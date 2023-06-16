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Путин заявил о значительном росте товарооборота с дружественными странами

Путин заявил о значительном росте товарооборота с дружественными странами - РИА Новости, 16.06.2023

Путин заявил о значительном росте товарооборота с дружественными странами

Россия в разы нарастила товарооборот с дружественными странами, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:34

2023-06-16T15:34

2023-06-16T16:15

пмэф-2023

экономика

россия

владимир путин

пмэф 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Россия в разы нарастила товарооборот с дружественными странами, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ."С некоторыми такими государствами, лидеры которых не поддаются хамскому внешнему давлению, руководствуются не чужими, а своими национальными интересами, объемы нашей взаимной торговли выросли даже не на какие-то десятки процентов, а в разы", — отметил глава государства. По его словам, сейчас эти объемы продолжают расти дальше.В марте российский лидер призвал на основе собственной технологической базы развивать производственные мощности в партнерстве с дружественными государствами, а также открывать новые предприятия и создавать рабочие места на всей территории страны.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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Путин о товарообороте со странами, которые не поддаются "хамскому давлению" Путин о товарообороте со странами, которые не поддаются "хамскому давлению" 2023-06-16T15:34 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, пмэф 2023