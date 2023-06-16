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ЦБ обсуждает с некоторыми странами интеграцию валют в обход SWIFT - РИА Новости, 16.06.2023
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12:41 16.06.2023 (обновлено: 14:23 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/swift-1878596051.html
ЦБ обсуждает с некоторыми странами интеграцию валют в обход SWIFT
ЦБ обсуждает с некоторыми странами интеграцию валют в обход SWIFT - РИА Новости, 16.06.2023
ЦБ обсуждает с некоторыми странами интеграцию валют в обход SWIFT
ЦБ РФ уже обсуждает с несколькими странами интеграцию национальных цифровых валют в обход SWIFT, заявила в ходе ПМЭФ первый зампред Банка России Ольга... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T12:41
2023-06-16T14:23
россия
экономика
центральный банк рф (цб рф)
пмэф 2023
ольга скоробогатова
swift
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. ЦБ РФ уже обсуждает с несколькими странами интеграцию национальных цифровых валют в обход SWIFT, заявила в ходе ПМЭФ первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова."Параллельно мы сейчас обсуждаем с несколькими странами, теми, которые тоже делают свои национальные цифровые валюты, как нам эту интеграцию построить. В этом случае SWIFT не задействован", - сказала она.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), ольга скоробогатова, swift
Россия, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ПМЭФ 2023, Ольга Скоробогатова, SWIFT
ПМЭФ 2023
ЦБ обсуждает с некоторыми странами интеграцию валют в обход SWIFT

ЦБ обсуждает с некоторыми странами интеграцию национальных цифровых валют в обход SWIFT

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Банка России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. ЦБ РФ уже обсуждает с несколькими странами интеграцию национальных цифровых валют в обход SWIFT, заявила в ходе ПМЭФ первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
"Параллельно мы сейчас обсуждаем с несколькими странами, теми, которые тоже делают свои национальные цифровые валюты, как нам эту интеграцию построить. В этом случае SWIFT не задействован", - сказала она.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ 2023РоссияЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ольга СкоробогатоваSWIFT
 
 
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