https://ria.ru/20230616/vagony-1878533807.html

В Новосибирской области сошли с рельсов пять вагонов с углем

В Новосибирской области сошли с рельсов пять вагонов с углем - РИА Новости, 16.06.2023

В Новосибирской области сошли с рельсов пять вагонов с углем

В Новосибирской области сошли с рельсов пять железнодорожных вагонов с углем, сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры . РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T09:33

2023-06-16T09:33

2023-06-16T10:25

происшествия

барабинск

новосибирская область

западно-сибирская транспортная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 16 июн — РИА Новости. В Новосибирской области сошли с рельсов пять железнодорожных вагонов с углем, сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры . "По предварительным данным, 16 июня 2023 года, около 7:00, на железнодорожных путях общего пользования, вблизи станции Барабинск Западно-Сибирской железной дороги, произошел сход без опрокидывания пяти вагонов, груженных каменным углем", — говорится в релизе.В ведомстве отметили, что к опасным последствиям авария не привела, задержек поездов не было. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК уточнило, что сход произошел на одном из путей восточного парка станции Барабинск. В результате произошедшего никто не пострадал, вагоны не опрокинулись. Следователи начали проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Барабинская транспортная прокуратура, со своей стороны, организовала проверку на предмет исполнения законов о безопасности движения на железной дороге.

https://ria.ru/20230610/vagony-1877448998.html

https://ria.ru/20230530/tsisterny-1874972652.html

барабинск

новосибирская область

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происшествия, барабинск, новосибирская область, западно-сибирская транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)