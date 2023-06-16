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Российские военные получат выплаты за уничтожение западной техники ВСУ
Российские военные получат выплаты за уничтожение западной техники ВСУ - РИА Новости, 16.06.2023
Российские военные получат выплаты за уничтожение западной техники ВСУ
На Запорожском и Южно-Донецком направлениях оформляют выплаты военнослужащим, уничтожившим немецкие танки Leopard, бронемашины США и других стран НАТО,... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T08:42
2023-06-16T08:42
2023-06-16T11:10
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
нато
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. На Запорожском и Южно-Донецком направлениях оформляют выплаты военнослужащим, уничтожившим немецкие танки Leopard, бронемашины США и других стран НАТО, говорится в заявлении Минобороны РФ. "В настоящее время на основе докладов командиров подразделений на Запорожском и Южно-Донецком направлении осуществляется оформление выплат военнослужащим ВС РФ, уничтожившим в ходе боевых действий танки Leopard, а также боевые бронированные машины производства США и других стран НАТО", - сообщили в министерстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сша, нато, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
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Российские военные получат выплаты за уничтожение западной техники ВСУ
На Запорожском и Южно-Донецком направлениях бойцы получат выплаты за подбитые Leopard