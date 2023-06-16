https://ria.ru/20230616/vodokanal-1878624627.html
Тамбовские власти создадут областной водоканал
Тамбовские власти создадут областной водоканал - РИА Новости, 16.06.2023
Тамбовские власти создадут областной водоканал
Власти Тамбовской области создадут областной водоканал и будут устанавливать дополнительные системы очистки, чтобы улучшить качество воды, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T13:50
2023-06-16T13:50
2023-06-16T13:50
тамбовская область
максим егоров
пмэф 2023
вода
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Власти Тамбовской области создадут областной водоканал и будут устанавливать дополнительные системы очистки, чтобы улучшить качество воды, сообщил РИА Новости глава региона Максим Егоров в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Сейчас мы создаем областной водоканал. Там, где есть проблемы, где концессионеры не справляются, там, где мы видим, что и муниципалитет не справляется, мы начинаем забирать в областную компанию и скважины, и водонапорные башни, и сети", - сообщил Егоров. Губернатор отметил, что качество воды в регионе оставляет желать лучшего, в ней большое содержание железа. Для улучшения качества необходим целый комплекс мер. "У нас очень большое содержание железа в воде, требуется установка дополнительных систем очистки воды… Я уверен, что мы создадим областной водоканал и будем улучшать и качество воды, и ремонты сетей", - добавил Егоров. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
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максим егоров, пмэф 2023, вода
Тамбовская область, Максим Егоров, ПМЭФ 2023, Вода
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Власти Тамбовской области создадут областной водоканал и будут устанавливать дополнительные системы очистки, чтобы улучшить качество воды, сообщил РИА Новости глава региона Максим Егоров в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Сейчас мы создаем областной водоканал. Там, где есть проблемы, где концессионеры не справляются, там, где мы видим, что и муниципалитет не справляется, мы начинаем забирать в областную компанию и скважины, и водонапорные башни, и сети", - сообщил Егоров
.
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Губернатор отметил, что качество воды в регионе оставляет желать лучшего, в ней большое содержание железа. Для улучшения качества необходим целый комплекс мер.
"У нас очень большое содержание железа в воде, требуется установка дополнительных систем очистки воды… Я уверен, что мы создадим областной водоканал и будем улучшать и качество воды, и ремонты сетей", - добавил Егоров.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.