Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил готовность президента Алжира посредничать по Украине - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:33 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/ukraina-1878763297.html
Путин отметил готовность президента Алжира посредничать по Украине
Путин отметил готовность президента Алжира посредничать по Украине - РИА Новости, 16.06.2023
Путин отметил готовность президента Алжира посредничать по Украине
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун высказал желание помочь в посреднических действия для урегулирования конфликта на Украине, заявил российский лидер Владимир РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T18:33
2023-06-16T18:33
специальная военная операция на украине
политика
россия
алжир (республика)
абдельмаджид теббун
владимир путин
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878737716_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ebc976f452bf3067e613000dddc95481.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун высказал желание помочь в посреднических действия для урегулирования конфликта на Украине, заявил российский лидер Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. "Господин президент (Алжира) проявил большой интерес к тому, что происходит на Украине, и, конечно, вот сейчас он сказал это публично. А в разговорах тет-а-тет тоже высказался в пользу мира и желания сформулировал по поводу возможности участия в посреднических действиях. Мы вам благодарны, господин президент, за вашу позицию и за желание помочь и поддержать, и наши в том числе усилия, по мирному урегулированию кризиса на Украине", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230616/oruzhie-1878466751.html
россия
алжир (республика)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878737716_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e0f3ad3f337b8cae54bd50de422df799.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, алжир (республика), абдельмаджид теббун, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Алжир (республика), Абдельмаджид Теббун, Владимир Путин, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин отметил готовность президента Алжира посредничать по Украине

Путин заявил, что президент Алжира Теббун хочет помочь в посредничестве по Украине

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун высказал желание помочь в посреднических действия для урегулирования конфликта на Украине, заявил российский лидер Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
"Господин президент (Алжира) проявил большой интерес к тому, что происходит на Украине, и, конечно, вот сейчас он сказал это публично. А в разговорах тет-а-тет тоже высказался в пользу мира и желания сформулировал по поводу возможности участия в посреднических действиях. Мы вам благодарны, господин президент, за вашу позицию и за желание помочь и поддержать, и наши в том числе усилия, по мирному урегулированию кризиса на Украине", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Юг и Восток просятся под военный зонтик России
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияАлжир (республика)Абдельмаджид ТеббунВладимир ПутинУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала