https://ria.ru/20230616/vyplata-1878522278.html

Военные, уничтожившие шесть катеров ВСУ, получили по 200 тысяч рублей

Военные, уничтожившие шесть катеров ВСУ, получили по 200 тысяч рублей - РИА Новости, 16.06.2023

Военные, уничтожившие шесть катеров ВСУ, получили по 200 тысяч рублей

Военнослужащие ВМФ России за уничтожение шести украинских быстроходных безэкипажных катеров, атаковавших российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T08:34

2023-06-16T08:34

2023-06-16T11:58

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Военнослужащие ВМФ России за уничтожение шести украинских быстроходных безэкипажных катеров, атаковавших российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму, получили по 200 тысяч рублей, сообщили в пятницу в заявлении Минобороны России. "Военнослужащие ВМФ России, чьими грамотными и оперативными действиями были уничтожены 6 украинских быстроходных безэкипажных катеров, атаковавших российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму, получили по 200 тысяч рублей", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230615/bespilotnik-1878259717.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)