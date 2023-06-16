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Военные, уничтожившие шесть катеров ВСУ, получили по 200 тысяч рублей - РИА Новости, 16.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:34 16.06.2023 (обновлено: 11:58 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/vyplata-1878522278.html
Военные, уничтожившие шесть катеров ВСУ, получили по 200 тысяч рублей
Военные, уничтожившие шесть катеров ВСУ, получили по 200 тысяч рублей - РИА Новости, 16.06.2023
Военные, уничтожившие шесть катеров ВСУ, получили по 200 тысяч рублей
Военнослужащие ВМФ России за уничтожение шести украинских быстроходных безэкипажных катеров, атаковавших российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T08:34
2023-06-16T11:58
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Военнослужащие ВМФ России за уничтожение шести украинских быстроходных безэкипажных катеров, атаковавших российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму, получили по 200 тысяч рублей, сообщили в пятницу в заявлении Минобороны России. "Военнослужащие ВМФ России, чьими грамотными и оперативными действиями были уничтожены 6 украинских быстроходных безэкипажных катеров, атаковавших российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму, получили по 200 тысяч рублей", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230615/bespilotnik-1878259717.html
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россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Военные, уничтожившие шесть катеров ВСУ, получили по 200 тысяч рублей

Военные, уничтожившие шесть безэкипажных катеров ВСУ, получили по 200 тысяч рублей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ во время боевой стрельбы
Военнослужащий ВС РФ во время боевой стрельбы - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ во время боевой стрельбы . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Военнослужащие ВМФ России за уничтожение шести украинских быстроходных безэкипажных катеров, атаковавших российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму, получили по 200 тысяч рублей, сообщили в пятницу в заявлении Минобороны России.
"Военнослужащие ВМФ России, чьими грамотными и оперативными действиями были уничтожены 6 украинских быстроходных безэкипажных катеров, атаковавших российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму, получили по 200 тысяч рублей", - сообщили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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