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Путин заявил о значительном росте товарооборота с дружественными странами - РИА Новости, 16.06.2023
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15:34 16.06.2023 (обновлено: 16:15 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/torgovlya-1878677864.html
Путин заявил о значительном росте товарооборота с дружественными странами
Путин заявил о значительном росте товарооборота с дружественными странами - РИА Новости, 16.06.2023
Путин заявил о значительном росте товарооборота с дружественными странами
Россия в разы нарастила товарооборот с дружественными странами, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:34
2023-06-16T16:15
пмэф-2023
экономика
россия
владимир путин
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Россия в разы нарастила товарооборот с дружественными странами, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ."С некоторыми такими государствами, лидеры которых не поддаются хамскому внешнему давлению, руководствуются не чужими, а своими национальными интересами, объемы нашей взаимной торговли выросли даже не на какие-то десятки процентов, а в разы", — отметил глава государства. По его словам, сейчас эти объемы продолжают расти дальше.В марте российский лидер призвал на основе собственной технологической базы развивать производственные мощности в партнерстве с дружественными государствами, а также открывать новые предприятия и создавать рабочие места на всей территории страны.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин о товарообороте со странами, которые не поддаются "хамскому давлению"
Путин о товарообороте со странами, которые не поддаются "хамскому давлению"
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экономика, россия, владимир путин, пмэф 2023
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Владимир Путин, ПМЭФ 2023
Путин заявил о значительном росте товарооборота с дружественными странами

Владимир Путин заявил о многократном росте товарооборота с дружественными странами

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Россия в разы нарастила товарооборот с дружественными странами, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
«
"С некоторыми такими государствами, лидеры которых не поддаются хамскому внешнему давлению, руководствуются не чужими, а своими национальными интересами, объемы нашей взаимной торговли выросли даже не на какие-то десятки процентов, а в разы", — отметил глава государства.
По его словам, сейчас эти объемы продолжают расти дальше.
В марте российский лидер призвал на основе собственной технологической базы развивать производственные мощности в партнерстве с дружественными государствами, а также открывать новые предприятия и создавать рабочие места на всей территории страны.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияВладимир ПутинПМЭФ 2023
 
 
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