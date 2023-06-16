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Командующий сухопутными войсками Украины заявил, что посетил позиции ВСУ - РИА Новости, 16.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:49 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/vsu-1878747432.html
Командующий сухопутными войсками Украины заявил, что посетил позиции ВСУ
Командующий сухопутными войсками Украины заявил, что посетил позиции ВСУ - РИА Новости, 16.06.2023
Командующий сухопутными войсками Украины заявил, что посетил позиции ВСУ
Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский в пятницу сообщил в своем телеграм-канале, что посетил позиции ВСУ на артемовском направлении. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:49
2023-06-16T17:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
артемовск
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский в пятницу сообщил в своем телеграм-канале, что посетил позиции ВСУ на артемовском направлении. "Бахмутское направление... Посетил наших воинов на передовой. С командирами бригад и тактических группировок определили главные задачи и спланировали дальнейшие действия. Выразил благодарность нашим защитникам за качественную работу… Впереди важная работа", - написал Сырский. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что украинские войска пытаются проломить оборону на флангах Артемовска и не дать российским подразделениям продолжить наступление. Активные боевые действия за Артёмовск и его окрестности продолжались с августа 2022 года по май 2023. Операция по освобождению города получила неофициальное название "Бахмутская мясорубка" - в виду огромных потерь украинской стороны, пытавшейся любой ценой удержать контроль над Артемовском. Министерство обороны РФ 20 мая заявило, что Артёмовск освобожден в результате действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск. Президент России Владимир Путин в ночь на 21 мая 2023 года поздравил штурмовые отряды "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артёмовска. По сообщению пресс-службы Кремля, все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.
https://ria.ru/20230613/artemovsk-1877744513.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
донецкая народная республика
россия
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в мире, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, артемовск, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Артемовск, Ситуация в ДНР и ЛНР
Командующий сухопутными войсками Украины заявил, что посетил позиции ВСУ

Украинский генерал Сырский сообщил о посещении позиций на Артемовском направлении

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты на танке под Артемовском
Украинские солдаты на танке под Артемовском - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты на танке под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский в пятницу сообщил в своем телеграм-канале, что посетил позиции ВСУ на артемовском направлении.
"Бахмутское направление... Посетил наших воинов на передовой. С командирами бригад и тактических группировок определили главные задачи и спланировали дальнейшие действия. Выразил благодарность нашим защитникам за качественную работу… Впереди важная работа", - написал Сырский.
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Командир десантников рассказал об отражении "наката" ВСУ под Артемовском
13 июня, 11:00
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что украинские войска пытаются проломить оборону на флангах Артемовска и не дать российским подразделениям продолжить наступление.
Активные боевые действия за Артёмовск и его окрестности продолжались с августа 2022 года по май 2023. Операция по освобождению города получила неофициальное название "Бахмутская мясорубка" - в виду огромных потерь украинской стороны, пытавшейся любой ценой удержать контроль над Артемовском. Министерство обороны РФ 20 мая заявило, что Артёмовск освобожден в результате действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск.
Президент России Владимир Путин в ночь на 21 мая 2023 года поздравил штурмовые отряды "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артёмовска. По сообщению пресс-службы Кремля, все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссияАртемовскСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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