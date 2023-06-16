https://ria.ru/20230616/vyplata-1878522278.html
Военные, уничтожившие шесть катеров ВСУ, получили по 200 тысяч рублей
Военные, уничтожившие шесть катеров ВСУ, получили по 200 тысяч рублей - РИА Новости, 16.06.2023
Военные, уничтожившие шесть катеров ВСУ, получили по 200 тысяч рублей
Военнослужащие ВМФ России за уничтожение шести украинских быстроходных безэкипажных катеров, атаковавших российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T08:34
2023-06-16T08:34
2023-06-16T11:58
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Военнослужащие ВМФ России за уничтожение шести украинских быстроходных безэкипажных катеров, атаковавших российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму, получили по 200 тысяч рублей, сообщили в пятницу в заявлении Минобороны России. "Военнослужащие ВМФ России, чьими грамотными и оперативными действиями были уничтожены 6 украинских быстроходных безэкипажных катеров, атаковавших российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму, получили по 200 тысяч рублей", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230615/bespilotnik-1878259717.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Военные, уничтожившие шесть катеров ВСУ, получили по 200 тысяч рублей
Военные, уничтожившие шесть безэкипажных катеров ВСУ, получили по 200 тысяч рублей