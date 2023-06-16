https://ria.ru/20230616/stoltenberg-1878717891.html
Байден попросил Столтенберга остаться генсеком НАТО еще на год, пишут СМИ
Байден попросил Столтенберга остаться генсеком НАТО еще на год, пишут СМИ - РИА Новости, 16.06.2023
Байден попросил Столтенберга остаться генсеком НАТО еще на год, пишут СМИ
Президент США Джо Байден на прошлой неделе просил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга остаться на своем посту еще на один год, сообщил норвежский... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:56
2023-06-16T16:56
2023-06-16T16:56
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден на прошлой неделе просил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга остаться на своем посту еще на один год, сообщил норвежский телеканал NRK со ссылкой на источники. По данным телеканала, Столтенберг пока не ответил на просьбу президента США. NRK сообщил, что Байден обратился с соответствующей просьбой к генсеку НАТО во время визита Столтенберга в Вашингтон 12-13 июня. "Согласно тому, что стало известно NRK, президент США Джо Байден попросил Йенса Столтенберга остаться генеральным секретарем НАТО еще на один год", - говорится в сообщении телеканала. Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20230609/nato-1877265068.html
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в мире, сша, йенс столтенберг, джо байден, нато
В мире, США, Йенс Столтенберг, Джо Байден, НАТО
Байден попросил Столтенберга остаться генсеком НАТО еще на год, пишут СМИ
NRK: президент США Байден попросил Столтенберга остаться генсеком НАТО еще на год