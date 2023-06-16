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Собянин заявил, что Россия выиграла санкционную войну

Собянин заявил, что Россия выиграла санкционную войну - РИА Новости, 16.06.2023

Собянин заявил, что Россия выиграла санкционную войну

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что Россия победила санкционную войну и выходит на темпы роста, как у стран ЕС. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T19:27

2023-06-16T19:27

2023-06-16T19:29

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что Россия победила санкционную войну и выходит на темпы роста, как у стран ЕС. "Мы победили санкционную войну, которую нам объявили, и мы выходим на темпы роста примерно такие же, как европейские страны, которые с нами борются. Вот подсчитайте их прогнозы, прогнозировали обвал на 5, на 6, на 10 процентов ВВП в этом году, а мы даем рост такой же, как в Германии, во Франции, а может, даже больше. И это самое главное", - сказал Собянин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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москва, россия, сергей собянин, евросоюз, экономика, германия