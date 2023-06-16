https://ria.ru/20230616/swift-1878596051.html
ЦБ обсуждает с некоторыми странами интеграцию валют в обход SWIFT
ЦБ обсуждает с некоторыми странами интеграцию валют в обход SWIFT - РИА Новости, 16.06.2023
ЦБ обсуждает с некоторыми странами интеграцию валют в обход SWIFT
ЦБ РФ уже обсуждает с несколькими странами интеграцию национальных цифровых валют в обход SWIFT, заявила в ходе ПМЭФ первый зампред Банка России Ольга... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T12:41
2023-06-16T12:41
2023-06-16T14:23
россия
экономика
центральный банк рф (цб рф)
пмэф 2023
ольга скоробогатова
swift
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801750440_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_2dd27f94f8afaa0f1ca61c6262da76a0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. ЦБ РФ уже обсуждает с несколькими странами интеграцию национальных цифровых валют в обход SWIFT, заявила в ходе ПМЭФ первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова."Параллельно мы сейчас обсуждаем с несколькими странами, теми, которые тоже делают свои национальные цифровые валюты, как нам эту интеграцию построить. В этом случае SWIFT не задействован", - сказала она.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/dollar-1878285190.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801750440_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_367b0816d595c5c7185a6bdfec861838.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), ольга скоробогатова, swift
Россия, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ПМЭФ 2023, Ольга Скоробогатова, SWIFT
ЦБ обсуждает с некоторыми странами интеграцию валют в обход SWIFT
ЦБ обсуждает с некоторыми странами интеграцию национальных цифровых валют в обход SWIFT
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. ЦБ РФ уже обсуждает с несколькими странами интеграцию национальных цифровых валют в обход SWIFT, заявила в ходе ПМЭФ первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
"Параллельно мы сейчас обсуждаем с несколькими странами, теми, которые тоже делают свои национальные цифровые валюты, как нам эту интеграцию построить. В этом случае SWIFT не задействован", - сказала она.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Глобальной резервной валютой стал юань, заявил Шувалов