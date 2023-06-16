https://ria.ru/20230616/trevoga-1878559247.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.06.2023

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T11:04

2023-06-16T11:04

2023-06-16T11:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным онлайн-карты, сигнал тревоги в указанных областях прозвучал в 10.48 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина