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В Новосибирской области сошли с рельсов пять вагонов с углем - РИА Новости, 16.06.2023
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09:33 16.06.2023 (обновлено: 10:25 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/vagony-1878533807.html
В Новосибирской области сошли с рельсов пять вагонов с углем
В Новосибирской области сошли с рельсов пять вагонов с углем - РИА Новости, 16.06.2023
В Новосибирской области сошли с рельсов пять вагонов с углем
В Новосибирской области сошли с рельсов пять железнодорожных вагонов с углем, сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры . РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T09:33
2023-06-16T10:25
происшествия
барабинск
новосибирская область
западно-сибирская транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 16 июн — РИА Новости. В Новосибирской области сошли с рельсов пять железнодорожных вагонов с углем, сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры . "По предварительным данным, 16 июня 2023 года, около 7:00, на железнодорожных путях общего пользования, вблизи станции Барабинск Западно-Сибирской железной дороги, произошел сход без опрокидывания пяти вагонов, груженных каменным углем", — говорится в релизе.В ведомстве отметили, что к опасным последствиям авария не привела, задержек поездов не было. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК уточнило, что сход произошел на одном из путей восточного парка станции Барабинск. В результате произошедшего никто не пострадал, вагоны не опрокинулись. Следователи начали проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Барабинская транспортная прокуратура, со своей стороны, организовала проверку на предмет исполнения законов о безопасности движения на железной дороге.
https://ria.ru/20230610/vagony-1877448998.html
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происшествия, барабинск, новосибирская область, западно-сибирская транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Барабинск, Новосибирская область, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирской области сошли с рельсов пять вагонов с углем

У станции Барабинск Новосибирской области сошли с рельсов пять вагонов с каменным углем

© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратураУ станции Барабинск Новосибирской области пять железнодорожных вагонов, груженных каменным углем, сошли с рельсов
У станции Барабинск Новосибирской области пять железнодорожных вагонов, груженных каменным углем, сошли с рельсов - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура
У станции Барабинск Новосибирской области пять железнодорожных вагонов, груженных каменным углем, сошли с рельсов
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 16 июн — РИА Новости. В Новосибирской области сошли с рельсов пять железнодорожных вагонов с углем, сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры .
"По предварительным данным, 16 июня 2023 года, около 7:00, на железнодорожных путях общего пользования, вблизи станции Барабинск Западно-Сибирской железной дороги, произошел сход без опрокидывания пяти вагонов, груженных каменным углем", — говорится в релизе.
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В ведомстве отметили, что к опасным последствиям авария не привела, задержек поездов не было.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК уточнило, что сход произошел на одном из путей восточного парка станции Барабинск. В результате произошедшего никто не пострадал, вагоны не опрокинулись.
Следователи начали проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Барабинская транспортная прокуратура, со своей стороны, организовала проверку на предмет исполнения законов о безопасности движения на железной дороге.
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ПроисшествияБарабинскНовосибирская областьЗападно-Сибирская транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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