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Венгрия должна быть готова к любой ситуации на Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 16.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:57 16.06.2023 (обновлено: 11:53 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/vengriya-1878539279.html
Венгрия должна быть готова к любой ситуации на Украине, заявил Орбан
Венгрия должна быть готова к любой ситуации на Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 16.06.2023
Венгрия должна быть готова к любой ситуации на Украине, заявил Орбан
Военное руководство Венгрии должно быть готово действовать при любом развитии событий на Украине, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан в эфире радио... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T09:57
2023-06-16T11:53
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
украина
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 16 июн — РИА Новости. Военное руководство Венгрии должно быть готово действовать при любом развитии событий на Украине, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.&quot;На совете обороны я дал конкретные задания министру обороны, командующему армией и министру внутренних дел. Думаю, что мы сделали все, что можно, в интересах безопасности страны&quot;, — сказал он.Восьмого июня глава правительства созвал военных из-за обострения ситуации в зоне украинского конфликта.По словам Орбана, ситуация становится "все серьезнее", появляется "много непредсказуемых элементов"."В это время организации, отвечающие за безопасность Венгрии, и их руководители должны быть постоянно готовы к действиям, что бы ни случилось", — добавил он.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в течение трех суток украинские военные попытались перейти в наступление на разных участках фронта. По его словам, вооруженные силы остановили противника, а ВСУ, как утверждается, за три дня потеряли до 3715 человек.
https://ria.ru/20230613/politika-1877823098.html
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в мире, венгрия, украина, виктор орбан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Украина, Виктор Орбан
Венгрия должна быть готова к любой ситуации на Украине, заявил Орбан

Премьер Орбан: военное руководство Венгрии должно быть готово к любой ситуации на Украине

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 16 июн — РИА Новости. Военное руководство Венгрии должно быть готово действовать при любом развитии событий на Украине, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«

"На совете обороны я дал конкретные задания министру обороны, командующему армией и министру внутренних дел. Думаю, что мы сделали все, что можно, в интересах безопасности страны", — сказал он.

Восьмого июня глава правительства созвал военных из-за обострения ситуации в зоне украинского конфликта.
По словам Орбана, ситуация становится "все серьезнее", появляется "много непредсказуемых элементов".
"В это время организации, отвечающие за безопасность Венгрии, и их руководители должны быть постоянно готовы к действиям, что бы ни случилось", — добавил он.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в течение трех суток украинские военные попытались перейти в наступление на разных участках фронта. По его словам, вооруженные силы остановили противника, а ВСУ, как утверждается, за три дня потеряли до 3715 человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияУкраинаВиктор Орбан
 
 
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