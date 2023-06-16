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В США забеспокоились из-за эффективной тактики российской армии против ВСУ - РИА Новости, 16.06.2023
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01:20 16.06.2023 (обновлено: 13:17 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/taktika-1878496734.html
В США забеспокоились из-за эффективной тактики российской армии против ВСУ
В США забеспокоились из-за эффективной тактики российской армии против ВСУ - РИА Новости, 16.06.2023
В США забеспокоились из-за эффективной тактики российской армии против ВСУ
ВСУ могут потерять слишком много солдат и техники из-за стратегии российской армии, написал обозреватель New York Times Эндрю Крамер. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T01:20
2023-06-16T13:17
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
сша
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. ВСУ могут потерять слишком много солдат и техники из-за стратегии российской армии, написал обозреватель New York Times Эндрю Крамер.В своей статье он сослался на мнение старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли, который заявил, что после начала украинского контрнаступления в центре внимания оказалась российская стратегия, цель которой, по мнению эксперта, состоит в том, чтобы "нанести урон украинским подразделениям и оттянуться назад, не понеся при этом самим больших потерь".&quot;Русские пытаются нанести как можно больше потерь и уничтожить как можно больше техники в зоне боевых действий перед главной линией обороны, истощая украинские силы еще до того, как они достигнут ее&quot;, — говорится в материале.По мнению обозревателя, Украина рискует потерять "слишком много" недавно обученных войск и военной техники из-за подобной ситуации на поле боя.Ранее президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. Глава государства назвал украинские потери в результате контрнаступления катастрофическими.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, сша
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, США
В США забеспокоились из-за эффективной тактики российской армии против ВСУ

NYT: ВСУ могут потерять слишком много солдат и техники из-за стратегии российской армии

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. ВСУ могут потерять слишком много солдат и техники из-за стратегии российской армии, написал обозреватель New York Times Эндрю Крамер.
В своей статье он сослался на мнение старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли, который заявил, что после начала украинского контрнаступления в центре внимания оказалась российская стратегия, цель которой, по мнению эксперта, состоит в том, чтобы "нанести урон украинским подразделениям и оттянуться назад, не понеся при этом самим больших потерь".
«

"Русские пытаются нанести как можно больше потерь и уничтожить как можно больше техники в зоне боевых действий перед главной линией обороны, истощая украинские силы еще до того, как они достигнут ее", — говорится в материале.

По мнению обозревателя, Украина рискует потерять "слишком много" недавно обученных войск и военной техники из-за подобной ситуации на поле боя.
Ранее президент Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер. Глава государства назвал украинские потери в результате контрнаступления катастрофическими.
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