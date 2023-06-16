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"Газпром" и "Роскосмос" обсудили сотрудничество в сфере высоких технологий - РИА Новости, 16.06.2023
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21:56 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/tekhnologii-1878802236.html
"Газпром" и "Роскосмос" обсудили сотрудничество в сфере высоких технологий
"Газпром" и "Роскосмос" обсудили сотрудничество в сфере высоких технологий - РИА Новости, 16.06.2023
"Газпром" и "Роскосмос" обсудили сотрудничество в сфере высоких технологий
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава "Роскосмоса" Юрий Борисов обсудили на ПМЭФ сотрудничество в области высоких технологий, следует из сообщения "Газпрома". РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T21:56
2023-06-16T21:56
пмэф-2023
экономика
алексей миллер
газпром
роскосмос
юрий борисов (роскосмос)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава "Роскосмоса" Юрий Борисов обсудили на ПМЭФ сотрудничество в области высоких технологий, следует из сообщения "Газпрома"."Алексей Миллер и глава "Роскосмоса" Юрий Борисов обсудили сотрудничество в области высоких технологий. Рассмотрен, в частности, ход строительства сборочного производства космических аппаратов "Газпрома" в Московской области", - говорится в сообщении. Предприятие при поддержке "Роскосмоса" будет выпускать для "Газпрома" спутники связи "Ямал", а также оптические и радиолокационные спутники дистанционного зондирования Земли "СМОТР". Их создание предусмотрено "дорожной картой" развития высокотехнологичного направления "Перспективные космические системы и сервисы" на период до 2030 года, отмечается в релизе. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, алексей миллер, газпром, роскосмос, юрий борисов (роскосмос)
ПМЭФ-2023, Экономика, Алексей Миллер, Газпром, Роскосмос, Юрий Борисов (Роскосмос)
"Газпром" и "Роскосмос" обсудили сотрудничество в сфере высоких технологий

"Газпром" и "Роскосмос" на полях ПМЭФ обсудили сотрудничество в области высоких технологий

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд компании "Газпром" . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава "Роскосмоса" Юрий Борисов обсудили на ПМЭФ сотрудничество в области высоких технологий, следует из сообщения "Газпрома".
"Алексей Миллер и глава "Роскосмоса" Юрий Борисов обсудили сотрудничество в области высоких технологий. Рассмотрен, в частности, ход строительства сборочного производства космических аппаратов "Газпрома" в Московской области", - говорится в сообщении.
Предприятие при поддержке "Роскосмоса" будет выпускать для "Газпрома" спутники связи "Ямал", а также оптические и радиолокационные спутники дистанционного зондирования Земли "СМОТР". Их создание предусмотрено "дорожной картой" развития высокотехнологичного направления "Перспективные космические системы и сервисы" на период до 2030 года, отмечается в релизе.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
"Газпром" и CNPC обсудили поставки газа в Китай
Вчера, 21:34
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаАлексей МиллерГазпромРоскосмосЮрий Борисов (Роскосмос)
 
 
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