Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал заморозку счетов за рубежом средневековым разбоем - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
16:01 16.06.2023 (обновлено: 16:26 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/zamorozka-1878692763.html
Путин назвал заморозку счетов за рубежом средневековым разбоем
Путин назвал заморозку счетов за рубежом средневековым разбоем - РИА Новости, 16.06.2023
Путин назвал заморозку счетов за рубежом средневековым разбоем
Заморозка счетов российских бизнесменов за рубежом происходит в нарушение всех норм международного законодательства, это разбой и средневековье, заявил... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:01
2023-06-16T16:26
пмэф-2023
экономика
россия
владимир путин
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878677370_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_f896b68aaee0c8b00446ce3443034004.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Заморозка счетов российских бизнесменов за рубежом происходит в нарушение всех норм международного законодательства, это разбой и средневековье, заявил президент РФ Владимир Путин."Многие из наших бизнесменов на своем примере в этом убедились, когда с удивлением обнаружили, что на Западе оказались заморожены их счета, активы. По факту, как мы уже много раз говорили, в голову раньше никогда не приходило, что это возможно. В нарушение всех норм собственного и международного законодательства. Разбой, просто закрыли, отобрали, даже не объясняют почему. Даже разговаривать не хотят. Удивительно. Средневековье какое-то", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878677370_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_78dc232b47a901e43c5c3051699abf42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, санкции в отношении россии
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Владимир Путин, Санкции в отношении России
Путин назвал заморозку счетов за рубежом средневековым разбоем

Путин: заморозка счетов за рубежом происходит в нарушение всех норм законодательства

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Заморозка счетов российских бизнесменов за рубежом происходит в нарушение всех норм международного законодательства, это разбой и средневековье, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Многие из наших бизнесменов на своем примере в этом убедились, когда с удивлением обнаружили, что на Западе оказались заморожены их счета, активы. По факту, как мы уже много раз говорили, в голову раньше никогда не приходило, что это возможно. В нарушение всех норм собственного и международного законодательства. Разбой, просто закрыли, отобрали, даже не объясняют почему. Даже разговаривать не хотят. Удивительно. Средневековье какое-то", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияВладимир ПутинСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала