https://ria.ru/20230616/stalkery-1878405307.html

Любовь, похожая на ад: как не стать жертвой поклонника-психопата

Любовь, похожая на ад: как не стать жертвой поклонника-психопата - РИА Новости, 16.06.2023

Любовь, похожая на ад: как не стать жертвой поклонника-психопата

Недавно София Мартынова, лицо аромата известной французской компании, пострадала от сталкера. Неадекватный поклонник взломал соцсети, слил в интернет интимные... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T08:00

2023-06-16T08:00

2023-06-16T08:04

шоубиз

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Недавно София Мартынова, лицо аромата известной французской компании, пострадала от сталкера. Неадекватный поклонник взломал соцсети, слил в интернет интимные фото модели и начал писать ей письма с угрозами. Кому еще довелось столкнуться с психопатами и как действовать в подобных ситуациях — в материале РИА Новости.Обратная сторона поклонникаК Софии Мартыновой в соцсети обратился некий Данил Филиппов. Модель не ответила, но он откуда-то узнал ее телефон. Сумел понравиться девушке, и между ними завязались отношения — он прилетел в Париж, снял квартиру и настоял на том, чтобы София переехала к нему. Но уже через несколько недель отношения изменились: Данил обвинил Софию в измене, когда нашел ее старые фотографии с бывшим возлюбленным. Требовал, чтобы она прошла проверку на детекторе лжи, скандалил. Потом взломал ее соцсети, обнародовал интимные фото и видео, которые снимал тайком, попытался убедить агентов модели в том, что она занимается эскортом и проституцией.Девушка несколько месяцев не предавала историю огласке: боялась за себя и родных. Однако все же решилась заговорить. С ней почти сразу связались другие пострадавшие, например, модель Настя Берс, с которой Данил встречался в 2021-м, их отношения закончились скандалом.Сейчас София Мартынова работает не в России, но она на связи с адвокатом и собирается подавать заявление в полицию.Не единичный случайАлена Шишкова, гламурная модель и бывшая супруга рэпера Тимати, сталкивается с преследователями уже не один год. В 2018-м даже наняла телохранителей из-за навязчивого поклонника из Белоруссии, который взял кредит, чтобы прилететь в Москву и увидеть объект обожания. Провел трое суток в холле отеля, где находились офис и салон красоты Шишковой."Довольно часто кто-то пытается встретиться или добиться телефонного разговора, убеждая, что это очень важно для меня и для него, — рассказала Шишкова в беседе с РИА Новости. — Я к этому отношусь спокойно. Обычно после нескольких безуспешных попыток все заканчивается. Настоящий сталкинг продолжается несколько лет и вызывает беспокойство. Сам характер общения очень неприятный — звонки, атаки через соцсети. Причем достается и родителям тоже, плюс преследование, даже попытки прорваться в квартиру".Модель признается: приходилось и прятаться, и вызывать полицию, и обеспечивать себе постоянную охрану."Все, что я могу сделать в подобной ситуации, — не идти на контакт. И надеяться, что когда-то человек сам отстанет", — добавляет Шишкова.К сожалению, говорит бывшая супруга Тимати, у нее нет стопроцентно надежных способов противодействия сталкерам.Жертвами таких преследователей становились актрисы Ирина Пегова и Елизавета Арзамасова. Впрочем, страдают не только женщины. Король российской поп-сцены Филипп Киркоров больше восьми лет не мог избавиться от Татьяны Пушиной, которая не только караулила его у ресторанов, но и создавала в фотошопе совместные фотографии, заявляя, что она — тайная жена артиста. Себя Пушина считает похожей на Аллу Пугачеву.К слову, Пугачеву когда-то тоже преследовал сталкер. Анатолий Нагиев был серийным насильником, на свободу вышел в 1978-м и начал убивать. Мечтал добраться и до певицы Софии Ротару. В 1980 году его осудили и расстреляли.Сталкерам закон не писанКак такового понятия преследования в уголовном и административном кодексах России нет, отмечает правозащитник, судья в отставке и судебный юрист Владимир Комсолев."Под преследованием мы обычно имеем в виду ситуацию, когда один человек следит за другим, запугивает, угрожает, но без физического воздействия. Но привлечь за это в рамках законодательства почти невозможно", — говорит юрист.Однако если сталкер сливает в Сеть фото или распускает слухи — все меняется."За распространение подобной информации предусмотрено наказание в административных и уголовных кодексах, и через суд можно не только пресечь такие деяния, но и получить компенсацию", — поясняет эксперт.Если информация, порочащая честь и достоинство, попадает в соцсети, владельцы ресурсов обязаны убрать этот контент."В ситуации Софии Мартыновой есть несколько как уголовных, так и гражданских правонарушений. Она вправе требовать устранения порочащей информации от владельцев интернет-ресурсов. Если ей откажут, нужно обратиться в Роскомнадзор, который обяжет удалить контент и произведет его блокировку", — отмечает Комсолев.По его словам, ответственность для Филиппова более чем реальна.Как действовать: совет психологаОтличить сталкера от обычного поклонника на ранних этапах общения очень сложно. Если кто-то начинает активно писать в соцсети, навязчиво предлагает встретиться — это уже сталкерство, считает психолог Анна Левченко. Такой человек не видит чужих границ."Иногда со стороны может показаться, что ничего плохого такой нарушитель границ не хочет, — уточняет психолог. — Ну, например, молодой человек говорит, что заберет девушку после работы, и при этом не принимает отказа, не желает слышать, что у нее другие планы. Или на третий день отношений настойчиво предлагает съехаться, жить вместе, пожениться. При этом ее мнение не учитывает".Такие истории романтизируются в обществе, отмечает Левченко."Считается, что женщины вроде бы и жаждут такого поведения, чтобы мужчина все брал на себя, — говорит эксперт. — У меня была клиентка, чей муж заявил: "Я сам решу, уйдет она от меня или нет". Это крайне нездоровый уровень контроля над человеком".Романтизация сталкерства, отношение к навязчивым людям как к "горячо влюбленным" и "страстным" — большая проблема. Во многом из-за этого случаи преследования получают слабую огласку: никто не спешит обвинять человека, который совершает безумства из-за "любви".Сталкерами, уточняет психолог, бывают не только мужчины. По статистике их больше, но одержимая звездой девушка и преследующая мужа брошенная жена — тоже не редкость.По словам Левченко, любой навязчивый поклонник может оказаться сталкером."Человек оказывает какие-то невинные знаки внимания, например, регулярно дарит подарки, — продолжает психолог. — Но никто не гарантирует, что в следующую минуту у него ничего не перемкнет в голове. Масса примеров, когда поклонники убивали, уродовали, калечили своих идолов. Я бы не ставила здесь границы и не говорила: "Ой, да вот это просто навязчивый поклонник, ха-ха, пусть будет". Если вам не нравится его поведение — сразу заблокируйте и не давайте никакой надежды".Элементарную вежливость сталкер может воспринять как знак внимания, поэтому важно отбросить манеры и не стесняться говорить прямо, пусть даже и резко.Жертвами преследований становятся не только звезды, добавляет психолог. В группе риска — не знаменитые, но привлекательные и успешные люди, которые не демонстрируют, что находятся в отношениях. А также те, кто не умеет сохранять личные границы, и романтики, склонные очаровываться чужой "страстностью".Превентивно обезопасить себя от сталкера — задача сложная."Я бы посоветовала не показывать в соцсетях лишний раз, где и с кем вы живете, в какую школу ходят дети, где работает супруг, — перечисляет Левченко. — Понятно, что для блогеров такие рекомендации — из разряда фантастики: они, наоборот, стремятся рассказать о себе всей Сети. Но тогда важно быть на связи с близкими, встречать детей из школы. И в случае опасности сразу обращаться в правоохранительные органы".Став жертвой сталкера, важно действовать быстро и грамотно, не впадая в панику. Сделать скриншот сообщений, заблокировать человека в Сети, написать заявление в полицию. А вот говорить по душам с преследователем не стоит.А еще, отмечает Левченко, важно не осуждать жертв сталкинга."Столкнувшись с чужой историей, нужно ответить себе на вопрос: хотели бы вы оказаться на месте жертвы, — говорит психолог. — И как человек должен был предотвратить ситуацию. Главное — не превращаться в часть толпы, которой есть дело до чужого грязного белья".За каждой такой историей — живые люди. Очень важно помнить об этом. И если уж кого и осуждать, то преследователя, а не жертву.

https://ria.ru/20230615/ayza-1878007424.html

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2023

Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), стиль жизни, психология, знаменитости