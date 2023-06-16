https://ria.ru/20230616/suverenitet-1878704937.html

Россия будет укреплять суверенитет во всех областях, заявил Путин

Россия будет укреплять суверенитет во всех областях, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023

Россия будет укреплять суверенитет во всех областях, заявил Путин

Россия будет укреплять суверенитет во всех областях, при этом открыта для равноправного партнерства со всеми странами, заявил президент страны Владимир Путин в... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:27

2023-06-16T16:27

2023-06-16T16:40

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия будет укреплять суверенитет во всех областях, при этом открыта для равноправного партнерства со всеми странами, заявил президент страны Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума."Безусловно, мы будем укреплять наш суверенитет во всех областях. И мы, безусловно, открыты к этой работе для равноправного партнерства со всеми странами, со всеми, кто, как и Россия, дорожит своими национальными интересами и готов сам определять свое будущее", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230512/putin-1871335001.html

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россия, владимир путин, в мире, экономика