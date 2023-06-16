https://ria.ru/20230616/stroitelstvo-1878750865.html
Первый этап строительства тепличного комплекса "Алания" завершится в 2024 г
Первый этап строительства тепличного комплекса "Алания" завершится в 2024 г - РИА Новости, 16.06.2023
Первый этап строительства тепличного комплекса "Алания" завершится в 2024 г
Первый этап строительства крупного тепличного комплекса "Алания" в Северной Осетии планируется завершить в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости в ходе... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:57
2023-06-16T17:57
2023-06-16T19:08
республика северная осетия - алания
россия
сергей меняйло
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Первый этап строительства крупного тепличного комплекса "Алания" в Северной Осетии планируется завершить в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава республики Сергей Меняйло. На площадке форума, в частности, организован стенд, на котором представлен инвестиционный потенциал Северной Осетии в формате видеороликов, лайтбоксов и презентаций. Один из представленных проектов - строительство тепличного комплекса для выращивания плодоовощной продукции защищенного грунта. "Мы уже начали реализацию этого проекта, стройка началась. В нем три этапа. Первый этап - это 5 миллиардов рублей (инвестиций)... Думаю, что в следующем году мы первый этап закончим", - сказал Меняйло. Он отметил, что после реализации всего проекта это будет одного из самых крупных тепличных хозяйств в России. Инвестиционным проектом предполагается строительство тепличного комплекса площадью 60,2 гектара по производству плодоовощной продукции защищенного грунта. Общая стоимость проекта – почти 14,5 миллиарда рублей. Планируемый объем производства при выходе на проектную мощность в 2026 году составит более 33 тысяч тонн томатов в год. Реализация проекта позволит создать 859 новых рабочих мест. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20221216/vladikavkaz-1839094412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей меняйло, пмэф 2023
Республика Северная Осетия - Алания, Россия, Сергей Меняйло, ПМЭФ 2023
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Первый этап строительства крупного тепличного комплекса "Алания" в Северной Осетии планируется завершить в 2024 году, сообщил в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава республики Сергей Меняйло.
На площадке форума, в частности, организован стенд, на котором представлен инвестиционный потенциал Северной Осетии в формате видеороликов, лайтбоксов и презентаций. Один из представленных проектов - строительство тепличного комплекса для выращивания плодоовощной продукции защищенного грунта.
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"Мы уже начали реализацию этого проекта, стройка началась. В нем три этапа. Первый этап - это 5 миллиардов рублей (инвестиций)... Думаю, что в следующем году мы первый этап закончим", - сказал Меняйло. Он отметил, что после реализации всего проекта это будет одного из самых крупных тепличных хозяйств в России
.
Инвестиционным проектом предполагается строительство тепличного комплекса площадью 60,2 гектара по производству плодоовощной продукции защищенного грунта. Общая стоимость проекта – почти 14,5 миллиарда рублей. Планируемый объем производства при выходе на проектную мощность в 2026 году составит более 33 тысяч тонн томатов в год. Реализация проекта позволит создать 859 новых рабочих мест.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.