https://ria.ru/20230616/tekhnologii-1878716658.html

Россия не стремится выпускать абсолютно всю продукцию, заявил Путин

Россия не стремится выпускать абсолютно всю продукцию, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023

Россия не стремится выпускать абсолютно всю продукцию, заявил Путин

Россия при технологическом суверенитете не стремится выпускать вообще всю продукцию, надо выстраивать новые логистические цепочки, заявил президент России... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:53

2023-06-16T16:53

2023-06-16T16:53

пмэф-2023

экономика

технологии

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878677370_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_f896b68aaee0c8b00446ce3443034004.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия при технологическом суверенитете не стремится выпускать вообще всю продукцию, надо выстраивать новые логистические цепочки, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-23. "Конечно, технологический суверенитет не означает собственный выпуск товаров и услуг, это невозможно ни для одной страны в мире, да и не нужно совсем, мы к этому не стремимся. Речь о том, чтобы иметь свои решения по критически важным направлениям", - сказал Путин. Президент добавил, что нужно выстраивать надёжные кооперационные цепочки, технологические партнёрства. "Здесь мы рассчитываем на сотрудничество с коллегами из дружественных стран, с партнёрами по ЕврАзЭС, БРИКС, ШОС, других объединений", - добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230607/suverenitet-1876668547.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, технологии, россия, владимир путин