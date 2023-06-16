https://ria.ru/20230616/vodokanal-1878624627.html

Тамбовские власти создадут областной водоканал

Тамбовские власти создадут областной водоканал - РИА Новости, 16.06.2023

Тамбовские власти создадут областной водоканал

Власти Тамбовской области создадут областной водоканал и будут устанавливать дополнительные системы очистки, чтобы улучшить качество воды, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T13:50

2023-06-16T13:50

2023-06-16T13:50

тамбовская область

максим егоров

пмэф 2023

вода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878248691_0:196:3142:1963_1920x0_80_0_0_748accd443d0c7b8fd9a5164fd046226.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Власти Тамбовской области создадут областной водоканал и будут устанавливать дополнительные системы очистки, чтобы улучшить качество воды, сообщил РИА Новости глава региона Максим Егоров в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Сейчас мы создаем областной водоканал. Там, где есть проблемы, где концессионеры не справляются, там, где мы видим, что и муниципалитет не справляется, мы начинаем забирать в областную компанию и скважины, и водонапорные башни, и сети", - сообщил Егоров. Губернатор отметил, что качество воды в регионе оставляет желать лучшего, в ней большое содержание железа. Для улучшения качества необходим целый комплекс мер. "У нас очень большое содержание железа в воде, требуется установка дополнительных систем очистки воды… Я уверен, что мы создадим областной водоканал и будем улучшать и качество воды, и ремонты сетей", - добавил Егоров. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/rusagro-1878479760.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максим егоров, пмэф 2023, вода