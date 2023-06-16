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В ЛНР под дорогой нашли взрывное устройство весом в тонну
В ЛНР под дорогой нашли взрывное устройство весом в тонну - РИА Новости, 16.06.2023
В ЛНР под дорогой нашли взрывное устройство весом в тонну
Самодельное взрывное устройство весом в одну тонну нашли под дорогой в ЛНР, опасную находку обезвредили, сообщили в пресс-службе Росгвардии. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:24
2023-06-16T11:24
2023-06-16T12:41
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Самодельное взрывное устройство весом в одну тонну нашли под дорогой в ЛНР, опасную находку обезвредили, сообщили в пресс-службе Росгвардии. Как рассказали в ведомстве, найти взрывное устройство помогла информация от военной контрразведки. Получив необходимые данные, спецназовцы нашли на территории ЛНР замаскированную позицию Вооруженных сил Украины, сектор наблюдения которой выходил на участок оживленной трассы между населенными пунктами. "Особое внимание росгвардейцев привлекли концы провода, уходящие в сторону трассы. Разведчик-сапер установил, что провода проложены под дорожное полотно, а минно-розыскная собака по кличке Айша обозначила наличие взрывчатых веществ. Специалисты Росгвардии определили, что находка является подготовленным для подрыва фугасом большой мощности. Взрывное устройство включало в себя сорок 25-килограммовых герметичных полиэтиленовых мешков в заводской упаковке, содержащих светло-желтое вещество (предположительно, аммонит)", - сообщила Росгвардия. В качестве взрывателя был использован 25-ти килограммовый деревянный ящик с тротилом и установленным внутри электродетонатором. "С соблюдением всех мер безопасности саперы обезвредили опасную находку, а составные части самодельного взрывного устройства передали коллегам из экспертно-криминалистического центра", - подытожили там же.
https://ria.ru/20230318/energodar-1858761441.html
https://ria.ru/20230316/saper-1858240844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Ситуация в ДНР и ЛНР
В ЛНР под дорогой нашли взрывное устройство весом в тонну
Росгвардия обезвредила под дорогой в ЛНР самодельное взрывное устройство весом в тонну