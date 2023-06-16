https://ria.ru/20230616/vladivostok-1878556277.html

Владивосток готовится показать китайским туристам новые объекты

Владивосток готовится показать китайским туристам новые объекты - РИА Новости, 16.06.2023

Владивосток готовится показать китайским туристам новые объекты

Владивосток приветствует гостей из Китая, за годы пандемии в городе был построен целый ряд объектов, которые вызовут интерес у туристов, заявил первый... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T12:03

2023-06-16T12:03

2023-06-16T12:03

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ХАРБИН (Китай), 16 июн - РИА Новости. Владивосток приветствует гостей из Китая, за годы пандемии в городе был построен целый ряд объектов, которые вызовут интерес у туристов, заявил первый заместитель главы Владивостока Сергей Дмитриенко на церемонии открытия "Дней Приморского края" в рамках 32-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарки в пятницу. "Владивосток рад не только китайским грузам, но и туристам. До пандемии к нам приезжало 450 тысяч человек из Китая, мы очень гордились этим", - сказал он. По словам Дмитриенко, за три года пандемии во Владивостоке появились новые объекты для посещения, рассчитанные на разные группы. "У нас появились пятизвездочные отели, гостиницы в прибрежной полосе, открылись новые рестораны со свежими морепродуктами. Мы создали несколько красивых общественных пространств, которые стоит посетить, даже если вы уже бывали во Владивостоке", - сказал он. Ранее глава приморского агентства по туризму Арсений Крепский заявил, что туристический поток из Китая в Приморский край в 2023 году не достигнет доковидного уровня на фоне сокращения базы потенциальных туристов. При этом он отметил, что наблюдается интерес к Приморью со стороны китайских туристов "более высокого сегмента", готовых проводить в регионе больше двух дней. Харбинская ярмарка проходит в Харбине, расположенном в граничащей с РФ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, с 15 по 19 июня. По словам провинциальных властей, в этом году в ней примут участие 1297 компаний из 35 стран и регионов. Как ранее сообщили РИА Новости в народном правительстве провинции, в ярмарке примут участие более 50 компаний из РФ. Харбинская ярмарка проводится ежегодно с 1990 года, традиционно на ней широко представлены российские компании и продукция из разных регионов России.

https://ria.ru/20230614/kitay-1877936516.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, владивосток, китай