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Судьба Великобритании висит на двух нитках - РИА Новости, 16.06.2023
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08:00 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/velikobritaniya-1878477311.html
Судьба Великобритании висит на двух нитках
Судьба Великобритании висит на двух нитках - РИА Новости, 16.06.2023
Судьба Великобритании висит на двух нитках
Британские и американские СМИ буквально взорвались десятками схожих алармистских, а местами и откровенно панических публикаций. Причиной их стала запись в... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T08:00
2023-06-16T08:00
аналитика
технологии
великобритания
северное море
россия
дмитрий медведев
бен уоллес
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Британские и американские СМИ буквально взорвались десятками схожих алармистских, а местами и откровенно панических публикаций. Причиной их стала запись в официальном канале Дмитрия Медведева. Заместитель председателя Совета безопасности написал: поскольку участие западных стран в подрыве трех ниток "Северных потоков" является практически неоспоримым фактом, России не следует терзаться ненужной моралью и пора рассмотреть возможность нанесения ударов по подводным кабелям связи, соединяющим вражеские страны.Своим заявлением Дмитрий Медведев плеснул бензина в и без того ярко полыхавший костер атлантических страхов.Западная медийка выстреливает очередями статей, публикаций и схем, где рассматривается вероятность нанесения подобного удара, а также его возможные последствия. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на волне поднявшейся паники своим личным приказом отправил боевые корабли в Северное море, чтобы не допустить возможных атак российских сил специального назначения и не позволить Москве погрузить остров в реалии вековой давности. Без телефонной и мобильной связи, электронного банкинга, интернета и прочих технологий, незаметно формирующих современную жизнь.Одновременно с этим британские парламентарии потребовали провести максимально тщательное обследование всех подводных коммуникаций, заходящих на остров с материка, будь то ресурсные трубопроводы или кабели связи. Господа министры тревожатся, что российские суда, курсирующие в этом регионе, могли уже установить подводные мины или подготовиться к разного рода диверсиям. В качестве наиболее вероятных вариантов нападения рассматривается высадка боевых пловцов с борта субмарины или же запуск беспилотного подводного аппарата с борта исследовательского судна "Янтарь", которое сейчас находится в Северном море с научной экспедицией.Вот так одно предложение из социальной сети может привести к паническим метаниям и судорожным маневрам целого соединения боевых кораблей.А если отложить шутки в сторону, то происходящее выпукло показывает, что западные страны прекрасно знают, чья же кошка сметану съела, в смысле — кто организовал теракт на трубопроводах в Балтике. В британском английском есть такое выражение guilty mind is never at ease, которое дословно переводится "виновный всегда живет в напряжении". Текущую истерику в Лондоне следовало бы внести во все толковые словари как наглядную визуализацию поговорки.От себя добавим, что британский истеблишмент беспокоится совершенно обоснованно.В XXI веке все как-то привыкли к тому, что земной шар превратился в маленький, границы стали весьма условны, а любой школьник может двумя тычками пальцев поболтать по видео со своим ровесником на другом конце мира. Однако современные технологии никак не повлияли на физическую географию — и Британия как была, так и осталась крупным островом, критически зависимым от морских путей и паутины кабелей и труб, незримо лежащих под толщей вод и обеспечивающих поставки газа, электричества и возможность круглосуточно торговать хоть с Макао, хоть с Австралией.Мы много пишем и читаем о транспортных магистралях, по которым прокачиваются нефть и газ, однако незаслуженно редко вспоминаем о линиях связи, благодаря наличию и постоянному совершенствованию которых существует современный виртуально-электронный мир.Великобритания в этом плане представляет собой солнечное сплетение, откуда во все стороны расходятся нити подводных кабелей, огибая остров с севера и юга. По оценкам западных специалистов, по дну океанов проложено 800 тысяч миль оптоволоконных трасс, что эквивалентно трем полетам на Луну. Ежесуточно они обеспечивают 97 процентов всего обмена данными в мире, а объем финансовых операций оценивается в десять триллионов долларов. Каждый день.Если взглянуть на подводную маршрутизацию, мы увидим, что непосредственно в Британию заходит единичное количество линий, чтобы далее широким веером рвануть от ее западного побережья в сторону Америки. То есть Туманный Альбион — это еще и информационно-накопительный хаб, перевалочная интернет-база. И если перебить перемычку под Ла-Маншем, отдохнуть приляжет вся информационная инфраструктура западнее Дюнкерка.Но не одним лишь оптоволокном жива Британия.Жизнь острова гарантируют несколько нефте- и газопроводов, которые идут из Европы всего в две точки — поселок Сейнт-Фергюс на севере Шотландии и деревню Бактон в графстве Норфолк. И если на них, как на трубопроводы "Северных потоков", случайно нападут неизвестные террористы, то королевство внезапно обнаружит, что пропала половина всего производимого в стране электричества, а на заправках исчез бензин.Но есть варианты поинтереснее.Например, в Британию из Франции заходят два энергомоста (IFA и IFA2) суммарной мощностью три гигаватта, что сравнимо с тремя атомными реакторами. Еще есть энергомост Nemo из Бельгии и его коллега BritNed из Нидерландов, это еще два гигаватта. И если вдруг крабы Северного моря объявят им войну, то про кабели связи можно в принципе и не вспоминать. Компьютеры, серверы и дата-центры очень плохо работают без электричества.
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1872814431.html
https://ria.ru/20230529/raspad-1874859259.html
https://ria.ru/20230608/energetika-1877097994.html
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великобритания
северное море
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Сергей Савчук
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Сергей Савчук
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аналитика, технологии, великобритания, северное море, россия, дмитрий медведев, бен уоллес
Аналитика, Технологии, Великобритания, Северное море, Россия, Дмитрий Медведев, Бен Уоллес

Судьба Великобритании висит на двух нитках

© AP Photo / Manish SwarupПрохожие возле Тауэрского моста
Прохожие возле Тауэрского моста - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Manish Swarup
Прохожие возле Тауэрского моста. Архивное фото
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Сергей Савчук
Сергей Савчук
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Британские и американские СМИ буквально взорвались десятками схожих алармистских, а местами и откровенно панических публикаций. Причиной их стала запись в официальном канале Дмитрия Медведева. Заместитель председателя Совета безопасности написал: поскольку участие западных стран в подрыве трех ниток "Северных потоков" является практически неоспоримым фактом, России не следует терзаться ненужной моралью и пора рассмотреть возможность нанесения ударов по подводным кабелям связи, соединяющим вражеские страны.
Своим заявлением Дмитрий Медведев плеснул бензина в и без того ярко полыхавший костер атлантических страхов.
Вид с противоположного берега реки Темзы на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Великобритания расширила санкции против России
19 мая, 09:13
Западная медийка выстреливает очередями статей, публикаций и схем, где рассматривается вероятность нанесения подобного удара, а также его возможные последствия. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на волне поднявшейся паники своим личным приказом отправил боевые корабли в Северное море, чтобы не допустить возможных атак российских сил специального назначения и не позволить Москве погрузить остров в реалии вековой давности. Без телефонной и мобильной связи, электронного банкинга, интернета и прочих технологий, незаметно формирующих современную жизнь.
Одновременно с этим британские парламентарии потребовали провести максимально тщательное обследование всех подводных коммуникаций, заходящих на остров с материка, будь то ресурсные трубопроводы или кабели связи. Господа министры тревожатся, что российские суда, курсирующие в этом регионе, могли уже установить подводные мины или подготовиться к разного рода диверсиям. В качестве наиболее вероятных вариантов нападения рассматривается высадка боевых пловцов с борта субмарины или же запуск беспилотного подводного аппарата с борта исследовательского судна "Янтарь", которое сейчас находится в Северном море с научной экспедицией.
Вот так одно предложение из социальной сети может привести к паническим метаниям и судорожным маневрам целого соединения боевых кораблей.
Вид на Лондон - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
В Уэльсе предупредили о риске распада Великобритании
29 мая, 15:34
А если отложить шутки в сторону, то происходящее выпукло показывает, что западные страны прекрасно знают, чья же кошка сметану съела, в смысле — кто организовал теракт на трубопроводах в Балтике. В британском английском есть такое выражение guilty mind is never at ease, которое дословно переводится "виновный всегда живет в напряжении". Текущую истерику в Лондоне следовало бы внести во все толковые словари как наглядную визуализацию поговорки.
От себя добавим, что британский истеблишмент беспокоится совершенно обоснованно.
В XXI веке все как-то привыкли к тому, что земной шар превратился в маленький, границы стали весьма условны, а любой школьник может двумя тычками пальцев поболтать по видео со своим ровесником на другом конце мира. Однако современные технологии никак не повлияли на физическую географию — и Британия как была, так и осталась крупным островом, критически зависимым от морских путей и паутины кабелей и труб, незримо лежащих под толщей вод и обеспечивающих поставки газа, электричества и возможность круглосуточно торговать хоть с Макао, хоть с Австралией.
Мы много пишем и читаем о транспортных магистралях, по которым прокачиваются нефть и газ, однако незаслуженно редко вспоминаем о линиях связи, благодаря наличию и постоянному совершенствованию которых существует современный виртуально-электронный мир.
Завод химических концентратов - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
США и Великобритания объединились для борьбы с Россией на рынке энергетики
8 июня, 22:00
Великобритания в этом плане представляет собой солнечное сплетение, откуда во все стороны расходятся нити подводных кабелей, огибая остров с севера и юга. По оценкам западных специалистов, по дну океанов проложено 800 тысяч миль оптоволоконных трасс, что эквивалентно трем полетам на Луну. Ежесуточно они обеспечивают 97 процентов всего обмена данными в мире, а объем финансовых операций оценивается в десять триллионов долларов. Каждый день.
Если взглянуть на подводную маршрутизацию, мы увидим, что непосредственно в Британию заходит единичное количество линий, чтобы далее широким веером рвануть от ее западного побережья в сторону Америки. То есть Туманный Альбион — это еще и информационно-накопительный хаб, перевалочная интернет-база. И если перебить перемычку под Ла-Маншем, отдохнуть приляжет вся информационная инфраструктура западнее Дюнкерка.
Но не одним лишь оптоволокном жива Британия.
Жизнь острова гарантируют несколько нефте- и газопроводов, которые идут из Европы всего в две точки — поселок Сейнт-Фергюс на севере Шотландии и деревню Бактон в графстве Норфолк. И если на них, как на трубопроводы "Северных потоков", случайно нападут неизвестные террористы, то королевство внезапно обнаружит, что пропала половина всего производимого в стране электричества, а на заправках исчез бензин.
Но есть варианты поинтереснее.
Например, в Британию из Франции заходят два энергомоста (IFA и IFA2) суммарной мощностью три гигаватта, что сравнимо с тремя атомными реакторами. Еще есть энергомост Nemo из Бельгии и его коллега BritNed из Нидерландов, это еще два гигаватта. И если вдруг крабы Северного моря объявят им войну, то про кабели связи можно в принципе и не вспоминать. Компьютеры, серверы и дата-центры очень плохо работают без электричества.
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АналитикаТехнологииВеликобританияСеверное мореРоссияДмитрий МедведевБен Уоллес
 
 
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