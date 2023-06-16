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Песков: Россия готова к диалогу с США о контроле над ядерными вооружениями - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
20:15 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/vooruzheniya-1878785843.html
Песков: Россия готова к диалогу с США о контроле над ядерными вооружениями
Песков: Россия готова к диалогу с США о контроле над ядерными вооружениями - РИА Новости, 16.06.2023
Песков: Россия готова к диалогу с США о контроле над ядерными вооружениями
Россия готова вести с США переговоры о контроле над ядерными вооружениями, заявил журналистам на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T20:15
2023-06-16T20:15
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия готова вести с США переговоры о контроле над ядерными вооружениями, заявил журналистам на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия готова вести переговоры", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что значат слова Путина о желании НАТО, чтобы Россия сократила количество своего ядерного оружия. На пленарной сессии ПМЭФ Путин заявил, что у России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, они хотят, чтобы Россия сократили его. "Хрен им, понимаете, как у нас в народе говорят", - сказал Путин на пленарной сессии. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия, сша, нато, экономика
ПМЭФ-2023, Россия, США, НАТО, Экономика
Песков: Россия готова к диалогу с США о контроле над ядерными вооружениями

Песков: Россия готова вести с США переговоры о контроле над ядерными вооружениями

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия готова вести с США переговоры о контроле над ядерными вооружениями, заявил журналистам на полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия готова вести переговоры", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что значат слова Путина о желании НАТО, чтобы Россия сократила количество своего ядерного оружия.
На пленарной сессии ПМЭФ Путин заявил, что у России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, они хотят, чтобы Россия сократили его. "Хрен им, понимаете, как у нас в народе говорят", - сказал Путин на пленарной сессии.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Путин ответил на вопрос о возможности применения ядерного оружия
Вчера, 18:12
 
ПМЭФ-2023РоссияСШАНАТОЭкономика
 
 
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