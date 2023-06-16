https://ria.ru/20230616/trevoga-1878559247.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.06.2023
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:04
2023-06-16T11:04
2023-06-16T11:04
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украина
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным онлайн-карты, сигнал тревоги в указанных областях прозвучал в 10.48 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти сообщили о воздушной тревоге в пяти областях