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СМИ: Турция назначила нового посла в России - РИА Новости, 16.06.2023
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14:09 16.06.2023 (обновлено: 14:13 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/turtsiya-1878630364.html
СМИ: Турция назначила нового посла в России
СМИ: Турция назначила нового посла в России - РИА Новости, 16.06.2023
СМИ: Турция назначила нового посла в России
Официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич назначен послом страны в России, сообщило государственное агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T14:09
2023-06-16T14:13
в мире
турция
россия
танжу бильгич
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АНКАРА, 16 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич назначен послом страны в России, сообщило государственное агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники. "Согласно информации, полученной из дипломатических источников, министр Фидан (Хакан Фидан, глава МИД) уведомил дипломатов о новых назначениях и пожелал им удачи. Соответственно, пресс-секретарь Министерства иностранных дел и генеральный директор управления по информации Бильгич был назначен послом Турции в Москве", - передает агентство.Бильгич в 2011-2014 годах занимал должность генерального консула в Санкт-Петербурге, а в 2014-2016 годах - заместителя генерального директора по информации и пресс-секретаря министерства иностранных дел. В 2016-2021 годах занимал должность посла в Белграде. С апреля 2021 года вновь стал пресс-секретарем министерства иностранных дел, а с марта 2023 года вместе с этой должностью стал генеральным директором управления по информации министерства.
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в мире, турция, россия, танжу бильгич
В мире, Турция, Россия, Танжу Бильгич
СМИ: Турция назначила нового посла в России

Anadolu: официальный представитель МИД Турции Бильгич станет послом в Москве

© РИА Новости / Алена ПалажченкоОфициальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич
Официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Алена Палажченко
Официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич . Архивное фото
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АНКАРА, 16 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич назначен послом страны в России, сообщило государственное агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники.
"Согласно информации, полученной из дипломатических источников, министр Фидан (Хакан Фидан, глава МИД) уведомил дипломатов о новых назначениях и пожелал им удачи. Соответственно, пресс-секретарь Министерства иностранных дел и генеральный директор управления по информации Бильгич был назначен послом Турции в Москве", - передает агентство.
Бильгич в 2011-2014 годах занимал должность генерального консула в Санкт-Петербурге, а в 2014-2016 годах - заместителя генерального директора по информации и пресс-секретаря министерства иностранных дел. В 2016-2021 годах занимал должность посла в Белграде. С апреля 2021 года вновь стал пресс-секретарем министерства иностранных дел, а с марта 2023 года вместе с этой должностью стал генеральным директором управления по информации министерства.
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