https://ria.ru/20230616/turtsiya-1878630364.html

СМИ: Турция назначила нового посла в России

СМИ: Турция назначила нового посла в России - РИА Новости, 16.06.2023

СМИ: Турция назначила нового посла в России

Официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич назначен послом страны в России, сообщило государственное агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T14:09

2023-06-16T14:09

2023-06-16T14:13

в мире

турция

россия

танжу бильгич

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АНКАРА, 16 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич назначен послом страны в России, сообщило государственное агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники. "Согласно информации, полученной из дипломатических источников, министр Фидан (Хакан Фидан, глава МИД) уведомил дипломатов о новых назначениях и пожелал им удачи. Соответственно, пресс-секретарь Министерства иностранных дел и генеральный директор управления по информации Бильгич был назначен послом Турции в Москве", - передает агентство.Бильгич в 2011-2014 годах занимал должность генерального консула в Санкт-Петербурге, а в 2014-2016 годах - заместителя генерального директора по информации и пресс-секретаря министерства иностранных дел. В 2016-2021 годах занимал должность посла в Белграде. С апреля 2021 года вновь стал пресс-секретарем министерства иностранных дел, а с марта 2023 года вместе с этой должностью стал генеральным директором управления по информации министерства.

https://ria.ru/20230609/fidan-1877307557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, россия, танжу бильгич