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Стратегия, выбранная в 2022 году, сработала, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
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15:09 16.06.2023 (обновлено: 16:01 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/strategiya-1878657109.html
Стратегия, выбранная в 2022 году, сработала, заявил Путин
Стратегия, выбранная в 2022 году, сработала, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
Стратегия, выбранная в 2022 году, сработала, заявил Путин
Стратегия, выбранная властями России и бизнесом в прошлом году, сработала и набирает силу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:09
2023-06-16T16:01
пмэф-2023
россия
экономика
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Стратегия, выбранная властями России и бизнесом в прошлом году, сработала и набирает силу, заявил президент РФ Владимир Путин."Выступая с этой трибуны в прошлом году, изложил своё видение тех вызовов, с которыми столкнулась Россия и практически весь мир. И подробно остановился тогда на наших действиях, призванных обеспечить уверенное, долгосрочное, суверенное развитие страны... Сегодня, уважаемые коллеги, дамы и господа, друзья, сегодня можно уверенно сказать: стратегия, выбранная тогда и государством, и бизнесом России, сработала", - сказал Путин на ПМЭФ.Глава государства напомнил, что именно второй квартал прошлого года стал самым трудным для российской экономики, для отечественного бизнеса, "когда стремительно менялись обстоятельства, привычный порядок торговли, расчётов, логистики, когда по сути перекраивалась вся ткань деловой, хозяйственной жизни". "Позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты и силу", - заключил российский лидер.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин об успешном развитии российского бизнеса и иностранных компаниях
Стратегия, выбранная властями России и бизнесом в прошлом году, сработала и набирает силу, заявил президент РФ Владимир Путин.
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россия, экономика, владимир путин
ПМЭФ-2023, Россия, Экономика, Владимир Путин
Стратегия, выбранная в 2022 году, сработала, заявил Путин

Путин: стратегия, выбранная в 2022 году властями и бизнесом, сработала и набирает силу

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Стратегия, выбранная властями России и бизнесом в прошлом году, сработала и набирает силу, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Выступая с этой трибуны в прошлом году, изложил своё видение тех вызовов, с которыми столкнулась Россия и практически весь мир. И подробно остановился тогда на наших действиях, призванных обеспечить уверенное, долгосрочное, суверенное развитие страны... Сегодня, уважаемые коллеги, дамы и господа, друзья, сегодня можно уверенно сказать: стратегия, выбранная тогда и государством, и бизнесом России, сработала", - сказал Путин на ПМЭФ.
Глава государства напомнил, что именно второй квартал прошлого года стал самым трудным для российской экономики, для отечественного бизнеса, "когда стремительно менялись обстоятельства, привычный порядок торговли, расчётов, логистики, когда по сути перекраивалась вся ткань деловой, хозяйственной жизни". "Позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты и силу", - заключил российский лидер.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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