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Швыдкой назвал передачу "Троицы" РПЦ справедливым решением - РИА Новости, 16.06.2023
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Религия
 
12:52 16.06.2023 (обновлено: 13:12 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/troitsa-1878600826.html
Швыдкой назвал передачу "Троицы" РПЦ справедливым решением
Швыдкой назвал передачу "Троицы" РПЦ справедливым решением - РИА Новости, 16.06.2023
Швыдкой назвал передачу "Троицы" РПЦ справедливым решением
Передача "Троицы" Русской православной церкви была справедливым решением, но важно не то, кто владеет иконой, а как ее сохранить для будущего, сделать доступной РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T12:52
2023-06-16T13:12
религия
россия
михаил швыдкой
русская православная церковь
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Передача "Троицы" Русской православной церкви была справедливым решением, но важно не то, кто владеет иконой, а как ее сохранить для будущего, сделать доступной для людей, которые не являются воцерковленными или принадлежат к другим конфессиям, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой."Троица" передана в РПЦ, что справедливо. Это икона церковная, но важно не кто владеет, а как хранить и сохранять для будущего. Важно, как сделать это доступным для людей, которые не являются воцерковленными или принадлежат к другой конфессии. Но самое главное, что сегодня очень важно - сохранить икону для будущего", - сказал Швыдкой.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия, михаил швыдкой, русская православная церковь, общество
Религия, Россия, Михаил Швыдкой, Русская православная церковь, Общество
Швыдкой назвал передачу "Троицы" РПЦ справедливым решением

Швыдкой: передача "Троицы" РПЦ была справедливой, но важно сохранить икону для будущего

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкИкона "Троица"
Икона Троица - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Икона "Троица" . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Передача "Троицы" Русской православной церкви была справедливым решением, но важно не то, кто владеет иконой, а как ее сохранить для будущего, сделать доступной для людей, которые не являются воцерковленными или принадлежат к другим конфессиям, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Троица" передана в РПЦ, что справедливо. Это икона церковная, но важно не кто владеет, а как хранить и сохранять для будущего. Важно, как сделать это доступным для людей, которые не являются воцерковленными или принадлежат к другой конфессии. Но самое главное, что сегодня очень важно - сохранить икону для будущего", - сказал Швыдкой.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
"Самое важное — впереди". Что будет дальше с "Троицей" Рублева
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РелигияРоссияМихаил ШвыдкойРусская православная церковьОбщество
 
 
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