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Российские военные получат выплаты за уничтожение западной техники ВСУ

Российские военные получат выплаты за уничтожение западной техники ВСУ - РИА Новости, 16.06.2023

Российские военные получат выплаты за уничтожение западной техники ВСУ

На Запорожском и Южно-Донецком направлениях оформляют выплаты военнослужащим, уничтожившим немецкие танки Leopard, бронемашины США и других стран НАТО,... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T08:42

2023-06-16T08:42

2023-06-16T11:10

специальная военная операция на украине

безопасность

сша

нато

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. На Запорожском и Южно-Донецком направлениях оформляют выплаты военнослужащим, уничтожившим немецкие танки Leopard, бронемашины США и других стран НАТО, говорится в заявлении Минобороны РФ. "В настоящее время на основе докладов командиров подразделений на Запорожском и Южно-Донецком направлении осуществляется оформление выплат военнослужащим ВС РФ, уничтожившим в ходе боевых действий танки Leopard, а также боевые бронированные машины производства США и других стран НАТО", - сообщили в министерстве.

сша

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, сша, нато, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)