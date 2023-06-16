Рейтинг@Mail.ru
Экс-замглавы Минобороны Украины обвинили в хищении бюджетных средств - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/ukraina-1878776992.html
Экс-замглавы Минобороны Украины обвинили в хищении бюджетных средств
Экс-замглавы Минобороны Украины обвинили в хищении бюджетных средств - РИА Новости, 16.06.2023
Экс-замглавы Минобороны Украины обвинили в хищении бюджетных средств
Бывшему заместителю министра обороны Украины и бывшему главе департамента государственных закупок ведомства предъявили обвинения в присвоении бюджетных средств, РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T19:23
2023-06-16T19:23
украина
хмельницкий (город)
киев
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Бывшему заместителю министра обороны Украины и бывшему главе департамента государственных закупок ведомства предъявили обвинения в присвоении бюджетных средств, сообщили в пятницу в телеграм-канале Службы безопасности Украины. "Служба безопасности собрала масштабную доказательную базу, которая свидетельствует о коррупционной деятельности бывшего заместителя министра обороны Украины и экс-руководителя департамента государственных закупок этого ведомства", - говорится в сообщении СБУ. В сообщении утверждается, что бывшие чиновники причастны к хищению бюджетных средств на закупку бронежилетов и зимней формы для подразделений украинских войск, что нанесло ущерб государственному бюджету на сумму более одного миллиарда гривен (около 27 миллионов долларов). Имена подозреваемых в сообщении не называются, однако, как сообщает украинское издание "Бабель", речь идет о бывшем замглавы минобороны Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Сообщается, что чиновники осуществляли закупку около 3 тысяч бронежилетов в иностранной фирме на сумму более чем 130 миллионов гривен (3,5 миллиона долларов). При этом более 100 миллионов гривен (2,7 миллиона долларов) из этой суммы были присвоены подозреваемыми. СБУ утверждает, что реальная рыночная стоимость данных средств защиты составила лишь 25 миллионов гривен (около 670 тысяч долларов), а сами бронежилеты не соответствуют заявленному классу защиты. Также организаторы схемы осуществили закупку некачественных зимних курток и штанов для украинских военных на сумму более 900 миллионов гривен (24,3 миллиона долларов). По данным СБУ, двум подозреваемым предъявлены обвинения в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и в воспрепятствовании законной деятельности ВС Украины и других военных формирований. Сообщается, что подозреваемые находятся под стражей из-за ранней выдвинутых обвинения в подобных преступлениях. Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о Шаповалове и Хмельницком. Шаповалов был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов. Украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 358 миллионов долларов).
https://ria.ru/20230614/ukraina-1878052793.html
https://ria.ru/20230529/nato-1874779882.html
https://ria.ru/20230120/spasateli-1846327486.html
украина
хмельницкий (город)
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d46007d08d8711b83c1cdc19db5d9ea0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, хмельницкий (город), киев, служба безопасности украины
Украина, Хмельницкий (город), Киев, Служба безопасности Украины
Экс-замглавы Минобороны Украины обвинили в хищении бюджетных средств

СБУ обвинила бывшего замглавы Минобороны Украины в присвоении бюджетных средств

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Бывшему заместителю министра обороны Украины и бывшему главе департамента государственных закупок ведомства предъявили обвинения в присвоении бюджетных средств, сообщили в пятницу в телеграм-канале Службы безопасности Украины.
"Служба безопасности собрала масштабную доказательную базу, которая свидетельствует о коррупционной деятельности бывшего заместителя министра обороны Украины и экс-руководителя департамента государственных закупок этого ведомства", - говорится в сообщении СБУ.
Здание Службы безопасности Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
СБУ выявила военного, якобы собиравшего информацию о контрнаступлении
14 июня, 14:36
В сообщении утверждается, что бывшие чиновники причастны к хищению бюджетных средств на закупку бронежилетов и зимней формы для подразделений украинских войск, что нанесло ущерб государственному бюджету на сумму более одного миллиарда гривен (около 27 миллионов долларов). Имена подозреваемых в сообщении не называются, однако, как сообщает украинское издание "Бабель", речь идет о бывшем замглавы минобороны Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком.
Сообщается, что чиновники осуществляли закупку около 3 тысяч бронежилетов в иностранной фирме на сумму более чем 130 миллионов гривен (3,5 миллиона долларов). При этом более 100 миллионов гривен (2,7 миллиона долларов) из этой суммы были присвоены подозреваемыми. СБУ утверждает, что реальная рыночная стоимость данных средств защиты составила лишь 25 миллионов гривен (около 670 тысяч долларов), а сами бронежилеты не соответствуют заявленному классу защиты. Также организаторы схемы осуществили закупку некачественных зимних курток и штанов для украинских военных на сумму более 900 миллионов гривен (24,3 миллиона долларов).
По данным СБУ, двум подозреваемым предъявлены обвинения в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и в воспрепятствовании законной деятельности ВС Украины и других военных формирований. Сообщается, что подозреваемые находятся под стражей из-за ранней выдвинутых обвинения в подобных преступлениях.
Украинские и американские военные во время совместных учений - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Минобороны Украины переведет управление кадрами на стандарты НАТО
29 мая, 11:41
Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о Шаповалове и Хмельницком. Шаповалов был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов.
Украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 358 миллионов долларов).
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
На Украине спасателей из Мелитополя заподозрили в госизмене
20 января, 17:06
 
УкраинаХмельницкий (город)КиевСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала