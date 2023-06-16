https://ria.ru/20230616/ukraina-1878763297.html

Путин отметил готовность президента Алжира посредничать по Украине

Путин отметил готовность президента Алжира посредничать по Украине - РИА Новости, 16.06.2023

Путин отметил готовность президента Алжира посредничать по Украине

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун высказал желание помочь в посреднических действия для урегулирования конфликта на Украине, заявил российский лидер Владимир РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T18:33

2023-06-16T18:33

2023-06-16T18:33

специальная военная операция на украине

политика

россия

алжир (республика)

абдельмаджид теббун

владимир путин

украина

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун высказал желание помочь в посреднических действия для урегулирования конфликта на Украине, заявил российский лидер Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. "Господин президент (Алжира) проявил большой интерес к тому, что происходит на Украине, и, конечно, вот сейчас он сказал это публично. А в разговорах тет-а-тет тоже высказался в пользу мира и желания сформулировал по поводу возможности участия в посреднических действиях. Мы вам благодарны, господин президент, за вашу позицию и за желание помочь и поддержать, и наши в том числе усилия, по мирному урегулированию кризиса на Украине", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230616/oruzhie-1878466751.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, россия, алжир (республика), абдельмаджид теббун, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр