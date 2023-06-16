https://ria.ru/20230616/zaporozhe-1878514624.html

Рогов заявил о тревожной обстановке в городе Запорожье

Рогов заявил о тревожной обстановке в городе Запорожье - РИА Новости, 16.06.2023

Рогов заявил о тревожной обстановке в городе Запорожье

Во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье сложилась тревожная обстановка, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T07:19

2023-06-16T07:19

2023-06-16T08:36

специальная военная операция на украине

запорожье

запорожская область

киев

владимир рогов

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости. Во временно подконтрольном украинским войскам городе Запорожье сложилась тревожная обстановка, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."В городе сложилась тревожная обстановка. Проводятся массовые облавы и репрессии. Всех, кто неугоден, насильно мобилизируют, объявляют шпионами.... Идет расправа над мирным населением", — заявил Рогов.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.На сегодня под контролем России находится более 70 процентов региона, украинские войска продолжают занимать областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230613/vsu-1877769583.html

запорожье

запорожская область

киев

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запорожье, запорожская область, киев, владимир рогов, происшествия