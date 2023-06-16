https://ria.ru/20230616/vsu-1878747432.html

Командующий сухопутными войсками Украины заявил, что посетил позиции ВСУ

Командующий сухопутными войсками Украины заявил, что посетил позиции ВСУ - РИА Новости, 16.06.2023

Командующий сухопутными войсками Украины заявил, что посетил позиции ВСУ

Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский в пятницу сообщил в своем телеграм-канале, что посетил позиции ВСУ на артемовском направлении. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:49

2023-06-16T17:49

2023-06-16T17:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

александр сырский

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

россия

артемовск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874328522_0:76:3115:1828_1920x0_80_0_0_6945dbd2afb173ac3a13ffb5855c8262.jpg

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский в пятницу сообщил в своем телеграм-канале, что посетил позиции ВСУ на артемовском направлении. "Бахмутское направление... Посетил наших воинов на передовой. С командирами бригад и тактических группировок определили главные задачи и спланировали дальнейшие действия. Выразил благодарность нашим защитникам за качественную работу… Впереди важная работа", - написал Сырский. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил РИА Новости, что украинские войска пытаются проломить оборону на флангах Артемовска и не дать российским подразделениям продолжить наступление. Активные боевые действия за Артёмовск и его окрестности продолжались с августа 2022 года по май 2023. Операция по освобождению города получила неофициальное название "Бахмутская мясорубка" - в виду огромных потерь украинской стороны, пытавшейся любой ценой удержать контроль над Артемовском. Министерство обороны РФ 20 мая заявило, что Артёмовск освобожден в результате действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск. Президент России Владимир Путин в ночь на 21 мая 2023 года поздравил штурмовые отряды "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артёмовска. По сообщению пресс-службы Кремля, все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.

https://ria.ru/20230613/artemovsk-1877744513.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

донецкая народная республика

россия

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, артемовск, ситуация в днр и лнр