Командующий сухопутными войсками Украины заявил, что посетил позиции ВСУ
Украинский генерал Сырский сообщил о посещении позиций на Артемовском направлении
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты на танке под Артемовском
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты на танке под Артемовском. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский в пятницу сообщил в своем телеграм-канале, что посетил позиции ВСУ на артемовском направлении.
"Бахмутское направление... Посетил наших воинов на передовой. С командирами бригад и тактических группировок определили главные задачи и спланировали дальнейшие действия. Выразил благодарность нашим защитникам за качественную работу… Впереди важная работа", - написал Сырский.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что украинские войска пытаются проломить оборону на флангах Артемовска и не дать российским подразделениям продолжить наступление.
Активные боевые действия за Артёмовск и его окрестности продолжались с августа 2022 года по май 2023. Операция по освобождению города получила неофициальное название "Бахмутская мясорубка" - в виду огромных потерь украинской стороны, пытавшейся любой ценой удержать контроль над Артемовском. Министерство обороны РФ 20 мая заявило, что Артёмовск освобожден в результате действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск.
Президент России Владимир Путин в ночь на 21 мая 2023 года поздравил штурмовые отряды "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артёмовска. По сообщению пресс-службы Кремля, все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.