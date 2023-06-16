https://ria.ru/20230616/yugra-1878788945.html
Югра стала лидером по качеству работы с инвесторами
Югра стала лидером по качеству работы с инвесторами - РИА Новости, 16.06.2023
Югра стала лидером по качеству работы с инвесторами
Ханты-Мансийский округ – Югра стал лауреатом национальной премии за достижения в сфере развития инфраструктуры "Росинфра" в номинации "Клиентоцентричный... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T20:35
2023-06-16T20:35
2023-06-16T20:35
ханты-мансийский автономный округ
россия
наталья комарова
югра
пмэф 2023
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Ханты-Мансийский округ – Югра стал лауреатом национальной премии за достижения в сфере развития инфраструктуры "Росинфра" в номинации "Клиентоцентричный регион", церемония награждения прошла на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежи региона. "По итогам 2022 года Югра вновь стала победителем в номинации "Клиентоцентричный регион" за активную работу по созданию эффективных инструментов взаимодействия с инвесторами, высокий уровень открытости и ориентированность на запросы бизнеса и населения. Напомним, что в прошлом году впервые в рамках премии был определен победитель в номинации "Клиентоцентричный регион". Им стал Ханты-Мансийский автономный округ", - говорится в сообщении. Как отметила глава региона Наталья Комарова, элементы государственно-частного партнерства начали вводить в округе с 2012 года, а сегодня - это федеральная практика. По ее словам, в окружном законе о государственной поддержке инвестиционной деятельности предусмотрено 12 проектных инвестиционных режимов, в том числе реализуемых на принципах ГЧП. Для концессионных соглашений введено правило о том, что профильным региональным департаментом осуществляется полный строительный контроль и надзор на всех этапах: от проектирования до завершения строительства объекта, в том числе, по муниципальным концессионным соглашениям. По данным властей, комплексный подход использования режимов обеспечивает персональную поддержку каждого инвестиционного проекта через механизмы льготного финансирования, субсидирования, предоставления налоговых преференций. Помимо этого, предусмотрен механизм защиты и поощрения капиталовложений. Первое такое региональное соглашение в России заключено в Югре в рамках реализации проекта ООО "Сургутский металлургический комплекс" - производственного комплекса по выпуску фасонного проката мощностью 100 тысяч тонн в год. Планируется заключить еще два, уточнили в департаменте. "Мы активно используем цифровые инструменты. Все инвестиционные проекты в Югре оцениваются по программе "Инвестиционный бюджет". Это еще одна наша практика, которая тиражирована на федеральном уровне. Благодаря данной программе становится понятно, насколько проекты ГЧП действительно выгодны сторонам", - подчеркнула Комарова. Всего в автономном округе на принципах государственно-частного партнерства, по слова губернатора, реализуются 45 проектов в разных сферах с общим объемом инвестиций свыше 61 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230616/zabozlaev-1878609899.html
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россия, наталья комарова, югра, пмэф 2023, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Россия, Наталья Комарова, Югра, ПМЭФ 2023, Ханты-Мансийский автономный округ
Югра стала лидером по качеству работы с инвесторами
Югра стала лидером среди российских регионов по качеству работы с инвесторами
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Ханты-Мансийский округ – Югра стал лауреатом национальной премии за достижения в сфере развития инфраструктуры "Росинфра" в номинации "Клиентоцентричный регион", церемония награждения прошла на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежи региона.
"По итогам 2022 года Югра вновь стала победителем в номинации "Клиентоцентричный регион" за активную работу по созданию эффективных инструментов взаимодействия с инвесторами, высокий уровень открытости и ориентированность на запросы бизнеса и населения. Напомним, что в прошлом году впервые в рамках премии был определен победитель в номинации "Клиентоцентричный регион". Им стал Ханты-Мансийский автономный округ", - говорится в сообщении.
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Как отметила глава региона Наталья Комарова
, элементы государственно-частного партнерства начали вводить в округе с 2012 года, а сегодня - это федеральная практика.
По ее словам, в окружном законе о государственной поддержке инвестиционной деятельности предусмотрено 12 проектных инвестиционных режимов, в том числе реализуемых на принципах ГЧП. Для концессионных соглашений введено правило о том, что профильным региональным департаментом осуществляется полный строительный контроль и надзор на всех этапах: от проектирования до завершения строительства объекта, в том числе, по муниципальным концессионным соглашениям.
По данным властей, комплексный подход использования режимов обеспечивает персональную поддержку каждого инвестиционного проекта через механизмы льготного финансирования, субсидирования, предоставления налоговых преференций.
Помимо этого, предусмотрен механизм защиты и поощрения капиталовложений. Первое такое региональное соглашение в России
заключено в Югре в рамках реализации проекта ООО "Сургутский металлургический комплекс" - производственного комплекса по выпуску фасонного проката мощностью 100 тысяч тонн в год. Планируется заключить еще два, уточнили в департаменте.
"Мы активно используем цифровые инструменты. Все инвестиционные проекты в Югре оцениваются по программе "Инвестиционный бюджет". Это еще одна наша практика, которая тиражирована на федеральном уровне. Благодаря данной программе становится понятно, насколько проекты ГЧП действительно выгодны сторонам", - подчеркнула Комарова.
Всего в автономном округе на принципах государственно-частного партнерства, по слова губернатора, реализуются 45 проектов в разных сферах с общим объемом инвестиций свыше 61 миллиарда рублей.
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