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Якутия заняла лидерские позиции в рейтинге АСИ по условиям для инвестиций - РИА Новости, 16.06.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
15:32 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/yakutiya-1878676392.html
Якутия заняла лидерские позиции в рейтинге АСИ по условиям для инвестиций
Якутия заняла лидерские позиции в рейтинге АСИ по условиям для инвестиций - РИА Новости, 16.06.2023
Якутия заняла лидерские позиции в рейтинге АСИ по условиям для инвестиций
Якутия по условиям для инвестиций и бизнеса заняла лидерские позиции в национальном рейтинге АСИ, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:32
2023-06-16T15:32
республика саха (якутия)
айсен николаев
агентство стратегических инициатив (аси)
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 16 июн - РИА Новости. Якутия по условиям для инвестиций и бизнеса заняла лидерские позиции в национальном рейтинге АСИ, сообщает пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что рейтинг агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов среди российских регионов презентовали на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума. "Якутия вошла в топ-5 по качеству госуслуг и в топ-15 по инвестклимату в Национальном рейтинге АСИ. За пять лет перешла из шестого десятка российских регионов в устойчивую лидерскую группу", - рассказали в пресс-службе. Как отметил глава региона Айсен Николаев, правительством республики и проектным офисом по улучшению инвестиционного климата в значительной мере реализована дорожная карта по снижению барьеров для бизнеса, а также по повышению качества и доступности финансовой поддержки, что нашло отражение и в итогах рейтинга, и в фактических экономических результатах. Инвесторы за пять лет направили в экономику республики 2,1 трлн рублей. Практически удвоился ВРП Якутии – с 1,1 трлн рублей в 2018 году до 1,9 трлн рублей по итогам 2022 года. Индекс промышленного производства республики за пять лет составил 143,8%, в том числе в прошлом году, осложненном санкциями, – более 110%. Регион вышел на новый исторический уровень добычи золота, нефти, газа и угля. Как следствие, повышается занятость населения – безработица в регионе за год сократилась на 0,4%. В республике одни из самых быстрых темпов развития социальной инфраструктуры: социальной газификации, объектов образования, культуры и здравоохранения. "Якутия последовательно реализует программы повышения качества жизни людей, закладывая надежный фундамент для социально-экономического развития республики в следующие десятилетия. Привлечение инвестиций, в том числе в социальную экосистему, – это важный элемент устойчивого развития. При этом еще больший потенциал республики проявится при создании нового транспортно-энергетического каркаса, соответствующего новым задачам Якутии – опорного края страны на Северо-Востоке Большой Евразии", – приводятся слова главы республики.
https://ria.ru/20230608/yakutiya-1876905371.html
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айсен николаев, агентство стратегических инициатив (аси), республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Республика Саха (Якутия)
Якутия заняла лидерские позиции в рейтинге АСИ по условиям для инвестиций

Якутия заняла лидерские позиции в рейтинге АСИ по условиям для инвестиций и бизнеса

© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Якутск. Архивное фото
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ЯКУТСК, 16 июн - РИА Новости. Якутия по условиям для инвестиций и бизнеса заняла лидерские позиции в национальном рейтинге АСИ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Отмечается, что рейтинг агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов среди российских регионов презентовали на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума.
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"Якутия вошла в топ-5 по качеству госуслуг и в топ-15 по инвестклимату в Национальном рейтинге АСИ. За пять лет перешла из шестого десятка российских регионов в устойчивую лидерскую группу", - рассказали в пресс-службе.
Как отметил глава региона Айсен Николаев, правительством республики и проектным офисом по улучшению инвестиционного климата в значительной мере реализована дорожная карта по снижению барьеров для бизнеса, а также по повышению качества и доступности финансовой поддержки, что нашло отражение и в итогах рейтинга, и в фактических экономических результатах.
Инвесторы за пять лет направили в экономику республики 2,1 трлн рублей. Практически удвоился ВРП Якутии – с 1,1 трлн рублей в 2018 году до 1,9 трлн рублей по итогам 2022 года. Индекс промышленного производства республики за пять лет составил 143,8%, в том числе в прошлом году, осложненном санкциями, – более 110%. Регион вышел на новый исторический уровень добычи золота, нефти, газа и угля. Как следствие, повышается занятость населения – безработица в регионе за год сократилась на 0,4%. В республике одни из самых быстрых темпов развития социальной инфраструктуры: социальной газификации, объектов образования, культуры и здравоохранения.
"Якутия последовательно реализует программы повышения качества жизни людей, закладывая надежный фундамент для социально-экономического развития республики в следующие десятилетия. Привлечение инвестиций, в том числе в социальную экосистему, – это важный элемент устойчивого развития. При этом еще больший потенциал республики проявится при создании нового транспортно-энергетического каркаса, соответствующего новым задачам Якутии – опорного края страны на Северо-Востоке Большой Евразии", – приводятся слова главы республики.
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевАгентство стратегических инициатив (АСИ)Республика Саха (Якутия)
 
 
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