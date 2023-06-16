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Путин процитировал записи украинских националистов 1939-1941 годов - РИА Новости, 16.06.2023
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17:02 16.06.2023 (обновлено: 17:05 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/ukraina-1878722328.html
Путин процитировал записи украинских националистов 1939-1941 годов
Путин процитировал записи украинских националистов 1939-1941 годов - РИА Новости, 16.06.2023
Путин процитировал записи украинских националистов 1939-1941 годов
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-23, процитировал записи бандеровцев 1939-41 годов, где они говорят, что "Москва и... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:02
2023-06-16T17:05
пмэф-2023
в мире
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россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-23, процитировал записи бандеровцев 1939-41 годов, где они говорят, что "Москва и жидовство - самые большие враги Украины". "Тридцать девятый год, Москва и жидовство - самые большие враги Украины. Настаиваю на уничтожении жидов и целесообразности перевезти на Украину немецкие методы работы с еврейством", - процитировал Путин записи одного из бандеровцев. "Десятого июля, 1941 года, так называемая львовская резня... Относительно жидов принимаем все методы, (которые) приведут к их полному уничтожению. Это чего такое?", - процитировал Путин ещё одного бандеровца. Кроме того, президент рассказал, что читал показания бандеровца после Великой Отечественной войны, где он рассказывал, как они пришли и повели на расстрел еврейскую семью - мужчину-инвалида, его жену и дочерей 7 и 11 лет. "Знаете, без комка в горле читать невозможно", - заключил Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230607/trevoga-1876611158.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр
ПМЭФ-2023, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин процитировал записи украинских националистов 1939-1941 годов

Путин процитировал записи бандеровцев, где они называют Москву и евреев врагами Украины

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-23, процитировал записи бандеровцев 1939-41 годов, где они говорят, что "Москва и жидовство - самые большие враги Украины".
"Тридцать девятый год, Москва и жидовство - самые большие враги Украины. Настаиваю на уничтожении жидов и целесообразности перевезти на Украину немецкие методы работы с еврейством", - процитировал Путин записи одного из бандеровцев.
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"Десятого июля, 1941 года, так называемая львовская резня... Относительно жидов принимаем все методы, (которые) приведут к их полному уничтожению. Это чего такое?", - процитировал Путин ещё одного бандеровца.
Кроме того, президент рассказал, что читал показания бандеровца после Великой Отечественной войны, где он рассказывал, как они пришли и повели на расстрел еврейскую семью - мужчину-инвалида, его жену и дочерей 7 и 11 лет. "Знаете, без комка в горле читать невозможно", - заключил Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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