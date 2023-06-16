https://ria.ru/20230616/tekhnologii-1878716658.html
Россия не стремится выпускать абсолютно всю продукцию, заявил Путин
Россия не стремится выпускать абсолютно всю продукцию, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
Россия не стремится выпускать абсолютно всю продукцию, заявил Путин
Россия при технологическом суверенитете не стремится выпускать вообще всю продукцию, надо выстраивать новые логистические цепочки, заявил президент России... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:53
2023-06-16T16:53
2023-06-16T16:53
пмэф-2023
экономика
технологии
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия при технологическом суверенитете не стремится выпускать вообще всю продукцию, надо выстраивать новые логистические цепочки, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-23. "Конечно, технологический суверенитет не означает собственный выпуск товаров и услуг, это невозможно ни для одной страны в мире, да и не нужно совсем, мы к этому не стремимся. Речь о том, чтобы иметь свои решения по критически важным направлениям", - сказал Путин. Президент добавил, что нужно выстраивать надёжные кооперационные цепочки, технологические партнёрства. "Здесь мы рассчитываем на сотрудничество с коллегами из дружественных стран, с партнёрами по ЕврАзЭС, БРИКС, ШОС, других объединений", - добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230607/suverenitet-1876668547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, владимир путин
ПМЭФ-2023, Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин
Россия не стремится выпускать абсолютно всю продукцию, заявил Путин
Путин: технологический суверенитет не означает полностью собственный выпуск товаров
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия при технологическом суверенитете не стремится выпускать вообще всю продукцию, надо выстраивать новые логистические цепочки, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-23.
"Конечно, технологический суверенитет не означает собственный выпуск товаров и услуг, это невозможно ни для одной страны в мире, да и не нужно совсем, мы к этому не стремимся. Речь о том, чтобы иметь свои решения по критически важным направлениям", - сказал Путин.
Президент добавил, что нужно выстраивать надёжные кооперационные цепочки, технологические партнёрства. "Здесь мы рассчитываем на сотрудничество с коллегами из дружественных стран, с партнёрами по ЕврАзЭС
, БРИКС
, ШОС
, других объединений", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Путин призвал сосредоточиться на достижении технологического суверенитета