https://ria.ru/20230616/yakutiya-1878676392.html

Якутия заняла лидерские позиции в рейтинге АСИ по условиям для инвестиций

Якутия заняла лидерские позиции в рейтинге АСИ по условиям для инвестиций - РИА Новости, 16.06.2023

Якутия заняла лидерские позиции в рейтинге АСИ по условиям для инвестиций

Якутия по условиям для инвестиций и бизнеса заняла лидерские позиции в национальном рейтинге АСИ, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:32

2023-06-16T15:32

2023-06-16T15:32

республика саха (якутия)

айсен николаев

агентство стратегических инициатив (аси)

республика саха (якутия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a09449804c392d285ae3ba6aaf164cab.jpg

ЯКУТСК, 16 июн - РИА Новости. Якутия по условиям для инвестиций и бизнеса заняла лидерские позиции в национальном рейтинге АСИ, сообщает пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что рейтинг агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов среди российских регионов презентовали на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума. "Якутия вошла в топ-5 по качеству госуслуг и в топ-15 по инвестклимату в Национальном рейтинге АСИ. За пять лет перешла из шестого десятка российских регионов в устойчивую лидерскую группу", - рассказали в пресс-службе. Как отметил глава региона Айсен Николаев, правительством республики и проектным офисом по улучшению инвестиционного климата в значительной мере реализована дорожная карта по снижению барьеров для бизнеса, а также по повышению качества и доступности финансовой поддержки, что нашло отражение и в итогах рейтинга, и в фактических экономических результатах. Инвесторы за пять лет направили в экономику республики 2,1 трлн рублей. Практически удвоился ВРП Якутии – с 1,1 трлн рублей в 2018 году до 1,9 трлн рублей по итогам 2022 года. Индекс промышленного производства республики за пять лет составил 143,8%, в том числе в прошлом году, осложненном санкциями, – более 110%. Регион вышел на новый исторический уровень добычи золота, нефти, газа и угля. Как следствие, повышается занятость населения – безработица в регионе за год сократилась на 0,4%. В республике одни из самых быстрых темпов развития социальной инфраструктуры: социальной газификации, объектов образования, культуры и здравоохранения. "Якутия последовательно реализует программы повышения качества жизни людей, закладывая надежный фундамент для социально-экономического развития республики в следующие десятилетия. Привлечение инвестиций, в том числе в социальную экосистему, – это важный элемент устойчивого развития. При этом еще больший потенциал республики проявится при создании нового транспортно-энергетического каркаса, соответствующего новым задачам Якутии – опорного края страны на Северо-Востоке Большой Евразии", – приводятся слова главы республики.

https://ria.ru/20230608/yakutiya-1876905371.html

https://ria.ru/20230511/yakutiya-1871059858.html

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

айсен николаев, агентство стратегических инициатив (аси), республика саха (якутия)