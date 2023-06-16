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Россия будет укреплять суверенитет во всех областях, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
16:27 16.06.2023 (обновлено: 16:40 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/suverenitet-1878704937.html
Россия будет укреплять суверенитет во всех областях, заявил Путин
Россия будет укреплять суверенитет во всех областях, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
Россия будет укреплять суверенитет во всех областях, заявил Путин
Россия будет укреплять суверенитет во всех областях, при этом открыта для равноправного партнерства со всеми странами, заявил президент страны Владимир Путин в... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:27
2023-06-16T16:40
пмэф-2023
россия
владимир путин
в мире
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия будет укреплять суверенитет во всех областях, при этом открыта для равноправного партнерства со всеми странами, заявил президент страны Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума."Безусловно, мы будем укреплять наш суверенитет во всех областях. И мы, безусловно, открыты к этой работе для равноправного партнерства со всеми странами, со всеми, кто, как и Россия, дорожит своими национальными интересами и готов сам определять свое будущее", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин, в мире, экономика
ПМЭФ-2023, Россия, Владимир Путин, В мире, Экономика
Россия будет укреплять суверенитет во всех областях, заявил Путин

Путин: Россия будет укреплять суверенитет во всех областях, но открыта для партнерства

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия будет укреплять суверенитет во всех областях, при этом открыта для равноправного партнерства со всеми странами, заявил президент страны Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
«
"Безусловно, мы будем укреплять наш суверенитет во всех областях. И мы, безусловно, открыты к этой работе для равноправного партнерства со всеми странами, со всеми, кто, как и Россия, дорожит своими национальными интересами и готов сам определять свое будущее", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Россия выступает за взаимовыгодное партнерство, заявил Путин
12 мая, 15:55
 
ПМЭФ-2023РоссияВладимир ПутинВ миреЭкономика
 
 
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