https://ria.ru/20230616/tekhnologii-1878802236.html

"Газпром" и "Роскосмос" обсудили сотрудничество в сфере высоких технологий

"Газпром" и "Роскосмос" обсудили сотрудничество в сфере высоких технологий - РИА Новости, 16.06.2023

"Газпром" и "Роскосмос" обсудили сотрудничество в сфере высоких технологий

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава "Роскосмоса" Юрий Борисов обсудили на ПМЭФ сотрудничество в области высоких технологий, следует из сообщения "Газпрома". РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T21:56

2023-06-16T21:56

2023-06-16T21:56

пмэф-2023

экономика

алексей миллер

газпром

роскосмос

юрий борисов (роскосмос)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава "Роскосмоса" Юрий Борисов обсудили на ПМЭФ сотрудничество в области высоких технологий, следует из сообщения "Газпрома"."Алексей Миллер и глава "Роскосмоса" Юрий Борисов обсудили сотрудничество в области высоких технологий. Рассмотрен, в частности, ход строительства сборочного производства космических аппаратов "Газпрома" в Московской области", - говорится в сообщении. Предприятие при поддержке "Роскосмоса" будет выпускать для "Газпрома" спутники связи "Ямал", а также оптические и радиолокационные спутники дистанционного зондирования Земли "СМОТР". Их создание предусмотрено "дорожной картой" развития высокотехнологичного направления "Перспективные космические системы и сервисы" на период до 2030 года, отмечается в релизе. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/postavki-1878799395.html

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экономика, алексей миллер, газпром, роскосмос, юрий борисов (роскосмос)