https://ria.ru/20230616/turtsiya-1878584737.html

В Турции заявили, что визит Путина стоит на повестке

В Турции заявили, что визит Путина стоит на повестке - РИА Новости, 16.06.2023

В Турции заявили, что визит Путина стоит на повестке

Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию стоит в повестке, но конкретных договоренностей по дате, месту и повестке пока нет, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T12:17

2023-06-16T12:17

2023-06-16T12:23

турция

в мире

россия

владимир путин

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АНКАРА, 16 июн – РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию стоит в повестке, но конкретных договоренностей по дате, месту и повестке пока нет, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции.В пятницу ряд турецких СМИ сообщили о готовящемся визите российского лидера в Турцию в ближайшее время."Такой визит стоит в повестке дня, он планируется. Но никаких договоренностей по дате, месту и повестке на данный момент нет", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230616/vstrecha-1878523545.html

турция

россия

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Екатерина Зайцева

турция, в мире, россия, владимир путин