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В Турции заявили, что визит Путина стоит на повестке - РИА Новости, 16.06.2023
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12:17 16.06.2023 (обновлено: 12:23 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/turtsiya-1878584737.html
В Турции заявили, что визит Путина стоит на повестке
В Турции заявили, что визит Путина стоит на повестке - РИА Новости, 16.06.2023
В Турции заявили, что визит Путина стоит на повестке
Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию стоит в повестке, но конкретных договоренностей по дате, месту и повестке пока нет, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T12:17
2023-06-16T12:23
турция
в мире
россия
владимир путин
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АНКАРА, 16 июн – РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию стоит в повестке, но конкретных договоренностей по дате, месту и повестке пока нет, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции.В пятницу ряд турецких СМИ сообщили о готовящемся визите российского лидера в Турцию в ближайшее время."Такой визит стоит в повестке дня, он планируется. Но никаких договоренностей по дате, месту и повестке на данный момент нет", - сообщил собеседник агентства.
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турция, в мире, россия, владимир путин
Турция, В мире, Россия, Владимир Путин
В Турции заявили, что визит Путина стоит на повестке

В администрации Эрдогана заявили, что визит Путина в Турцию стоит на повестке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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АНКАРА, 16 июн – РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию стоит в повестке, но конкретных договоренностей по дате, месту и повестке пока нет, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции.
В пятницу ряд турецких СМИ сообщили о готовящемся визите российского лидера в Турцию в ближайшее время.
"Такой визит стоит в повестке дня, он планируется. Но никаких договоренностей по дате, месту и повестке на данный момент нет", - сообщил собеседник агентства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Встреча Путина с африканскими лидерами пройдет в субботу в Петербурге
дополняется ...
 
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