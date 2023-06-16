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Российские военные получат выплаты за уничтожение западной техники ВСУ - РИА Новости, 16.06.2023
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08:42 16.06.2023 (обновлено: 11:10 16.06.2023)
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Российские военные получат выплаты за уничтожение западной техники ВСУ
Российские военные получат выплаты за уничтожение западной техники ВСУ - РИА Новости, 16.06.2023
Российские военные получат выплаты за уничтожение западной техники ВСУ
На Запорожском и Южно-Донецком направлениях оформляют выплаты военнослужащим, уничтожившим немецкие танки Leopard, бронемашины США и других стран НАТО,... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T08:42
2023-06-16T11:10
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
нато
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. На Запорожском и Южно-Донецком направлениях оформляют выплаты военнослужащим, уничтожившим немецкие танки Leopard, бронемашины США и других стран НАТО, говорится в заявлении Минобороны РФ. "В настоящее время на основе докладов командиров подразделений на Запорожском и Южно-Донецком направлении осуществляется оформление выплат военнослужащим ВС РФ, уничтожившим в ходе боевых действий танки Leopard, а также боевые бронированные машины производства США и других стран НАТО", - сообщили в министерстве.
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безопасность, сша, нато, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, НАТО, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные получат выплаты за уничтожение западной техники ВСУ

На Запорожском и Южно-Донецком направлениях бойцы получат выплаты за подбитые Leopard

Уничтоженные танки Leopard
Уничтоженные танки Leopard
Уничтоженные танки Leopard . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. На Запорожском и Южно-Донецком направлениях оформляют выплаты военнослужащим, уничтожившим немецкие танки Leopard, бронемашины США и других стран НАТО, говорится в заявлении Минобороны РФ.
«
"В настоящее время на основе докладов командиров подразделений на Запорожском и Южно-Донецком направлении осуществляется оформление выплат военнослужащим ВС РФ, уничтожившим в ходе боевых действий танки Leopard, а также боевые бронированные машины производства США и других стран НАТО", - сообщили в министерстве.
Что пробивает броню танка Leopard 2
13 июня, 11:28
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Что пробивает броню танка Leopard 2Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСШАНАТОВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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