https://ria.ru/20230616/ukraina-1878722328.html

Путин процитировал записи украинских националистов 1939-1941 годов

Путин процитировал записи украинских националистов 1939-1941 годов - РИА Новости, 16.06.2023

Путин процитировал записи украинских националистов 1939-1941 годов

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-23, процитировал записи бандеровцев 1939-41 годов, где они говорят, что "Москва и... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:02

2023-06-16T17:02

2023-06-16T17:05

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-23, процитировал записи бандеровцев 1939-41 годов, где они говорят, что "Москва и жидовство - самые большие враги Украины". "Тридцать девятый год, Москва и жидовство - самые большие враги Украины. Настаиваю на уничтожении жидов и целесообразности перевезти на Украину немецкие методы работы с еврейством", - процитировал Путин записи одного из бандеровцев. "Десятого июля, 1941 года, так называемая львовская резня... Относительно жидов принимаем все методы, (которые) приведут к их полному уничтожению. Это чего такое?", - процитировал Путин ещё одного бандеровца. Кроме того, президент рассказал, что читал показания бандеровца после Великой Отечественной войны, где он рассказывал, как они пришли и повели на расстрел еврейскую семью - мужчину-инвалида, его жену и дочерей 7 и 11 лет. "Знаете, без комка в горле читать невозможно", - заключил Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230607/trevoga-1876611158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр