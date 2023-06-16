https://ria.ru/20230616/troitsa-1878600826.html
Швыдкой назвал передачу "Троицы" РПЦ справедливым решением
Швыдкой назвал передачу "Троицы" РПЦ справедливым решением - РИА Новости, 16.06.2023
Швыдкой назвал передачу "Троицы" РПЦ справедливым решением
Передача "Троицы" Русской православной церкви была справедливым решением, но важно не то, кто владеет иконой, а как ее сохранить для будущего, сделать доступной РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T12:52
2023-06-16T12:52
2023-06-16T13:12
религия
россия
михаил швыдкой
русская православная церковь
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Передача "Троицы" Русской православной церкви была справедливым решением, но важно не то, кто владеет иконой, а как ее сохранить для будущего, сделать доступной для людей, которые не являются воцерковленными или принадлежат к другим конфессиям, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой."Троица" передана в РПЦ, что справедливо. Это икона церковная, но важно не кто владеет, а как хранить и сохранять для будущего. Важно, как сделать это доступным для людей, которые не являются воцерковленными или принадлежат к другой конфессии. Но самое главное, что сегодня очень важно - сохранить икону для будущего", - сказал Швыдкой.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, михаил швыдкой, русская православная церковь, общество
Религия, Россия, Михаил Швыдкой, Русская православная церковь, Общество
Швыдкой назвал передачу "Троицы" РПЦ справедливым решением
Швыдкой: передача "Троицы" РПЦ была справедливой, но важно сохранить икону для будущего
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Передача "Троицы" Русской православной церкви была справедливым решением, но важно не то, кто владеет иконой, а как ее сохранить для будущего, сделать доступной для людей, которые не являются воцерковленными или принадлежат к другим конфессиям, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Троица" передана в РПЦ, что справедливо. Это икона церковная, но важно не кто владеет, а как хранить и сохранять для будущего. Важно, как сделать это доступным для людей, которые не являются воцерковленными или принадлежат к другой конфессии. Но самое главное, что сегодня очень важно - сохранить икону для будущего", - сказал Швыдкой.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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