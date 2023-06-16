https://ria.ru/20230616/tereshkova-1878781756.html
Путин вручил Терешковой орден Гагарина
Путин вручил Терешковой орден Гагарина - РИА Новости, 16.06.2023
Путин вручил Терешковой орден Гагарина
Президент РФ Владимир Путин вручил первой женщине-космонавту, депутату Госдумы Валентине Терешковой орден Гагарина. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T19:52
2023-06-16T19:52
2023-06-16T20:55
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручил первой женщине-космонавту, депутату Госдумы Валентине Терешковой орден Гагарина.Терешкова стала первым обладателем недавно учрежденного ордена Гагарина, получив его за выдающиеся заслуги в освоении космоса, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе исторического полета, а также активную общественную и международную деятельность."Уважаемая Валентина Владимировна! Позвольте обратиться к вам и используя ваш космический позывной. Дорогая наша Чайка! Прежде всего, хочу поздравить вас с юбилеем вашего полета", - сказал Путин.Он отметил, что после полета Терешковой женщин в космосе не было больше 19 лет: их не посылали ни СССР, ни США."Кроме того, что вы провели огромную работу, ну и научную работу, исследовательскую, кроме этого, сам факт полета женщины-космонавта, конечно, был очень ярким свидетельством того, как в нашей стране относятся к женщинам, как в нашей стране доверяют женщинам и как в нашей стране женщины добиваются невероятных, заоблачных в прямом и переносном смысле этого слова достижений и результатов", - отметил глава государства.Путин отметил также огромный вклад Терешковой в развитие государственности."Очень много внимания уделяли таким важнейшим направлениям деятельности страны, как поддержка материнства, детства. Вы возглавляли очень важную структуру, Комитет советских женщин в течение многих-многих лет. Сейчас продолжаете эту работу в качестве депутата Государственной думы. Мы восхищаемся тем, что и как вы делали в интересах России", - сказал он.Глава государства напомнил, что орденом Гагарина награждаются конкретные люди, добившиеся выдающихся результатов в деле освоения космоса."Безусловно, по праву этот орден за номером один, конечно, должен быть вручен вам. И в день юбилея вашего полета я хотел бы это сделать. Причем сделаю это с большим удовольствием", - отметил президент.Путин обнял Терешкову, пожал руку и вручил букет цветов."Спасибо", - поблагодарила Терешкова главу государства."Вам спасибо большое. Поздравляю вас", - сказал президент.Ровно 60 лет назад, 16 июня 1963 года, состоялся полет Терешковой. В этот день с Байконура стартовал космический корабль "Восток-6".Терешкова стала шестой среди советских космонавтов, 12-м человеком в космосе и самой молодой женщиной, побывавшей в космосе (26 лет). Она до сих пор является единственной женщиной в мире, совершившей одиночный космический полет. Все последующие женщины-космонавты и астронавты летали в космос только в составе экипажей.
https://ria.ru/20230610/fotoarkhiv-1877237141.html
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Поздравления и теплые слова: Путин вручил Терешковой орден Гагарина
Поздравления и теплые слова: Путин вручил Терешковой орден Гагарина
2023-06-16T19:52
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PT4M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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космос - риа наука, владимир путин, россия, валентина терешкова, госдума рф, байконур (город), общество
Космос - РИА Наука, Владимир Путин, Россия, Валентина Терешкова, Госдума РФ, Байконур (город), Общество
Путин вручил Терешковой орден Гагарина
Путин вручил Терешковой орден Гагарина за выдающиеся заслуги в освоении космоса
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручил первой женщине-космонавту, депутату Госдумы Валентине Терешковой орден Гагарина.
Терешкова стала первым обладателем недавно учрежденного ордена Гагарина, получив его за выдающиеся заслуги в освоении космоса, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе исторического полета, а также активную общественную и международную деятельность.
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"Уважаемая Валентина Владимировна! Позвольте обратиться к вам и используя ваш космический позывной. Дорогая наша Чайка! Прежде всего, хочу поздравить вас с юбилеем вашего полета", - сказал Путин.
Он отметил, что после полета Терешковой женщин в космосе не было больше 19 лет: их не посылали ни СССР
, ни США
.
"Кроме того, что вы провели огромную работу, ну и научную работу, исследовательскую, кроме этого, сам факт полета женщины-космонавта, конечно, был очень ярким свидетельством того, как в нашей стране относятся к женщинам, как в нашей стране доверяют женщинам и как в нашей стране женщины добиваются невероятных, заоблачных в прямом и переносном смысле этого слова достижений и результатов", - отметил глава государства.
Путин отметил также огромный вклад Терешковой в развитие государственности.
"Очень много внимания уделяли таким важнейшим направлениям деятельности страны, как поддержка материнства, детства. Вы возглавляли очень важную структуру, Комитет советских женщин в течение многих-многих лет. Сейчас продолжаете эту работу в качестве депутата Государственной думы. Мы восхищаемся тем, что и как вы делали в интересах России", - сказал он.
Глава государства напомнил, что орденом Гагарина награждаются конкретные люди, добившиеся выдающихся результатов в деле освоения космоса.
"Безусловно, по праву этот орден за номером один, конечно, должен быть вручен вам. И в день юбилея вашего полета я хотел бы это сделать. Причем сделаю это с большим удовольствием", - отметил президент.
Путин обнял Терешкову, пожал руку и вручил букет цветов.
"Спасибо", - поблагодарила Терешкова главу государства.
"Вам спасибо большое. Поздравляю вас", - сказал президент.
Ровно 60 лет назад, 16 июня 1963 года, состоялся полет Терешковой. В этот день с Байконура
стартовал космический корабль "Восток-6".
Терешкова стала шестой среди советских космонавтов, 12-м человеком в космосе и самой молодой женщиной, побывавшей в космосе (26 лет). Она до сих пор является единственной женщиной в мире, совершившей одиночный космический полет. Все последующие женщины-космонавты и астронавты летали в космос только в составе экипажей.
Космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой