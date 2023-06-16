https://ria.ru/20230616/vystavka-1877861607.html

В Москве открылась выставка "У них под каблучками — звезды!" о космонавтках

В Москве открылась выставка "У них под каблучками — звезды!" о космонавтках - РИА Новости, 16.06.2023

В Москве открылась выставка "У них под каблучками — звезды!" о космонавтках

В Москве открылась экспозиция "У них под каблучками — звезды!", посвященная 60-летию первого полета женщины в космос. О самых интересных экспонатах РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T06:02

2023-06-16T06:02

2023-06-16T13:23

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Москве открылась экспозиция "У них под каблучками — звезды!", посвященная 60-летию первого полета женщины в космос. О самых интересных экспонатах РИА Новости рассказала куратор и заведующая отделом научно-выставочной деятельности Музея космонавтики Татьяна Калугина."Валентина Владимировна Терешкова до сих пор остается единственной в мире женщиной, которая совершила одиночный полет в космос", — напомнила она.Терешкова отправилась на орбиту на корабле "Восток-6". По нынешним меркам полет был непродолжительным — двое суток 22 часа и 50 минут. Проходил одновременно с полетом "Востока-5", который пилотировал Валерий Быковский. Они завершали программу эксплуатации одноместных кораблей "Восток". "Имя Валентины Владимировны знали на всех континентах, во всех странах. Тогда казалось, что сейчас женщины наравне с мужчинами начнут летать в космос, работать там. Но жизнь вносит свои коррективы. И все на сегодняшний день совершенно не так. За 60 лет только шесть советских, российских женщин смогли взглянуть на землю с космической орбиты", — сказала Калугина.Задача выставки — напомнить о них.Среди самых любопытных экспонатов — цветок. Его предоставила Анна Кикина, которая вернулась из космоса 12 марта 2023 года. "Во время ее полета отмечалось 8 марта. И наши российские космонавты, которые были на борту МКС, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин изготовили из металлических проволочных фиксаторов, которые используют для внекорабельной деятельности, по цветку — ей и находившейся в это же время на борту Николь Манн", — объяснила куратор.Елена Кондакова, рекордсменка по продолжительности пребывания женщины на космической орбите, предоставила свой полетный скафандр "Сокол". А проработавшая 167 суток на МКС Елена Серова — полетный комбинезон, перчатки от скафандра и другие предметы. Еще на выставке будет вязаная игрушка в виде галчонка. Ее с собой в полет взяла актриса Юлия Пересильд. Изделие мастерицы Натальи Мамаевой послужило индикатором невесомости.

https://ria.ru/20230605/vystavka-1876196359.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, музей космонавтики в москве