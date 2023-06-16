https://ria.ru/20230616/vagony-1878533807.html
В Новосибирской области сошли с рельсов пять вагонов с углем
В Новосибирской области сошли с рельсов пять вагонов с углем - РИА Новости, 16.06.2023
В Новосибирской области сошли с рельсов пять вагонов с углем
В Новосибирской области сошли с рельсов пять железнодорожных вагонов с углем, сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры . РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T09:33
2023-06-16T09:33
2023-06-16T10:25
происшествия
барабинск
новосибирская область
западно-сибирская транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878533215_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d9875f178ec53ae9d2d11c69ca778278.jpg
НОВОСИБИРСК, 16 июн — РИА Новости. В Новосибирской области сошли с рельсов пять железнодорожных вагонов с углем, сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры . "По предварительным данным, 16 июня 2023 года, около 7:00, на железнодорожных путях общего пользования, вблизи станции Барабинск Западно-Сибирской железной дороги, произошел сход без опрокидывания пяти вагонов, груженных каменным углем", — говорится в релизе.В ведомстве отметили, что к опасным последствиям авария не привела, задержек поездов не было. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК уточнило, что сход произошел на одном из путей восточного парка станции Барабинск. В результате произошедшего никто не пострадал, вагоны не опрокинулись. Следователи начали проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Барабинская транспортная прокуратура, со своей стороны, организовала проверку на предмет исполнения законов о безопасности движения на железной дороге.
https://ria.ru/20230610/vagony-1877448998.html
https://ria.ru/20230530/tsisterny-1874972652.html
барабинск
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878533215_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c3c1f4efe44f30f84a79376486cc78f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, барабинск, новосибирская область, западно-сибирская транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Барабинск, Новосибирская область, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирской области сошли с рельсов пять вагонов с углем
У станции Барабинск Новосибирской области сошли с рельсов пять вагонов с каменным углем
НОВОСИБИРСК, 16 июн — РИА Новости.
В Новосибирской области сошли с рельсов пять железнодорожных вагонов с углем, сообщается в Telegram-канале
Западно-Сибирской транспортной прокуратуры .
"По предварительным данным, 16 июня 2023 года, около 7:00, на железнодорожных путях общего пользования, вблизи станции Барабинск Западно-Сибирской железной дороги, произошел сход без опрокидывания пяти вагонов, груженных каменным углем", — говорится в релизе.
В Белгородской области сошли с рельсов пятнадцать грузовых вагонов
В ведомстве отметили, что к опасным последствиям авария не привела, задержек поездов не было.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК
уточнило, что сход произошел на одном из путей восточного парка станции Барабинск. В результате произошедшего никто не пострадал, вагоны не опрокинулись.
Следователи начали проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Барабинская транспортная прокуратура, со своей стороны, организовала проверку на предмет исполнения законов о безопасности движения на железной дороге.
В Ульяновской области две цистерны сошли с рельсов