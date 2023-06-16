https://ria.ru/20230616/zamorozka-1878692763.html

Путин назвал заморозку счетов за рубежом средневековым разбоем

Путин назвал заморозку счетов за рубежом средневековым разбоем - РИА Новости, 16.06.2023

Путин назвал заморозку счетов за рубежом средневековым разбоем

Заморозка счетов российских бизнесменов за рубежом происходит в нарушение всех норм международного законодательства, это разбой и средневековье, заявил... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:01

2023-06-16T16:01

2023-06-16T16:26

пмэф-2023

экономика

россия

владимир путин

санкции в отношении россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Заморозка счетов российских бизнесменов за рубежом происходит в нарушение всех норм международного законодательства, это разбой и средневековье, заявил президент РФ Владимир Путин."Многие из наших бизнесменов на своем примере в этом убедились, когда с удивлением обнаружили, что на Западе оказались заморожены их счета, активы. По факту, как мы уже много раз говорили, в голову раньше никогда не приходило, что это возможно. В нарушение всех норм собственного и международного законодательства. Разбой, просто закрыли, отобрали, даже не объясняют почему. Даже разговаривать не хотят. Удивительно. Средневековье какое-то", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин, санкции в отношении россии