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Рогов заявил о тревожной обстановке в городе Запорожье - РИА Новости, 16.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:19 16.06.2023 (обновлено: 08:36 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/zaporozhe-1878514624.html
Рогов заявил о тревожной обстановке в городе Запорожье
Рогов заявил о тревожной обстановке в городе Запорожье - РИА Новости, 16.06.2023
Рогов заявил о тревожной обстановке в городе Запорожье
Во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье сложилась тревожная обстановка, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T07:19
2023-06-16T08:36
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
киев
владимир рогов
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости. Во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье сложилась тревожная обстановка, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.&quot;В городе сложилась тревожная обстановка. Проводятся массовые облавы и репрессии. Всех, кто неугоден, насильно мобилизируют, объявляют шпионами.... Идет расправа над мирным населением&quot;, — заявил Рогов.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска продолжают занимать областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230613/vsu-1877769583.html
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запорожье, запорожская область, киев, владимир рогов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Киев, Владимир Рогов, Происшествия
Рогов заявил о тревожной обстановке в городе Запорожье

Рогов заявил о тревожной обстановке из-за репрессий в подконтрольном Киеву Запорожье

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье, Украина
Вид на Запорожье, Украина - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье, Украина. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости. Во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье сложилась тревожная обстановка, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«

"В городе сложилась тревожная обстановка. Проводятся массовые облавы и репрессии. Всех, кто неугоден, насильно мобилизируют, объявляют шпионами.... Идет расправа над мирным населением", — заявил Рогов.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.
На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска продолжают занимать областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеЗапорожская областьКиевВладимир РоговПроисшествия
 
 
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