды на Днепре после разрушения ГЭС в Новой Каховке остаётся без изменений – 5 метров, в Алёшках и Голой Пристани показатель опустился до 0 и 0,1 метра, РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T10:24

2023-06-16T10:24

2023-06-16T10:45

специальная военная операция на украине

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каховская гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Уровень воды на Днепре после разрушения ГЭС в Новой Каховке остаётся без изменений – 5 метров, в Алёшках и Голой Пристани показатель опустился до 0 и 0,1 метра, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.Ранее он уже отмечал, что в районе Новой Каховки из-за близости водохранилища уровень воды держится на Днепре на отметке 5 метров."Уровень воды в Новокаховском городском округе остаётся без изменений – 5 метров, а в Алёшкинском и Голопристанском муниципальных округах опустился до 0 и 0,1 метра соответственно", - указал Сальдо. От затопления освободилось уже 3 тысячи жилых домов, добавил он. В Новой Каховке ведутся аварийно-восстановительные работы, лабораторные подразделения Роспотребнадзора продолжают контроль за объектами окружающей среды на соответствие санитарно-химических показателей.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

новая каховка

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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