https://ria.ru/20230616/troitsa-1878600826.html

Швыдкой назвал передачу "Троицы" РПЦ справедливым решением

Швыдкой назвал передачу "Троицы" РПЦ справедливым решением - РИА Новости, 16.06.2023

Швыдкой назвал передачу "Троицы" РПЦ справедливым решением

Передача "Троицы" Русской православной церкви была справедливым решением, но важно не то, кто владеет иконой, а как ее сохранить для будущего, сделать доступной РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T12:52

2023-06-16T12:52

2023-06-16T13:12

религия

россия

михаил швыдкой

русская православная церковь

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Передача "Троицы" Русской православной церкви была справедливым решением, но важно не то, кто владеет иконой, а как ее сохранить для будущего, сделать доступной для людей, которые не являются воцерковленными или принадлежат к другим конфессиям, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой."Троица" передана в РПЦ, что справедливо. Это икона церковная, но важно не кто владеет, а как хранить и сохранять для будущего. Важно, как сделать это доступным для людей, которые не являются воцерковленными или принадлежат к другой конфессии. Но самое главное, что сегодня очень важно - сохранить икону для будущего", - сказал Швыдкой.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230604/troitsa-1876075819.html

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Кирилл Волков

россия, михаил швыдкой, русская православная церковь, общество