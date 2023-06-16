https://ria.ru/20230616/vengriya-1878539279.html

Венгрия должна быть готова к любой ситуации на Украине, заявил Орбан

Венгрия должна быть готова к любой ситуации на Украине, заявил Орбан - РИА Новости, 16.06.2023

Венгрия должна быть готова к любой ситуации на Украине, заявил Орбан

Военное руководство Венгрии должно быть готово действовать при любом развитии событий на Украине, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан в эфире радио... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T09:57

2023-06-16T09:57

2023-06-16T11:53

специальная военная операция на украине

в мире

венгрия

украина

виктор орбан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_68:185:1735:1123_1920x0_80_0_0_819acc7fdb289fbd295c1ae5b101a7aa.jpg

БУДАПЕШТ, 16 июн — РИА Новости. Военное руководство Венгрии должно быть готово действовать при любом развитии событий на Украине, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан в эфире радио Kossuth."На совете обороны я дал конкретные задания министру обороны, командующему армией и министру внутренних дел. Думаю, что мы сделали все, что можно, в интересах безопасности страны", — сказал он.Восьмого июня глава правительства созвал военных из-за обострения ситуации в зоне украинского конфликта.По словам Орбана, ситуация становится "все серьезнее", появляется "много непредсказуемых элементов"."В это время организации, отвечающие за безопасность Венгрии, и их руководители должны быть постоянно готовы к действиям, что бы ни случилось", — добавил он.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в течение трех суток украинские военные попытались перейти в наступление на разных участках фронта. По его словам, вооруженные силы остановили противника, а ВСУ, как утверждается, за три дня потеряли до 3715 человек.

https://ria.ru/20230613/politika-1877823098.html

венгрия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, украина, виктор орбан