https://ria.ru/20230616/ukraina-1878763297.html
Путин отметил готовность президента Алжира посредничать по Украине
Путин отметил готовность президента Алжира посредничать по Украине - РИА Новости, 16.06.2023
Путин отметил готовность президента Алжира посредничать по Украине
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун высказал желание помочь в посреднических действия для урегулирования конфликта на Украине, заявил российский лидер Владимир РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T18:33
2023-06-16T18:33
2023-06-16T18:33
специальная военная операция на украине
политика
россия
алжир (республика)
абдельмаджид теббун
владимир путин
украина
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун высказал желание помочь в посреднических действия для урегулирования конфликта на Украине, заявил российский лидер Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. "Господин президент (Алжира) проявил большой интерес к тому, что происходит на Украине, и, конечно, вот сейчас он сказал это публично. А в разговорах тет-а-тет тоже высказался в пользу мира и желания сформулировал по поводу возможности участия в посреднических действиях. Мы вам благодарны, господин президент, за вашу позицию и за желание помочь и поддержать, и наши в том числе усилия, по мирному урегулированию кризиса на Украине", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, алжир (республика), абдельмаджид теббун, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Алжир (республика), Абдельмаджид Теббун, Владимир Путин, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин отметил готовность президента Алжира посредничать по Украине
Путин заявил, что президент Алжира Теббун хочет помочь в посредничестве по Украине
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун высказал желание помочь в посреднических действия для урегулирования конфликта на Украине, заявил российский лидер Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
"Господин президент (Алжира) проявил большой интерес к тому, что происходит на Украине, и, конечно, вот сейчас он сказал это публично. А в разговорах тет-а-тет тоже высказался в пользу мира и желания сформулировал по поводу возможности участия в посреднических действиях. Мы вам благодарны, господин президент, за вашу позицию и за желание помочь и поддержать, и наши в том числе усилия, по мирному урегулированию кризиса на Украине", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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