https://ria.ru/20230616/torgovlya-1878677864.html
Путин заявил о значительном росте товарооборота с дружественными странами
Путин заявил о значительном росте товарооборота с дружественными странами - РИА Новости, 16.06.2023
Путин заявил о значительном росте товарооборота с дружественными странами
Россия в разы нарастила товарооборот с дружественными странами, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:34
2023-06-16T15:34
2023-06-16T16:15
пмэф-2023
экономика
россия
владимир путин
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Россия в разы нарастила товарооборот с дружественными странами, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ."С некоторыми такими государствами, лидеры которых не поддаются хамскому внешнему давлению, руководствуются не чужими, а своими национальными интересами, объемы нашей взаимной торговли выросли даже не на какие-то десятки процентов, а в разы", — отметил глава государства. По его словам, сейчас эти объемы продолжают расти дальше.В марте российский лидер призвал на основе собственной технологической базы развивать производственные мощности в партнерстве с дружественными государствами, а также открывать новые предприятия и создавать рабочие места на всей территории страны.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878691338_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_52f19c8fdc35ab58727ab01a99d3c646.jpg
Путин о товарообороте со странами, которые не поддаются "хамскому давлению"
Путин о товарообороте со странами, которые не поддаются "хамскому давлению"
2023-06-16T15:34
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PT0M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, пмэф 2023
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Владимир Путин, ПМЭФ 2023
Путин заявил о значительном росте товарооборота с дружественными странами
Владимир Путин заявил о многократном росте товарооборота с дружественными странами
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Россия в разы нарастила товарооборот с дружественными странами, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
«
"С некоторыми такими государствами, лидеры которых не поддаются хамскому внешнему давлению, руководствуются не чужими, а своими национальными интересами, объемы нашей взаимной торговли выросли даже не на какие-то десятки процентов, а в разы", — отметил глава государства.
По его словам, сейчас эти объемы продолжают расти дальше.
В марте российский лидер призвал на основе собственной технологической базы развивать производственные мощности в партнерстве с дружественными государствами, а также открывать новые предприятия и создавать рабочие места на всей территории страны.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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