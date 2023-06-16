https://ria.ru/20230616/swift-1878596051.html

ЦБ обсуждает с некоторыми странами интеграцию валют в обход SWIFT

ЦБ обсуждает с некоторыми странами интеграцию валют в обход SWIFT - РИА Новости, 16.06.2023

ЦБ обсуждает с некоторыми странами интеграцию валют в обход SWIFT

ЦБ РФ уже обсуждает с несколькими странами интеграцию национальных цифровых валют в обход SWIFT, заявила в ходе ПМЭФ первый зампред Банка России Ольга... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T12:41

2023-06-16T12:41

2023-06-16T14:23

россия

экономика

центральный банк рф (цб рф)

пмэф 2023

ольга скоробогатова

swift

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. ЦБ РФ уже обсуждает с несколькими странами интеграцию национальных цифровых валют в обход SWIFT, заявила в ходе ПМЭФ первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова."Параллельно мы сейчас обсуждаем с несколькими странами, теми, которые тоже делают свои национальные цифровые валюты, как нам эту интеграцию построить. В этом случае SWIFT не задействован", - сказала она.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/dollar-1878285190.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), ольга скоробогатова, swift