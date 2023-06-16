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Владивосток принял эстафету флага Всероссийского конкурса "Мастер года" - РИА Новости, 16.06.2023
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Год педагога и наставника
 
12:56 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/vladivastok-1878602644.html
Владивосток принял эстафету флага Всероссийского конкурса "Мастер года"
Владивосток принял эстафету флага Всероссийского конкурса "Мастер года" - РИА Новости, 16.06.2023
Владивосток принял эстафету флага Всероссийского конкурса "Мастер года"
Церемония эстафеты передачи флага Всероссийского конкурса "Мастер года" прошла во Владивостоке 16 июня. Дальневосточный федеральный округ принял флаг мастеров... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T12:56
2023-06-16T12:56
год педагога и наставника
общество
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Церемония эстафеты передачи флага Всероссийского конкурса "Мастер года" прошла во Владивостоке 16 июня. Дальневосточный федеральный округ принял флаг мастеров от Приволжского федерального округа, сообщила пресс-служба Государственного университета просвещения. Также министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий наградил финалистов регионального этапа конкурса. Заявку на участие в конкурсе по Дальневосточному федеральному округу подали 211 человек. И из них 11 финалистов представят свои регионы в финале, который пройдет в Туле с 28 сентября по 2 октября. Победителем регионального в Приморском крае этапа стал Иван Галков, преподаватель из Спасского педагогического колледжа. Он представит регион на Всероссийском этапе конкурса в Туле. "Для того чтобы дети тянулись к новым знаниям и карьерным успехам, наставники сами должны быть в авангарде образовательного процесса: перенимать опыт коллег, участвовать в форумах и дискуссиях, насыщаться новыми впечатлениями и знаниями. Преподаватель, который излучает энергию и желание изменить мир – это залог хорошего образования!", – заявил Сергей Дубовицкий во время своего выступления. Участие в торжественной церемонии приняли представители регионов Дальневосточного федерального округа – Республики Саха (Якутия), Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской и Еврейской автономной области.
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общество, владивосток
Год педагога и наставника, Общество, Владивосток

Владивосток принял эстафету флага Всероссийского конкурса "Мастер года"

Владивосток принял Эстафету флага Всероссийского конкурса "Мастер года"
Владивосток принял Эстафету флага Всероссийского конкурса Мастер года
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Церемония эстафеты передачи флага Всероссийского конкурса "Мастер года" прошла во Владивостоке 16 июня. Дальневосточный федеральный округ принял флаг мастеров от Приволжского федерального округа, сообщила пресс-служба Государственного университета просвещения.
Также министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий наградил финалистов регионального этапа конкурса.
Заявку на участие в конкурсе по Дальневосточному федеральному округу подали 211 человек. И из них 11 финалистов представят свои регионы в финале, который пройдет в Туле с 28 сентября по 2 октября. Победителем регионального в Приморском крае этапа стал Иван Галков, преподаватель из Спасского педагогического колледжа. Он представит регион на Всероссийском этапе конкурса в Туле.
Владивосток принял Эстафету флага Всероссийского конкурса "Мастер года"
Владивосток принял Эстафету флага Всероссийского конкурса Мастер года
Владивосток принял Эстафету флага Всероссийского конкурса "Мастер года"
"Для того чтобы дети тянулись к новым знаниям и карьерным успехам, наставники сами должны быть в авангарде образовательного процесса: перенимать опыт коллег, участвовать в форумах и дискуссиях, насыщаться новыми впечатлениями и знаниями. Преподаватель, который излучает энергию и желание изменить мир – это залог хорошего образования!", – заявил Сергей Дубовицкий во время своего выступления.
Участие в торжественной церемонии приняли представители регионов Дальневосточного федерального округа – Республики Саха (Якутия), Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской и Еврейской автономной области.
 
Год педагога и наставникаОбществоВладивосток
 
 
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