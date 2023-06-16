https://ria.ru/20230616/turtsiya-1878584737.html
В Турции заявили, что визит Путина стоит на повестке
В Турции заявили, что визит Путина стоит на повестке - РИА Новости, 16.06.2023
В Турции заявили, что визит Путина стоит на повестке
Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию стоит в повестке, но конкретных договоренностей по дате, месту и повестке пока нет, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T12:17
2023-06-16T12:17
2023-06-16T12:23
турция
в мире
россия
владимир путин
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АНКАРА, 16 июн – РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию стоит в повестке, но конкретных договоренностей по дате, месту и повестке пока нет, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции.В пятницу ряд турецких СМИ сообщили о готовящемся визите российского лидера в Турцию в ближайшее время."Такой визит стоит в повестке дня, он планируется. Но никаких договоренностей по дате, месту и повестке на данный момент нет", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230616/vstrecha-1878523545.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире, россия, владимир путин
Турция, В мире, Россия, Владимир Путин
В Турции заявили, что визит Путина стоит на повестке
В администрации Эрдогана заявили, что визит Путина в Турцию стоит на повестке
АНКАРА, 16 июн – РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию стоит в повестке, но конкретных договоренностей по дате, месту и повестке пока нет, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции.
В пятницу ряд турецких СМИ сообщили о готовящемся визите российского лидера в Турцию в ближайшее время.
"Такой визит стоит в повестке дня, он планируется. Но никаких договоренностей по дате, месту и повестке на данный момент нет", - сообщил собеседник агентства.
Встреча Путина с африканскими лидерами пройдет в субботу в Петербурге
дополняется ...