https://ria.ru/20230616/zabozlaev-1878609899.html

Алексей Забозлаев: Югра становится индустриальней и экологичней

Алексей Забозлаев: Югра становится индустриальней и экологичней - РИА Новости, 16.06.2023

Алексей Забозлаев: Югра становится индустриальней и экологичней

Югра является основным нефтяным регионом России. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) корреспондент РИА Новости встретился с заместителем... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T13:12

2023-06-16T13:12

2023-06-16T13:22

ханты-мансийский автономный округ

россия

западная сибирь

ханты-мансийск

югра

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

алексей забозлаев

пмэф 2023

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Югра является основным нефтяным регионом России. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) корреспондент РИА Новости встретился с заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексеем Забозлаевым. Беседа коснулась как достижений, так и перспектив развития региона. - Алексей Геннадиевич, вклад региона в общероссийскую добычу нефти - почти 42%. Расскажите, с какими показателями автономный округ встретил 2023 год?- Да, действительно, регион у нас – нефтедобывающий. Основной вид экономической деятельности – добыча нефти и газа, транспортировка, переработка. Прошлый год получился достаточно неплохим. В 2021 году, после пандемийного года, Югра вышла на стабильный уровень нефтедобычи. В 2022 году показатели закрепили – работающие в регионе нефтедобывающие предприятия добыли 223 миллиона тонн нефти. Это на 3,4% (7,3 миллиона тонн) больше объема добычи 2021 года. Доля в общероссийской добыче сохраняется на уровне 42%. Отмечен рост объемов эксплуатационного бурения и ввода новых добывающих скважин.В первом квартале 2023 года нефтедобывающими предприятиями на территории автономного округа добыто около 54 миллионов тонн нефти, что примерно на 2% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Сокращение объема добычи нефти связанно с принятым правительством РФ обязательством по дополнительному сокращению добычи нефти с 1 марта 2023 года на 500 тысяч баррелей в стуки на всей территории Российской Федерации.Один из главных показателей для нас – это инвестиции нефтяных компаний в развитие производства. За прошлый год у нас выросли инвестиции на 20% по отношению к 2021 году и составили 877 миллиардов рублей. Компании вкладываются в развитие. Это показывает и эксплуатационное бурение, которое выросло на 1 миллион погонных метров и составило 18,5 миллиона метров в год. Это очень большая цифра. Мы понимаем, что нефтяники создают задел для дальнейшего развития. Их не останавливала ни пандемия, ни те ограничения, что есть сейчас. Все смотрят в перспективу. И мы создаем условия для такого развития.- Разработка трудноизвлекаемых запасов нефти имеет статус федерального проекта и играет важную роль в развитии нефтегазового комплекса России. Насколько актуален проект с учетом текущей ситуации?- Для Югры, где 37% извлекаемых запасов нефти относятся к трудноизвлекаемым, они были и остаются потенциалом для приумножения возможностей минерально-сырьевой базы России. Происходящие в мире изменения не отразились на наших планах, на планах компаний по вводу в разработку трудноизвлекаемых запасов.В соответствии с запланированными сроками в регионе продолжается реализация федерального проекта "Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов". Его задачи – разработка отечественных технологий и оборудования для освоения трудноизвлекаемых углеводородов, стимулирование инвестиций в их производство и создание новых высокопроизводительных рабочих мест в базовой и смежных отраслях промышленности. Проект реализуется Правительством Югры совместно с профильными министерствами и компанией "Газпром нефть".При успешной реализации проекта только за счет добычи нефти из баженовской свиты (группы нефтематеринских горных пород в Западной Сибири) можно обеспечить дополнительный объем нефтедобычи на уровне 25 миллионов тонн к 2030 году ежегодно.Ключевым показателем эффективности проекта является снижение стоимости строительства скважины на накопленную добычу. Уже сегодня этот показатель от планового результата по итогам реализации проекта в 2024 году достиг 96%.В регионе для проекта сформирован специальный налоговый режим, который позволит сделать его прибыльным. В периметре проекта работает два полигона, где отрабатываются технологии и оборудование для изучения, разведки и добычи ТРИЗ. Полигоны обеспечивают полный цикл создания инновационных решений, оборудования от идеи и апробации до промышленного применения и тиражирования.Для решения задач проекта в Ханты-Мансийске на базе Научно-аналитического центра рационального недропользования им. В.И. Шпильмана создан и работает уникальный Центр исследования керна. Лаборатории ЦИК аккредитованы, оснащены уникальным оборудованием для комплексного исследования керна: 3D-фотосъемка и томография, оценка проницаемости. Результаты исследований обеспечат высокую точность прогнозов добычи нефти, позволят оценить эффективность предложенных методов, новых технологий для разработки трудноизвлекаемых запасов, сформируют пул эффективных методов увеличения нефтеотдачи пластов на месторождениях.- Ключевое значение для российской экономики приобретает обеспечение сырьевого суверенитета. На чем Югра, как один из ключевых ресурсных регионов страны, фокусирует внимание?- Добыча нефти в регионе ведется более полувека. Изменения структуры минерально-сырьевой базы – закономерный процесс, который требует трансформации привычных подходов во всех направлениях: научных разработках, производственных процессах, методах геологического изучения, технической базе.Приоритетная задача – эффективное использование, восполнении минерально-сырьевой базы. Для ее решения создаем условия для поиска и вовлечения в разработку перспективных запасов углеводородов. В 2023 году в Югре будет продолжаться поисково-разведочного бурение, сейсморазведочные работы, что свидетельствует о стабильном состоянии геологоразведочной отрасли автономного округа с ежегодным восполнением добываемых объемов нефти.Основная задача – сохранить в перспективе уровни добычи. Для этого необходимо обеспечить задел, чтобы предприятия могли развиваться, а добыча могла нивелироваться с учетом тех ограничений, которые могут возникнуть.Но все-таки основная задача – это, конечно, воспроизводство тех ресурсов, которые в дальнейшем должны разрабатываться. Эту задачу мы ежегодно выполняем. Уровень прироста запасов не должен быть ниже уровня добычи. Все последние годы мы, в принципе, этот уровень обеспечиваем. В прошлом году при добыче 223 миллиона, прирост запасов составил 210 миллионов. Мы создали перспективный задел на 2023 год – в этом году мы планируем прирост примерно на 20-30% к уровню предыдущего года. Также мы готовим участки для предоставления их нефтяным компаниям для разработки и добычи полезных ископаемых. За два последних года мы подготовили участков с 116 миллионами тонн запасов и на 1,2 миллиарда тонн ресурсов.- Что в регионе делается для сохранения окружающей среды?- Для региона это очень актуальная тема. 45% территории региона – под промышленным освоением. Это лицензионные участки, где осуществляют деятельность промышленные компании. В Югре сегодня 130 тысяч действующих скважин. Это колоссальный объем. 115 тысяч километров трубопроводной системы. Это очень серьезная техногенная нагрузка. Девять газоперерабатывающих предприятий и шесть нефтеперерабатывающих.Поэтому сегодня не заниматься экологией мы не можем, и все это понимают – и государственные структуры, и надзорные органы, и сами недропользователи. Поэтому это системная работа и правительства, и Росприроднадзора, и нефтяных компаний.Уровень использования попутного нефтяного газа у нас сегодня составляет 95,8%. По некоторым компаниям этот показатель – 99,7%. То есть, попутный газ практически не выбрасывается в атмосферу, не сжигается – он идет в переработку. Аварийность на трубопроводах снизилась за последние 10 лет в два раза. Это говорит о том, что компании сегодня вкладывают и в реконструкцию, и в ремонт сетей нефте- и газопроводов, которые сегодня у нас на территории.За прошлый год на природоохранные мероприятия компании-недропользователи вложили около 76 миллиардов рублей. Сегодня в этом направлении работают все – очень дорого экономить на экологических проектах, потому, что последствия могут быть непредсказуемыми – гораздо больше затратишь для того, чтобы ликвидировать причиненный вред природе.Еще одно интересное направление – выбросы нефтепродуктов из реки Обь в Северный Ледовитый океан. За последние десять лет этот показатель снизился в 30 раз. Сегодня фактически загрязнение реки составляют только бытовые отходы. Практически все производство, которое находится в Югре сегодня приведено в соответствие всем экологическим стандартам.Выбросы СО2 – тема до сих пор актуальная. В связи с чем, в регионе продолжаем реализовывать концепцию устойчивого развития. Потому что это – не только экология, но и социальное направление. Мы работаем в этом направлении, ведь у нас есть достаточно серьезные компетенции. За последние десять лет выбросы СО2 уже сократили на 9 миллионов тонн. Но еще есть, к чему стремиться.- Правительство региона участвует в заключении промышленных офсетных контрактов. Расскажите, что это такое?- Это интересное направление. Есть понятие офсета – но, в основном, для государственных заказов. Мы сегодня предложили компаниям-партнерам отработать направление промышленного офсета. Что это такое? Это трехстороннее соглашение – мы, правительство региона, создаем промышленную инфраструктуру. Допустим, индустриальный парк. Резиденты индустриального парка вкладывают в развитие производства в обмен на долгосрочные контракты технологического партнера. Цепочка складывается, и все понимают, с какой перспективой работают. Первый такой проект у нас реализовывается в городе Когалым совместно с компанией "ЛУКОЙЛ". Мы уже вышли на подготовку инфраструктуры, определили резидента, работаем полным ходом.В свою очередь крупные нефтяные компании обеспечивают заказами то производство, которое востребовано в их сфере деятельности. Но мы не останавливаемся только на нефтедобывающих предприятиях. Мы хотим видеть и крупные нефтесервисные компании – те же буровики, те же компании, которые занимаются ремонтом скважин. Есть крупные игроки, которым тоже будет интересно участвовать. Потому что это – трехстороннее соглашение, и есть определенные гарантии со стороны государства, способные вызвать значительный интерес у производственных компаний.

https://ria.ru/20230614/yugra-1878169355.html

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https://ria.ru/20230524/investitsii-1873877298.html

https://ria.ru/20230524/yugra-1873887229.html

https://ria.ru/20230530/ipoteka-1875005967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, западная сибирь, ханты-мансийск, югра, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), алексей забозлаев, пмэф 2023, интервью