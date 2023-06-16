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Фигуранту дела об утечке секретных документов Пентагона утяжелили обвинения - РИА Новости, 16.06.2023
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02:48 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/utechka-1878500454.html
Фигуранту дела об утечке секретных документов Пентагона утяжелили обвинения
Фигуранту дела об утечке секретных документов Пентагона утяжелили обвинения - РИА Новости, 16.06.2023
Фигуранту дела об утечке секретных документов Пентагона утяжелили обвинения
Фигуранту дела об утечке секретных документов Пентагона Джеку Тейшейре предъявили обвинения по шести пунктам, ему грозит до 60 лет тюрьмы, сообщает минюст США. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T02:48
2023-06-16T02:48
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Фигуранту дела об утечке секретных документов Пентагона Джеку Тейшейре предъявили обвинения по шести пунктам, ему грозит до 60 лет тюрьмы, сообщает минюст США. "Тейшера был обвинен по шести пунктам, связанным с изъятием и передачей секретной информации о национальной обороне", - говорится в сообщении минюста. Сливом секретных документов, по данным минюста, он занимался с января 2022 года. Наказанием по каждому пункту может стать тюремный срок до 10 лет, говорится в сообщении. Минюст добавил, что арестованный в апреле Тейшейра останется под стражей. Тейшейра является младшим авиационным специалистом по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США первого класса. При аресте ему вменяли две уголовные статьи.
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в мире, сша, министерство обороны сша
В мире, США, Министерство обороны США
Фигуранту дела об утечке секретных документов Пентагона утяжелили обвинения

Минюст США: фигуранту дела об утечке секретных документов Пентагона утяжелили обвинения

© Фото : US Air National Guard Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра
Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : US Air National Guard
Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июн - РИА Новости. Фигуранту дела об утечке секретных документов Пентагона Джеку Тейшейре предъявили обвинения по шести пунктам, ему грозит до 60 лет тюрьмы, сообщает минюст США.
«
"Тейшера был обвинен по шести пунктам, связанным с изъятием и передачей секретной информации о национальной обороне", - говорится в сообщении минюста.
Сливом секретных документов, по данным минюста, он занимался с января 2022 года. Наказанием по каждому пункту может стать тюремный срок до 10 лет, говорится в сообщении. Минюст добавил, что арестованный в апреле Тейшейра останется под стражей.
Тейшейра является младшим авиационным специалистом по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США первого класса. При аресте ему вменяли две уголовные статьи.
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