https://ria.ru/20230616/yaponiya-1878548050.html
Парламент Японии не принял вотум недоверия правительству
Парламент Японии не принял вотум недоверия правительству - РИА Новости, 16.06.2023
Парламент Японии не принял вотум недоверия правительству
Нижняя палата парламента Японии большинством голосов не приняла резолюции о вотуме недоверия правительству, выдвинутой оппозиционными партиями. Трансляция идет... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T10:31
2023-06-16T10:31
2023-06-16T11:01
в мире
япония
хиросима (префектура)
фумио кисида
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ТОКИО, 16 июн – РИА Новости. Нижняя палата парламента Японии большинством голосов не приняла резолюции о вотуме недоверия правительству, выдвинутой оппозиционными партиями. Трансляция идет в прямом эфире на канале палаты в сети интернет.Всего проголосовали 449 депутатов, из них 107 были за объявление недоверия, 342 – против.Голосование было поименным, что также благоприятному для правительства результату: большинство депутатских портфелей в палате принадлежат Либерально-демократической партии и ее партнеру по правящей коалиции партии Комэйто.В пятницу часть оппозиционных партии Японии подала в нижнюю палату проект резолюции о вотуме недоверия правительству во главе с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.В предваряющих голосование выступлениях депутаты критиковали правительство за продолжающийся рост цен, который сводит на нет все попытки повышения зарплаты, скандалы, связанные с активно внедряемой правительством системы личных номеров, которые должны будут аккумулировать информацию по здравоохранению и налогообложению, рост военных расходов, который правительство продвигает с конца прошлого года, в том числе принятый ранее в пятницу большинством голосов правящей коалиции закон об обеспечении финансирования для роста военных расходов. В вину Кисиде стали и его двусмысленные намеки на намерение распустить парламент, а затем отказ от этого – депутаты назвали это "театром одного актера", а также припомнили и отставки со скандалами в правительстве, последней по времени из которых стала отставка его сына с поста личного секретаря из-за скандала в СМИ.В течении последних недель в Японии было много спекуляций на тему о том, станет ли вотум недоверия поводом для роспуска парламента премьером. Однако накануне Кисида поставил все точки над i, заявив, что роспуска не будет. Аналитики сходятся в том, что премьер, трезво оценив ситуацию, в том числе и вокруг скандала с его собственным сыном, осознал, что новые выборы не укрепят положение его партии, а наоборот сулят потерю до 10 мест в новом парламенте. Ранее роспуск считался благоприятным, так как проведение саммита G7 в Хиросиме заметно подняло популярность Кисиды и его правительства.
https://ria.ru/20230616/yaponiya-1878506111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, хиросима (префектура), фумио кисида
В мире, Япония, Хиросима (префектура), Фумио Кисида
Парламент Японии не принял вотум недоверия правительству
Нижняя палата парламента Японии не приняла вотум недоверия правительству Кисиды
ТОКИО, 16 июн – РИА Новости. Нижняя палата парламента Японии большинством голосов не приняла резолюции о вотуме недоверия правительству, выдвинутой оппозиционными партиями. Трансляция идет в прямом эфире на канале палаты в сети интернет.
Всего проголосовали 449 депутатов, из них 107 были за объявление недоверия, 342 – против.
В Японии приняли закон о финансировании роста военных расходов
Голосование было поименным, что также благоприятному для правительства результату: большинство депутатских портфелей в палате принадлежат Либерально-демократической партии и ее партнеру по правящей коалиции партии Комэйто.
В пятницу часть оппозиционных партии Японии подала в нижнюю палату проект резолюции о вотуме недоверия правительству во главе с премьер-министром Японии Фумио Кисидой
.
В предваряющих голосование выступлениях депутаты критиковали правительство за продолжающийся рост цен, который сводит на нет все попытки повышения зарплаты, скандалы, связанные с активно внедряемой правительством системы личных номеров, которые должны будут аккумулировать информацию по здравоохранению и налогообложению, рост военных расходов, который правительство продвигает с конца прошлого года, в том числе принятый ранее в пятницу большинством голосов правящей коалиции закон об обеспечении финансирования для роста военных расходов. В вину Кисиде стали и его двусмысленные намеки на намерение распустить парламент, а затем отказ от этого – депутаты назвали это "театром одного актера", а также припомнили и отставки со скандалами в правительстве, последней по времени из которых стала отставка его сына с поста личного секретаря из-за скандала в СМИ.
В течении последних недель в Японии было много спекуляций на тему о том, станет ли вотум недоверия поводом для роспуска парламента премьером. Однако накануне Кисида поставил все точки над i, заявив, что роспуска не будет. Аналитики сходятся в том, что премьер, трезво оценив ситуацию, в том числе и вокруг скандала с его собственным сыном, осознал, что новые выборы не укрепят положение его партии, а наоборот сулят потерю до 10 мест в новом парламенте. Ранее роспуск считался благоприятным, так как проведение саммита G7
в Хиросиме
заметно подняло популярность Кисиды и его правительства.
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