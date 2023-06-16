https://ria.ru/20230616/ukraina-1878776992.html

Экс-замглавы Минобороны Украины обвинили в хищении бюджетных средств

Экс-замглавы Минобороны Украины обвинили в хищении бюджетных средств - РИА Новости, 16.06.2023

Экс-замглавы Минобороны Украины обвинили в хищении бюджетных средств

Бывшему заместителю министра обороны Украины и бывшему главе департамента государственных закупок ведомства предъявили обвинения в присвоении бюджетных средств, РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T19:23

2023-06-16T19:23

2023-06-16T19:23

украина

хмельницкий (город)

киев

служба безопасности украины

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Бывшему заместителю министра обороны Украины и бывшему главе департамента государственных закупок ведомства предъявили обвинения в присвоении бюджетных средств, сообщили в пятницу в телеграм-канале Службы безопасности Украины. "Служба безопасности собрала масштабную доказательную базу, которая свидетельствует о коррупционной деятельности бывшего заместителя министра обороны Украины и экс-руководителя департамента государственных закупок этого ведомства", - говорится в сообщении СБУ. В сообщении утверждается, что бывшие чиновники причастны к хищению бюджетных средств на закупку бронежилетов и зимней формы для подразделений украинских войск, что нанесло ущерб государственному бюджету на сумму более одного миллиарда гривен (около 27 миллионов долларов). Имена подозреваемых в сообщении не называются, однако, как сообщает украинское издание "Бабель", речь идет о бывшем замглавы минобороны Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Сообщается, что чиновники осуществляли закупку около 3 тысяч бронежилетов в иностранной фирме на сумму более чем 130 миллионов гривен (3,5 миллиона долларов). При этом более 100 миллионов гривен (2,7 миллиона долларов) из этой суммы были присвоены подозреваемыми. СБУ утверждает, что реальная рыночная стоимость данных средств защиты составила лишь 25 миллионов гривен (около 670 тысяч долларов), а сами бронежилеты не соответствуют заявленному классу защиты. Также организаторы схемы осуществили закупку некачественных зимних курток и штанов для украинских военных на сумму более 900 миллионов гривен (24,3 миллиона долларов). По данным СБУ, двум подозреваемым предъявлены обвинения в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и в воспрепятствовании законной деятельности ВС Украины и других военных формирований. Сообщается, что подозреваемые находятся под стражей из-за ранней выдвинутых обвинения в подобных преступлениях. Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о Шаповалове и Хмельницком. Шаповалов был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов. Украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 358 миллионов долларов).

https://ria.ru/20230614/ukraina-1878052793.html

https://ria.ru/20230529/nato-1874779882.html

https://ria.ru/20230120/spasateli-1846327486.html

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украина, хмельницкий (город), киев, служба безопасности украины