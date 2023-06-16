https://ria.ru/20230616/torgovlya-1878723568.html

Путин назвал нерыночные ограничения в торговле контрпродуктивными

Путин назвал нерыночные ограничения в торговле контрпродуктивными - РИА Новости, 16.06.2023

Путин назвал нерыночные ограничения в торговле контрпродуктивными

Любые нерыночные ограничения в мировой торговле контрпродуктивны и вредны для экономики, сказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:05

2023-06-16T17:05

2023-06-16T17:09

пмэф-2023

экономика

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Любые нерыночные ограничения в мировой торговле контрпродуктивны и вредны для экономики, сказал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума."Любые нерыночные ограничения в мировой торговле, в любом секторе, контрпродуктивны, вредны для всей мировой экономики, для всей мировой торговли, а значит, наносят ущерб и тем, кто инициирует процессы подобного рода", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230616/konkurenty-1878678959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин