https://ria.ru/20230616/yakutiya-1878676392.html
Якутия заняла лидерские позиции в рейтинге АСИ по условиям для инвестиций
Якутия заняла лидерские позиции в рейтинге АСИ по условиям для инвестиций - РИА Новости, 16.06.2023
Якутия заняла лидерские позиции в рейтинге АСИ по условиям для инвестиций
Якутия по условиям для инвестиций и бизнеса заняла лидерские позиции в национальном рейтинге АСИ, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:32
2023-06-16T15:32
2023-06-16T15:32
республика саха (якутия)
айсен николаев
агентство стратегических инициатив (аси)
республика саха (якутия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a09449804c392d285ae3ba6aaf164cab.jpg
ЯКУТСК, 16 июн - РИА Новости. Якутия по условиям для инвестиций и бизнеса заняла лидерские позиции в национальном рейтинге АСИ, сообщает пресс-служба регионального правительства. Отмечается, что рейтинг агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов среди российских регионов презентовали на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума. "Якутия вошла в топ-5 по качеству госуслуг и в топ-15 по инвестклимату в Национальном рейтинге АСИ. За пять лет перешла из шестого десятка российских регионов в устойчивую лидерскую группу", - рассказали в пресс-службе. Как отметил глава региона Айсен Николаев, правительством республики и проектным офисом по улучшению инвестиционного климата в значительной мере реализована дорожная карта по снижению барьеров для бизнеса, а также по повышению качества и доступности финансовой поддержки, что нашло отражение и в итогах рейтинга, и в фактических экономических результатах. Инвесторы за пять лет направили в экономику республики 2,1 трлн рублей. Практически удвоился ВРП Якутии – с 1,1 трлн рублей в 2018 году до 1,9 трлн рублей по итогам 2022 года. Индекс промышленного производства республики за пять лет составил 143,8%, в том числе в прошлом году, осложненном санкциями, – более 110%. Регион вышел на новый исторический уровень добычи золота, нефти, газа и угля. Как следствие, повышается занятость населения – безработица в регионе за год сократилась на 0,4%. В республике одни из самых быстрых темпов развития социальной инфраструктуры: социальной газификации, объектов образования, культуры и здравоохранения. "Якутия последовательно реализует программы повышения качества жизни людей, закладывая надежный фундамент для социально-экономического развития республики в следующие десятилетия. Привлечение инвестиций, в том числе в социальную экосистему, – это важный элемент устойчивого развития. При этом еще больший потенциал республики проявится при создании нового транспортно-энергетического каркаса, соответствующего новым задачам Якутии – опорного края страны на Северо-Востоке Большой Евразии", – приводятся слова главы республики.
https://ria.ru/20230608/yakutiya-1876905371.html
https://ria.ru/20230511/yakutiya-1871059858.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8839a64d36145411584e1b24f465cb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
айсен николаев, агентство стратегических инициатив (аси), республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Республика Саха (Якутия)
Якутия заняла лидерские позиции в рейтинге АСИ по условиям для инвестиций
Якутия заняла лидерские позиции в рейтинге АСИ по условиям для инвестиций и бизнеса
ЯКУТСК, 16 июн - РИА Новости. Якутия по условиям для инвестиций и бизнеса заняла лидерские позиции в национальном рейтинге АСИ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Отмечается, что рейтинг агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов среди российских регионов презентовали на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума.
Якутия направила рекордную сумму на реализацию нацпроектов
"Якутия вошла в топ-5 по качеству госуслуг и в топ-15 по инвестклимату в Национальном рейтинге АСИ. За пять лет перешла из шестого десятка российских регионов в устойчивую лидерскую группу", - рассказали в пресс-службе.
Как отметил глава региона Айсен Николаев
, правительством республики и проектным офисом по улучшению инвестиционного климата в значительной мере реализована дорожная карта по снижению барьеров для бизнеса, а также по повышению качества и доступности финансовой поддержки, что нашло отражение и в итогах рейтинга, и в фактических экономических результатах.
Инвесторы за пять лет направили в экономику республики 2,1 трлн рублей. Практически удвоился ВРП Якутии – с 1,1 трлн рублей в 2018 году до 1,9 трлн рублей по итогам 2022 года. Индекс промышленного производства республики за пять лет составил 143,8%, в том числе в прошлом году, осложненном санкциями, – более 110%. Регион вышел на новый исторический уровень добычи золота, нефти, газа и угля. Как следствие, повышается занятость населения – безработица в регионе за год сократилась на 0,4%. В республике одни из самых быстрых темпов развития социальной инфраструктуры: социальной газификации, объектов образования, культуры и здравоохранения.
"Якутия последовательно реализует программы повышения качества жизни людей, закладывая надежный фундамент для социально-экономического развития республики в следующие десятилетия. Привлечение инвестиций, в том числе в социальную экосистему, – это важный элемент устойчивого развития. При этом еще больший потенциал республики проявится при создании нового транспортно-энергетического каркаса, соответствующего новым задачам Якутии – опорного края страны на Северо-Востоке Большой Евразии", – приводятся слова главы республики.
Регионы могут перенять опцион Якутии по поддержке технологических стартапов