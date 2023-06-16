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Путин назвал заморозку счетов за рубежом средневековым разбоем
Путин назвал заморозку счетов за рубежом средневековым разбоем - РИА Новости, 16.06.2023
Путин назвал заморозку счетов за рубежом средневековым разбоем
Заморозка счетов российских бизнесменов за рубежом происходит в нарушение всех норм международного законодательства, это разбой и средневековье, заявил... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:01
2023-06-16T16:01
2023-06-16T16:26
пмэф-2023
экономика
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Заморозка счетов российских бизнесменов за рубежом происходит в нарушение всех норм международного законодательства, это разбой и средневековье, заявил президент РФ Владимир Путин."Многие из наших бизнесменов на своем примере в этом убедились, когда с удивлением обнаружили, что на Западе оказались заморожены их счета, активы. По факту, как мы уже много раз говорили, в голову раньше никогда не приходило, что это возможно. В нарушение всех норм собственного и международного законодательства. Разбой, просто закрыли, отобрали, даже не объясняют почему. Даже разговаривать не хотят. Удивительно. Средневековье какое-то", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, санкции в отношении россии
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Владимир Путин, Санкции в отношении России
Путин назвал заморозку счетов за рубежом средневековым разбоем
Путин: заморозка счетов за рубежом происходит в нарушение всех норм законодательства
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Заморозка счетов российских бизнесменов за рубежом происходит в нарушение всех норм международного законодательства, это разбой и средневековье, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Многие из наших бизнесменов на своем примере в этом убедились, когда с удивлением обнаружили, что на Западе оказались заморожены их счета, активы. По факту, как мы уже много раз говорили, в голову раньше никогда не приходило, что это возможно. В нарушение всех норм собственного и международного законодательства. Разбой, просто закрыли, отобрали, даже не объясняют почему. Даже разговаривать не хотят. Удивительно. Средневековье какое-то", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.