https://ria.ru/20230616/taktika-1878496734.html

В США забеспокоились из-за эффективной тактики российской армии против ВСУ

В США забеспокоились из-за эффективной тактики российской армии против ВСУ - РИА Новости, 16.06.2023

В США забеспокоились из-за эффективной тактики российской армии против ВСУ

ВСУ могут потерять слишком много солдат и техники из-за стратегии российской армии, написал обозреватель New York Times Эндрю Крамер. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T01:20

2023-06-16T01:20

2023-06-16T13:17

в мире

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. ВСУ могут потерять слишком много солдат и техники из-за стратегии российской армии, написал обозреватель New York Times Эндрю Крамер.В своей статье он сослался на мнение старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли, который заявил, что после начала украинского контрнаступления в центре внимания оказалась российская стратегия, цель которой, по мнению эксперта, состоит в том, чтобы "нанести урон украинским подразделениям и оттянуться назад, не понеся при этом самим больших потерь"."Русские пытаются нанести как можно больше потерь и уничтожить как можно больше техники в зоне боевых действий перед главной линией обороны, истощая украинские силы еще до того, как они достигнут ее", — говорится в материале.По мнению обозревателя, Украина рискует потерять "слишком много" недавно обученных войск и военной техники из-за подобной ситуации на поле боя.Ранее президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. Глава государства назвал украинские потери в результате контрнаступления катастрофическими.

https://ria.ru/20230615/kontrnastuplenie-1878365499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, сша